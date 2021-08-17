В Цхинвали наградили волонтеров, работавших в «красной зоне» РММЦ

За мужество и самоотверженность, проявленную в борьбе с коровирусной инфекцией, помощь больным и медработникам в условиях пандемии волонтеров «красной зоны» наградили медалями «За борьбу с COVID-19».

Награждал добровольцев председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадий Бекоев. Говоря о роли волонтеров в красной зоне, глава правительства подчеркнул, что помощь с их стороны была своевременна и необходима. Он отметил, что волонтеры приняли самое активное участие в мероприятиях по мерам противодействию коронавирусу и поблагодарил за труд от имени главы республики и правительства.

Среди награжденных - супруга президента Линда Кумаритова, которая в течение трех недель находилась в «красной зоне» и помогала медперсоналу. «Пробыла в «красной зоне» три недели. К тому времени переболела ковидом, и после выздоровления решила пойти помогать в больницу. Трудновато было только находиться целый день в защитном костюме, а так было несложно помогать. Оказывала разную помощь больным, помогала медсестрам. Одна из медсестер научила делать уколы и в первый же день отправила со шприцом по пациентам», - поделилась Кумаритова.

Самый младший волонтер - учащийся гимназии «Альбион» Дмитрий Гаглоев рассказал журналистам, что решение поработать в больнице принял сам, хотя дома этому решению сопротивлялись.

Награды получили порядка 40 волонтеров из общего списка, сообщает информагентство «Рес». Указом югоосетинского президента за мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и оказание квалифицированной медицинской помощи в условиях пандемии к наградам были представлены порядка 150 человек, в их числе медицинские работники, сотрудники Югосетпотребнадзора, волонтеры.

Часть из них Анатолий Бибилов наградил ранее. По поручению президента премьером республики сегодня медали были вручены также порядка 50 медработникам, их также получили сотрудники Югосетпотребнадзора. Списки работников, представленных к наградам, были сформированы Минздравом, исходя из количества отработанных ими в «красной зоне» часов