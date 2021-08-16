Лариса Ахба: «Вчера за короткий срок выпали осадки месячной нормы»

Ночью на Абхазию, по словам главного метеоролога Абхазии Ларисы Ахба, обрушился квазитропический циклон и за несколько часов выпала месячная норма осадков. Пострадал в основном Сухум. В отдельных районах города вода поднялась до вторых этажей частных домовладений, потоком воды унесло домашнюю утварь, автомашины. Сотрудники МЧС ночью эвакуировали жителей из подтопленных домов, сейчас помогают чистить дворы и улицы от ила. Несколько подстанций были затоплены и часть города обесточена.

Гроза с тропическим ливнем началась в Сухуме около одиннадцати часов вечера, и дождь лил несколько часов. Местами уровень воды в городе достигал полутора метров. Реки Басла и Сухумка вышли из берегов. Подтопленными оказались несколько районов столицы. Серьезный ущерб нанесен домовладениям и частному транспорту в районе Турбазы и Красного моста.

Житель Сухума Алхас рассказал о том, что происходило ночью в районе комплекса правительственных зданий, где находится его дом:

«Честно говоря, мы привыкли к таким ливням, но такого на моей памяти не было. Когда пошел дождь, а рядом со мной течет эта маленькая речка – Сухумка, в принципе, ничто не предвещало беды, потому что, когда затапливало Сухум, у нас во дворе всегда было сухо. Но не в этот раз… Ночью нас разбудила собака, я выскочил к входной двери и смотрю, вода сочится. Дверь открыл, а оттуда как рвануло! Я еле закрыл ее обратно и увидел, что у меня двор просто по пояс в воде, канализация не справлялась с потоком Сухумки, которая взбесилась и вышла из берегов. У меня сорвало ворота мощным потоком. А на улице была не улица, а обычная река. Пришлось ждать, пока все это осядет. Утром, когда ушла вода, весь дом, первый этаж, двор – все было покрыто толстым слоем ила. Будем с этим бороться!»

Ночью сотрудники МЧС частично эвакуировали жителей подтопленных домов. На спасательных работах были задействованы 40 сотрудников МЧС Абхазии и семь единиц спецтехники. Жертв нет. В настоящее время сотрудники МЧС помогают расчищать от ила дома, дворы и улицы города.

Как сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго», в результате прошедшего ночью ливня произошли множественные повреждения линий электропередач, опорных столбов и другого имущества энергосистемы. В г. Сухуме были подтоплены подстанции ИЭПиТ и Баслат, их оборудование забито нанесенным илом. На подстанции Сухум-2 вышли из строя линии, питающие Новый район столицы. Обесточена центральная часть Сухума, частично Новый район и Маяк. Энергетики устраняют последствия аварий.

За последнее время это третье стихийное бедствие, которое обрушилось на Абхазию. 4 июля штормовой ветер сорвал немало крыш и повалил деревья, а 27 июля прошли ливневые дожди.

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала о характере циклона, который обрушился на побережье и затопил часть столицы:

«У нас на востоке Черного моря ближе к нам сформировался так называемый волновой циклон. Этот циклон уже сегодня разрушился. Но он дал такую погоду не везде. В западной части Абхазии такой погоды не было. Дожди пошли по возвышенным территориям. Обычно, когда выпадают ливневые дожди, Сухум все время затапливает. Но вчера за короткий срок выпали осадки месячной нормы, 129 мм осадков выпало. Это характерно для черноморского циклона, они непредсказуемы и приносят очень плохую погоду. Эти тропические ливни, которые из-за перепада температур образуются, выпадает очень большое количество осадков. Осадки носят грозный характер, особенно это характерно для августа».

По словам Ларисы Ахба, к волновому циклону присоединился квазитропический или черноморский циклон, его эпицентр находился в районе Туапсе, а Абхазия была на его периферии. Разлив рек и затопление домовладений связано, по ее мнению, не только с сильными дождями, но еще и с человеческим фактором. Население, живущее вдоль рек, сбрасывает в них мусор, из которого со временем образуются заторы.

По сообщению пресс-службы администрации города Сухума, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. По данным штаба, речка Сухумка вынесла большое количество мусора, ликвидацией последствий занимаются все службы города, им на помощь направлены солдаты срочной службы. Жильцы многих домов лишились практически всего, так как уровень воды поднялся до второго этажа, течением унесло автомобили, кухонную и домашнюю утварь. Ущерб, нанесенный стихией, определяется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия