Лавров призвал российских грузоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха

Сотни людей пытаются вылететь из страны

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило в понедельник по меньшей мере пяти погибших в аэропорту Кабула – на фоне паники и хаоса, связанного с попытками тысяч людей вылететь из Афганистана после захвата столицы талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Люди продолжают собираться в кабульском аэропорту с воскресенья. По словам одного из американских официальных лиц, военнослужащие, задействованные в операции по эвакуации из Афганистана сотрудников дипмиссии США и других граждан, были вынуждены открыть стрельбу в воздух, чтобы помешать части собравшихся проникнуть на борт военного самолёта.

Один из очевидцев, который провёл в ожидании вылета больше 20 часов, отметил, что причина гибели людей в аэропорту непонятна – были ли это пулевые ранения, или последствия давки. Получить комментарии от представителей Соединённых Штатов по ситуации пока не удалось.

Ранее СМИ передали сведения от дипломатов США, что в аэропорту Кабула была перестрелка.

Reuters отмечает, что на одном из многочисленных видео в соцсетях тела троих погибших лежат на земле у одного из боковых входов в здание аэровокзала. Агентство отмечает при этом, что не может подтвердить подлинность распространённой записи. Один из очевидцев рассказал, что видел пять тел, которые переносили в припаркованную машину.

"Би-би-си", ссылаясь на свидетелей ситуации в кабульском аэропорту, пишет о, по меньшей мере, двух погибших из числа гражданских лиц.

Ряд изданий, в том числе Daily Mail, сообщили в понедельник также о троих погибших, которые пытались зацепиться за шасси улетающего из Кабула самолёта и сорвались с большой высоты. В соцсетях распространяются видео, на которых видно, как люди пытаются закрепиться на улетающем самолёте, а также видео предполагаемого падения. Их подлинность пока не подтверждена.

Сейчас из кабульского аэропорта не выполняются пассажирские рейсы - полёты совершают только военно-транспортные самолёты США и их союзников. Тысячи афганцев тем не менее собрались в аэрпорту, пытаясь найти возможности вылететь из страны.