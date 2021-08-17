В Грузии планируют построить новый город на месте бывшего полигона Гонио

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что по его поручению правительство работает над тем, чтобы на месте бывшего полигона Гонио был простроен новый город с казино, офисами, банками. Об этом глава правительства заявил на представлении кандидата в мэры Хелвачаури Зазы Диасамидзе.

Как отметил Гарибашвили, в настоящее время ведется работа над концепцией, которая будет завершена к концу года.

«Хочу с вами поделиться одной важной информацией - мы находимся в этом историческом, красивейшем месте, в знаменитой крепости Гонио. Здесь же, мы знаем, есть и уникальное место - бывший полигон Гонио. Это около 300 гектаров, и больше. По моему поручению, правительство, в том числе местный представитель власти Аджарии Торнике Рижвадзе, работает вместе с министерством экономики, и у нас есть следующее видение, что на месте бывшего полигона Гонио должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром. Реально этот проект и идея касается строительства нового города. В настоящее время мы работаем над концепцией, которая будет завершена в конце года. Мы хотим подключить максимально лучшую компанию и организацию, которые специализируются в этой сфере. В Гонио должен быть построен новый город со своими казино, офисами, банками, должен быть создан финансовый центр, и это реально вдохнуть новую жизнь в этот край и регион», - заявил премьер-министр, передает «Интерпрессньюс».