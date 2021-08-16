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Грузинский паралимпиец избил охранника отеля в Токио из-за просьбы не шуметь
Прибывший в Токио для участия в Паралимпийских играх член грузинской сборной по дзюдо избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает The Japan Times.
Имя спортсмена не сообщается. Он находился в гостинице на карантине, поскольку один из членов национальной сборной сдал положительный тест на коронавирус.
По словам источника издания, конфликт между паралимпийцем и охранником произошел после того, как последний попросил грузинских спортсменов, распивавших алкоголь, не шуметь. Тогда дзюдоист напал на 60-летнего мужчину, в результате чего тот получил перелом ребра.
Паралимпийца задержали. Из-за инцидента он не сможет принять участие в Играх и будет выслан на родину.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Другие новости дня
В Кахетии, по предварительным данным, в Цинандали, произошло тройное убийство
В Кахетии убиты три человек, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Телавскую реферальную больницу.
Дежурный врач отделения неотложной помощи больницы Нино Читадзе подтвердила, что у всех троих были как огнестрельные ранения, так и ранения холодным оружием. По словам врача, трое мужчин были мертвы еще до поступления в клинику.
По данным СМИ, нападение произошло в Цинандали, в то время, когда все трое мужчин находились в автомобиле. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия сообщил на своей странице в фейсбуке, что по имеющейся информации, убиты Зураб Звиадаури – брат дзюдоиста Звиада Звидаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», а также двое сопровождавших его лиц. Гварамия отмечает, что они были расстреляны в машине в Кахетии, по предварительным данным, в Цинандали.
Узбекистан заявил о сбитом афганском самолёте, который нарушил границу
Сообщение появилось на фоне захвата Кабула талибами
Власти Узбекистана сообщили в понедельник, что на юге страны, в Шерабадском районе, разбился самолёт афганских ВВС.
Российские информагентства со ссылкой на власти в Ташкенте передали, что самолёт был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана. "Пятнадцатого августа в Сурхандарьинской области была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - заявили РИА "Новости" в Минобороны страны.
"Интерфакс" со ссылкой на оборонное ведомство Узбекистана сообщает, что самолёт разбился вечером 15 августа. В больницу в Термезе доставлены в тяжёлом состоянии два пилота. О том, что на борту кроме них мог находиться еще кто-то, не говорится.
15 августа талибы (их группировка признана в России террористической и запрещена) без боя захватили столицу Афганистана Кабул. До этого под контроль исламистского движения в ходе начавшегося в мае стремительного наступления перешла остальная территория страны.
Среди бежавших из Афганистана после вхождения талибов в Кабул оказался президент страны Ашраф Гани. Его точное местонахождение до сих пор неизвестно. По некоторым сообщениям, он мог вылететь в Таджикистан или Узбекистан. Таджикский МИД заявил 16 августа, что самолёт афганского политика в воздушном пространстве страны не появлялся.
Аккредитованные в Грузии послы призвали граждан пройти вакцинацию от COVID-19
Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств обратились с призывом к гражданам страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Остановите COVID-19, пройдите вакцинацию! Послы США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза в Грузии призывают всех граждан принять меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook посольством США в Грузии.
По состоянию на 16 августа полный курс вакцинации в Грузии прошли 238 871 человек. Еще 567 810 граждан получили первую дозу вакцины. За последние сутки привились 14 784 человек.
СГБ Грузии выступило с заявлением в связи с соглашением, заключенным с КГБ Беларуси
СГБ распространяет заявление о соглашении, оформленном между Службой госбезопасности Грузии и соответствующим ведомством Республики Беларусь.
Как отмечают в ведомстве, соглашение о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь было оформлено в 2016 году. После оформления со стороны властей Грузии в соответствующие сроки были предприняты все шаги для вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие оформленный в 2016 году документ в августе этого года, информация о чем стала доступна посредством СМИ.
«Соглашение направлено на сотрудничество между сторонами по вопросам борьбы с терроризмом, коррупцией, и другими международными и транснациональными организованными преступлениями, направленными против государственной безопасности. Государство в соответствии с собственными интересами добровольно обменивается информацией в направлении борьбы с преступностью. Соответственно, данное соглашение не обязывает стороны осуществлять действия, противоречащие государственным интересам сторон. Служба государственной безопасности Грузии имеет правоохранительное сотрудничество подобного типа с рядом стран-партнеров в масштабе всего мира, в том числе, с США, Британией, Францией, Литвой и другими странами НАТО и ЕС. Начавшаяся вокруг этого вопроса дезинформационная кампания еще раз подтверждает, что целенаправленно идет дискредитация Службы государственной безопасности. Использование международных соглашений в процессе дискредитации ведомств безопасности и правоохранительных органов страны является предметом особого беспокойства, поскольку может нанести ущерб государственным интересам Грузии», - отмечают в ведомстве, передает «Интерпрессньюс».
Поступают сообщения о погибших на фоне хаоса в аэропорту Кабула
Сотни людей пытаются вылететь из страны
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило в понедельник по меньшей мере пяти погибших в аэропорту Кабула – на фоне паники и хаоса, связанного с попытками тысяч людей вылететь из Афганистана после захвата столицы талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).
Люди продолжают собираться в кабульском аэропорту с воскресенья. По словам одного из американских официальных лиц, военнослужащие, задействованные в операции по эвакуации из Афганистана сотрудников дипмиссии США и других граждан, были вынуждены открыть стрельбу в воздух, чтобы помешать части собравшихся проникнуть на борт военного самолёта.
Один из очевидцев, который провёл в ожидании вылета больше 20 часов, отметил, что причина гибели людей в аэропорту непонятна – были ли это пулевые ранения, или последствия давки. Получить комментарии от представителей Соединённых Штатов по ситуации пока не удалось.
Ранее СМИ передали сведения от дипломатов США, что в аэропорту Кабула была перестрелка.
Reuters отмечает, что на одном из многочисленных видео в соцсетях тела троих погибших лежат на земле у одного из боковых входов в здание аэровокзала. Агентство отмечает при этом, что не может подтвердить подлинность распространённой записи. Один из очевидцев рассказал, что видел пять тел, которые переносили в припаркованную машину.
"Би-би-си", ссылаясь на свидетелей ситуации в кабульском аэропорту, пишет о, по меньшей мере, двух погибших из числа гражданских лиц.
Ряд изданий, в том числе Daily Mail, сообщили в понедельник также о троих погибших, которые пытались зацепиться за шасси улетающего из Кабула самолёта и сорвались с большой высоты. В соцсетях распространяются видео, на которых видно, как люди пытаются закрепиться на улетающем самолёте, а также видео предполагаемого падения. Их подлинность пока не подтверждена.
Сейчас из кабульского аэропорта не выполняются пассажирские рейсы - полёты совершают только военно-транспортные самолёты США и их союзников. Тысячи афганцев тем не менее собрались в аэрпорту, пытаясь найти возможности вылететь из страны.
В Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе объявила, что в Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов, большая часть коек в нем будет оснащена кислородом.
По словам Тикарадзе, Минздрав сделает все, чтобы полевой госпиталь был использован в самом крайнем случае, и управление пациентами осталось в госпитальном секторе. Но в случае необходимости ресурсы для создания полевых госпиталей будут найдены не только в Тбилиси, но и в других регионах.
«Будет развернут полевой госпиталь на до 500 коек, большая часть коек будет оснащена кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать эти койки кислородом. В последнее время в Грузии врачи не проходят подготовку для военно-полевых условий, но большая часть врачей получили образование, когда военная подготовка была обязательной, и у них есть некоторый опыт в этой области. Что касается врачей, имеющих воинское звание, то не планируется их призыв на работу в полевых госпиталях. Пациентов в этих пространствах будет принимать группа других врачей, которые имеют достаточную квалификацию и будут оказывать пациентам соответствующую помощь», - заявила Екатерина Тикарадзе.
Как добавляет агентство «Интерпрессньюс», в одном из спортзалов Олимпийской деревни в Дигоми ведется обустройство полевого госпиталя.
В Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе объявила, что в Тбилиси будет обустроен полевой госпиталь на 500 пациентов, большая часть коек в нем будет оснащена кислородом.
По словам Тикарадзе, Минздрав сделает все, чтобы полевой госпиталь был использован в самом крайнем случае, и управление пациентами осталось в госпитальном секторе. Но в случае необходимости ресурсы для создания полевых госпиталей будут найдены не только в Тбилиси, но и в других регионах.
«Будет развернут полевой госпиталь на до 500 коек, большая часть коек будет оснащена кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать эти койки кислородом. В последнее время в Грузии врачи не проходят подготовку для военно-полевых условий, но большая часть врачей получили образование, когда военная подготовка была обязательной, и у них есть некоторый опыт в этой области. Что касается врачей, имеющих воинское звание, то не планируется их призыв на работу в полевых госпиталях. Пациентов в этих пространствах будет принимать группа других врачей, которые имеют достаточную квалификацию и будут оказывать пациентам соответствующую помощь», - заявила Екатерина Тикарадзе.
Как добавляет агентство «Интерпрессньюс», в одном из спортзалов Олимпийской деревни в Дигоми ведется обустройство полевого госпиталя.
Авиаперевозчикам рекомендовано огибать пространство Афганистана
Разрешения на взлёты и посадки есть только у военных судов
Афганское управление гражданской авиации рекомендовало иностранным коммерческим лайнерам огибать воздушное пространство страны после того, как зарубежные правительства направили в Афганистан военные самолёты для эвакуации людей из страны, территорию которой взяло под контроль радикальное движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).
Ни один коммерческий транзит через Кабул не может быть проконтролирован, подчёркивают в афганской авиаотрасли. Разрешения на взлёты и посадки сейчас есть только у военных бортов.
В аэропорту Кабула, где идёт эвакуация персонала зарубежных диппредставительств, по-прежнему находятся тысячи людей в отчаянной попытке улететь из страны. Аэропорт сейчас под контролем военных США.
В воскресенье отряды талибов заняли Кабул. После нескольких месяцев стремительного продвижения, начавшегося в мае этого года, боевики объявили, что вновь контролируют весь Афганистан.
Германский авиаперевозчик Lufthansa вскоре после предупреждения от афганских коллег объявил, что изменит маршруты всех своих рейсов через Афганистан до дальнейших уведомлений.
Публичный веб-сервис FlightRadar24, позволяющий в режиме реального времени отслеживать движение воздушных судов, отметил в Твиттере изменение маршрута ряда рейсов, в частности, сменили курс самолёт из Чикаго в Дели компании Air India и лайнер компании Terra Avia, который следовал в Дели из Баку.
В «красной зоне» цхинвальского медцентра проходят лечение 60 пациентов с COVID-19
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии по данным на 16 августа проходят лечение 60 пациентов с COVID-19.
«За прошедшие сутки в инфекционный корпус медцентра республики госпитализированы три пациента, выписаны на амбулаторное долечивание также три человека. В палате интенсивной терапии находится один больной», - сказала сообщила агентству «Рес» главный инфекционист самопрозглашенной республики Элеонора Джиоева.
Сегодня Югосетпотребнадзор обнародовал данные по заражению коронавирусом, зафиксированные в минувшую пятницу. Как сообщила глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 208 проб 27 показали положительный результат.
"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 726 человек, 15 человек сняты с учета", - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 4606 человек, 3880 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 30855 исследований на коронавирусную инфекцию.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским "Спутник V", жители Южной Осетии ежедневно без выходных могут сделать прививку в первой половине дня.
Правительство направит самолет для возвращения из Афганистана граждан Грузии
Замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что правительством принято решение об отправке отдельного борта для возвращения на родину из Афганистана граждан Грузии.
Как отметил дипломат, гражданам Грузии не удалось прибыть в аэропорт в течение ночи, поскольку обстановка в Кабуле была напряженной, и они предпочли остаться на базе. Сейчас ведется работа по их переправке в аэропорт Кабула, после чего они отправятся на родину.
«Сейчас мы работаем над их перевозкой с базы в аэропорт Кабула. Турецкая сторона подтвердила готовность помочь нам доставить их на бронемашинах в аэропорт Кабула, сейчас ведется эта операция, и мы надеемся, что в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт, откуда также наши партнеры обеспечат их доставку в Грузию. Вместе с тем, принято решение, что правительство Грузии направит отдельный борт для их вывоза. Соответственно, сейчас ведутся работы, связанные с разрешением, наш самолет вылетит в Кабул и обеспечит их доставку уже нашим бортом... Это частные контракторы, работающие в частной компании. Это бывшие военнослужащие, они работают по частному контракту. 17 человек работают в канадской компании, шесть - в американской», - сказал Хвтисиашвили, передает «Интерпрессньюс».
Из-за ливневых дождей часть Сухуми осталась без света
Проливные дожди привели накануне ночью к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра.
Как сообщает "Апсныпресс", сотрудники МЧС самопровозглашенной республики проводили частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.
В результате прошедшего ночью ливня, в энергосетях Абхазии произошли множественные повреждения линий электропередач, опорных столбов и другого имущества энергосистемы, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».
В Сухуми были подтоплены подстанции ИЭПиТ, Баслата. Нанесённым илом забито оборудование подстанций. Вышли из строя линии, питающие Новый район Сухуми, их восстановлением занимается СУЭС.
На данный момент обесточена центральная часть столицы, частично Новый район, Маяк. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
В Абхазию направился мобильный госпиталь Минобороны России
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) России приступили к совершению 800 км марша на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край) в Абхазию.
Минобороны РФ по просьбе руководства самопровозглашенной республики Абхазия направило мобильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает "Апсныпресс", госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
Военные врачи медицинского отряда ЮВО ранее выполняли задачи по оказанию помощи населению Абхазии в период с 20 октября 2020 года по март 2021 года. За время работы российские военные врачи оказали помощь более 3,7 тыс. жителей республики.
В Грузии выявлено 2 676 новых случаев коронавируса, скончались 30 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 2 676 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информацию распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
По данным центра, за сутки от коронавируса умерли 30 человек. За этот же период выздоровели 4 119 человек. С начала пандемии по сегодняшний день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 436 человек.
В настоящий момент в Грузии 52 141 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 6 986 человек, тяжелых пациентов – 1 421, на аппаратах искусственного дыхания находятся 303 человека.
За последние 24 часа в стране было проведено 25 730 тестов.
Талибы объявили об окончании войны в Афганистане. В аэропорту Кабула хаос
"Талибан" (группировка запрещена во многих странах) заявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мухаммад Наим в интервью каналу Al Jazeera.
Он добавил, что форма правления в стране будет определена в ближайшее время. По его словам, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями "Талибана".
"Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту. Мы делаем каждый шаг ответственно и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми", – заявил он.
Боевики группировки "Талибан" вошли в столицу Афганистана Кабул 15 августа. По сообщению МВД страны, талибы подступали к городу со всех сторон. В 13 часов по местному времени они объявили, что полностью контролируют всю территорию Афганистана, а бои в Кабуле закончились.
Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны, пока нет точной информации о его местонахождении. Reuters, Al Jazeera, Tolo News сообщают, что он находится в Таджикистане.
Однако МИД Таджикистана передает, что самолет с Гани не входил в воздушное пространство страны и не совершал посадку на ее территории. Душанбе также не получал соответствующий запрос от афганской стороны. Кроме того, представитель посольства Афганистана в Ташкенте заявил РИА Новостям, что у дипмиссии нет информации о том, что Гани находится в Узбекистане.
Ранее The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что президент Афганистана улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой и двумя советниками.
Тем временем тысячи афганцев и иностранных граждан выходят на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула, чтобы улететь из страны. Некоторые самолеты оказывались перегруженными, и пассажиров снимали с рейсов, пишет The Guardian. Иностранные посольства предупредили своих граждан и граждан Афганистана, что ехать в аэропорт небезопасно и идти туда можно только по указанию.
AFP со ссылкой на очевидца сообщает, что военные США стреляли в воздух в аэропорту Кабула из-за людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. "Мне очень страшно, они много стреляют в воздух", – сказал собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщают, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.
67 государств и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.
Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
"Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это – дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь",– говорится в обращении.
Сильное землетрясение в Республике Гаити. Более тысячи погибших
Трагедия произошла на фоне политического кризиса
В результате сильного землетрясения в Республике Гаити, по последним данным, погибли 1300 человек, счёт пострадавших идёт на тысячи. Сотни людей оказались под завалами.
Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.
Эпицентр толчков находился примерно в 10 километрах от города Сент-Луис-дю-Сюд. Колебания ощущались и в столице Порт-о-Пренсе, а также в соседних государствах. Организована поисково-спасательная операция. Людей ищут под завалами. Президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать содействие Гаити при участии Агентства США по международному развитию USAID.
В действующей, в том числе, на Гаити международной организации "Спасём детей" заявили, что землетрясение уже привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Оценка ущерба займёт несколько дней, отметили в организации.
Организация Объединенных Наций выделяет 8 миллионов долларов на помощь пострадавшим. Средства помогут обеспечить их медицинской помощью, чистой водой, временными убежищами, а также провести санитарно-профилактические мероприятия.
Стихийное бедствие произошло на фоне глубокого политического кризиса в стране, связанного с убийством президента Жовенеля Моиза. Он был застрелен в прошлом месяце.
В 2010 году в Республике Гаити, которая считается самым бедным государством Западного полушария, жертвами мощного землетрясения стали свыше 200 тысяч человек. Был нанесён крупный ущерб инфраструктуре, экономике, от которого страна не восстановилась до сих пор.
В грузинском регионе Самцхе-Джавахети произошла серия землетрясений
За последние 24 часа в Грузии произошло четыре землетрясения. Одно из них магнитудой 5.1 балла было зафиксировано в 05:44 по тбилисскому времени.
По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился у села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети на границе с Арменией на глубине от двух до девяти километров.
Первые толчки магнитудой 3,7 балла были зафиксированы в 23:42 по местному времени, затем их сила начала возрастать, и самое мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел в 05:51, его магнитуда составила 3,2 балла.
В Кабуле введен комендантский час, в аэропорту была слышна стрельба
Новая администрация Кабула ввела в городе комендантский час начинающийся с 21:00.
По некоторым сообщениям, учрежден Координационный совет по преодолению хаоса, связанного с прекращением работы общественного транспорта, государственных учреждений, наплывом беженцев из афганских провинций, где талибы установили свой режим за несколько месяцев или недель до взятия Кабула. В этот временный орган вошли председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр и Хамид Карзай, бывший президентом Афганистана с 2004-го по 2014-й год.
«Эхо Москвы» сообщает, что пресс-атташе посольства России в Кабуле рассказал об относительно спокойной ситуации в городе. Посольство России выразило готовность сотрудничать с новой властью.
Би-би-си передает, ссылаясь на дипломатов США, что аэропорт Кабула подвергается обстрелу. Дипломаты попросило всех американских граждан, находящихся в аэропорту, спрятаться в укрытиях. Аэропорт, безопасность которого обеспечивают остатки контингентов западных стран, в воскресенье стал временной базой размещения их дипломатов - в аэропорту находится дипломатический персонал США, Франции, и заранее эвакуировавшиеся немецкие дипломаты. О том, кто обстреливает аэропорт, пока не сообщается.
В понедельник, 16 августа, Совет безопасности ООН обсудит положение в Афганистане.
«Нацдвижение» представило кандидатов в мэры региональных муниципалитетов
«Единое национальное движение» выдвинуло кандидатов в мэры муниципалитетов на выборах в органы местного самоуправления Грузии 2021 года. Презентацию провел лидер партии Ника Мелия на мероприятии в центральном офисе партии в Тбилиси.
Кандидатами в мэры от «Национального движения» являются:
- Кутаиси - Хатия Деканоидзе;
- Мцхета - Заал Удумашвили;
- Рустави - Давид Киркитадзе;
- Телави - Георгий Ботковели;
- Мартвили - Темур Джанашия;
- Батуми - Георгий Киртадзе;
- Кобулети - Бондо Тедорадзе;
- Хелвачаури - Миша Болквадзе;
- Кеда - Рами Беридзе;
- Шуахеви - Роин Зоидзе;
- Хуло - Гогита Соломонидзе;
- Вани - Бадри Мебуришвили;
- Зестафони - Бакар Хиджакадзе;
- Самтредия - Мамука Бибилеишвили;
- Адигени - Марехи Даташвили;
- Аспиндза - Георгий Гиоргадзе;
- Сагареджо - Давид Джавахишвили;
- Ахмета - Зураб Отиашвили;
- Гурджаани - Серги Какалашвили;
- Дедоплисцкаро - Тамаз Кочламазашвили;
- Сигнахи - Заза Папуашвили;
- Дманиси - Георгий Татуашвили;
- Тетрицкаро - Вано Магалашвили;
- Гори - Васил Махарашвили;
- Хашури - Иосеб Буадзе;
- Каспи - Нугзар Нониашвили;
- Карели - Николоз Ахалкаци;
- Хоби - Бесо Шенгелия;
- Зугдиди - Анзор Мелия.
Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
ЕНД представило кандидатуру отца Ники Мелия на пост мэра Зугдиди
Отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, поборется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На протяжении всей жизни этот человек оставался моим главным мотиватором. Это тот человек, у которого я всему научился: как быть принципиальным там, где необходимо, как быть мотивированным, как отличать добро от зла и свет от тьмы… Это тот человек, благодаря которому вы, вероятно, поймете, насколько серьезно мы, вся наша команда относимся к приближающемуся референдуму», - заявил Ника Мелия на мероприятии.
Анзору Мелия 74 года. Он никогда не занимался политикой, хотя в последнее время его часто можно было увидеть на протестных акциях оппозиции в качестве спикера. Мелия-старший – кавалер Ордена сияния. В 1996 году основал кардиологическую клинику «Гули», а годом ранее, в 1995 году, частную больницу «Ваги».
- От правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Зугдиди баллотируется Мамука Цоцерия. Сейчас он занимает должность председателя сакребуло (горсовета) Зугдидского муниципалитета.
- Что касается Ники Мелия, то он на предстоящих выборах поборется за пост мэра Тбилиси как единый кандидат нескольких оппозиционных партий.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
Умер лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер
В Германии на 76-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер.
Мюллер один из немногих игроков, которые выступая за свою национальную сборную забили голов больше, чем провели матчей на поле. За команду ФРГ немец провел 62 игры, в которых забил 68 мячей. В составе национальной команды Мюллер становился и чемпионом мира, и чемпионом Европы.
В клубной карьере нападающий вместе с мюнхенской «Баварией» трижды выигрывал главный европейский трофей - Кубок чемпионов, семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата ФРГ, и до сих пор остается рекордсменом по забитым в бундеслиге голам - у Мюллера их 365.
В 1970 году немец получил «Золотой мяч» - приз лучшему игроку мира. В том же году, а также еще двумя годами позднее, он становился обладателем «Золотой бутсы»: этот приз вручается футболисту, забившему наибольшее количество голов среди всех европейских чемпионатов.
При этом закончил играть Мюллер неожиданно рано - в 28 лет, объяснив свое решение желанием побольше времени проводить с семьей. После завершения карьеры немец работал в структуре «Баварии» одним из тренеров.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым
Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым в собственном доме.
Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося - убийство и самоубийство. При этом в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», членом которой являлся Павлов, настаивают на первой версии.
Павлов – уроженец Кривого Рога, более десяти лет проработавший на предприятиях города. Политическую карьеру он начал в 2005 году, вступив в Партию регионов. Уже спустя год политик стал первым заместителем главы Кривого Рога.
В 2012 и 2014 годах Павлов избирался в Верховную Раду. Оба раза он шел на выборы как самовыдвиженец. После событий на киевском Майдане политик примкнул к депутатской фракции «Оппозиционный блок», позже став членом партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую во многих украинских СМИ называют «пророссийской».
В прошлом году Павлов баллотировался от этой партии в мэры Кривого Рога, заняв по итогам первого тура третье место с 9,15% голосов. Однако перед вторым туром, куда Павлов не прошел, действующий мэр города Юрий Викул неожиданно снял в пользу него свою кандидатуру. В итоге жители города отдали Павлову почти 57% голосов, избрав его мэром.
На момент гибели Константину Павлову было 48 лет.
МИД работает над возвращением из Афганистана граждан Грузии
Официальный Тбилиси активно работает для возвращения на родину нескольких граждан Грузии, находящихся в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД Грузии. По данным ведомства, за помощью к ним сегодня обратились граждане Грузии, которые являются частными подрядчиками. В Афганистане они находились по работе.
«Министерство вместе с другими ведомствами было незамедлительно вовлечено в процесс эвакуации граждан Грузии из Афганистана. Связь налажена как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В настоящее время мы находимся в активном контакте с украинской стороной по эвакуации наших граждан из Афганистана их воздушным бортом, за что грузинская сторона благодарна Министерству иностранных дел Украины», - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения «Талибан». Сегодня, 15 августа, исламисты подошли к столице Афганистана и объявили, что взяли под контроль всю территорию страны. По данным СМИ, президент Ашраф Гани бежал из страны.
Блинкен считает неуместным сравнивать уход из Кабула с бегством из Сайгона
В связи с окружением Кабула войсками талибов госсекретарь США Энтони Блинкен отверг попытки сравнивать эвакуацию американцев из Кабула с беспорядочным бегством в последние дни Вьетнамской войны. Высказывание Блинкена совпало по времени с в заявлением России о том, что она консультируется с другими государствами по вопросу о срочном созыве Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.
«Это не Сайгон», - заявил Блинкен американскому телеканалу ABC. Отличие в том, что мы прибыли в Афганистан 20 лет назад для решения только одной задачи. Речь шла о наказании тех, кто совершил нападение на США 11 сентября 2001 года. И эта задача была успешно решена».
Дипломаты Эстонии и Норвегии 15 августа попросили Совет безопасности ООН срочно обсудить события в Афганистане. Тем временем, специальный представитель России по Афганистану Замир Кабулов сообщил журналистам, что Москва в контакте с другими странами добивается назначения сроков для чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.
Россия - одна из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем.
Премьер-министр Великобритании Бори Джонсон назначил на воскресенье, 15 августа очередной раунд переговоров по Афганистану и отозвал парламентариев из отпусков. 13 августа Джонсон заявил, что Британия не отвернется от Афганистана, даже несмотря на то, что она подтвердила неизбежную эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле в связи с быстрым приближением талибов.
Союз НАТО в воскресенье подтвердил продолжение миссии своих военнослужащих в аэропорту Кабула, которые помогают Афганистану поддерживать связь с внешним миром. Представитель НАТО заявил, что политический выход из нынешней ситуации - необходим как никогда прежде.
В Тбилиси обустраивают полевой госпиталь на 4 тысячи мест
В одном из павильонов Олимпийской деревни в районе Дигоми на окраине Тбилиси обустраивают полевой госпиталь. Информацию со ссылкой на Минздрав Грузии распространяет Общественный вещатель.
Предполагается, что дополнительные койки предназначены для пациентов с коронавирусом, число которых неизменно увеличивается уже несколько недель. О том, что клиники переполнены, власти стали говорить в конце июля. В Минздраве заявили, что оборудовали полевой госпиталь на 4 тысячи мест «в целях превенции» - на случай, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.
СМИ не исключают, что работать в этом пункте будут военные врачи, которые уже помогают с проведением вакцинации, так как гражданские медики сейчас максимально загружены.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Ежедневно за сутки в стране фиксируется по 4-5 тысяч новых случаев заражения. Согласно данным на сайте Минздрава, из 7 380 коек для пациентов с коронавирусом сейчас свободны только 540. В ковид-гостиницах, куда отправляют пациентов в случае легкого и среднего течения заболевания, свободны 2 855 мест из 6 314.
12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановлен общественный транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. При этом работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».
Тогда же решено было начать мобилизацию дополнительных мест для ковид-пациентов и задействовать военных врачей.
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