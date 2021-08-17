По делу об убийстве трех человек в Цинандали задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Также по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем лишение жизни человека, правоохранители задержали Дж. Дж. 1977 года рождения.

«На данном этапе расследования установлено, что 16 августа этого года на территории у села Цинандали Телавского муниципалитета начавшаяся на бытовой почве размолвка между несколькими лицами переросла в физическое противостояние. В ходе данного противостояния В.Ц., 1971 года рождения, открыл огонь из огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя Дж.Дж., который в настоящее время задержан в качестве обвиняемого, на что последовала ответная стрельба также из огнестрельного оружия со стороны участвовавшего в том же противостоянии Н.К. 1994 года рождения. В результате стрельбы, произведенной Н.К., были ранены четыре лица: В.Ц., 1971 г.р., З.З., 1976 г.р., З.М., 1975 г.р. и А.Ш. 1991 г.р. В результате полученных ранений В.Ц. и З.З. скончались на месте, а З.М. и А.Ш. была оказана соответствующая медицинская помощь.

Следствием также установлено, что в ходе противостояния из огнестрельного оружия стрелял и задержанный в качестве обвиняемого З.З., в результате чего был смертельно ранен Н.К., 1994 года рождения. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла орудия преступления - пистолет типа «Стечкин» и полуавтоматическое огнестрельное оружие типа «Сайга». Следствие по факту убийства ведется в соответствии со статьей 109 УК Грузии », - говорится в информаци МВД, передает "Интерпрессньюс".