«У каждого свое понимание прекрасного, но есть какие-то вещи явно очень кричащие»

Кто должен решать, где и какой памятник ставить? Наш традиционный сухумский опрос.

– Как вы думаете, кто должен решать, где и какой памятник ставить?

Инна Барчан: Это решение должно приниматься совместно, решение – это результат некоего компромисса: общества, власти и экспертов. Общество обязательно должно принимать участие в этом решение, потому что, как правило, памятники ставятся в общественно значимых местах. И они, безусловно, принадлежат людям, обществу.

– Нравятся ли вам новые памятники в Абхазии?

Инна Барчан: Мне очень нравится серия скульптур Архипа Лабахуа на набережной. Я считаю ее очень лаконичной, эстетичной по содержанию, очень интересной и качественно выполненной.

Асида Ломия: В городе Сухуме у нас есть градостроительный совет, есть администрация города, у нас есть архитекторы. Я думаю, что они должны думать о том, какие где монументы или памятники будут ставить. Например, мне очень нравятся небольшие памятники Архипа Лабахуа, которые стоят на берегу. Я не против памятников, увековечивания памяти людей, которые очень многое сделали для Абхазии. Но я против того, чтобы хоронить в городе, а потом около места этого захоронения, у памятника, когда устраивают концерты… то есть покоя у этих людей, так скажем, нет. А так, памятник в Ткуарчале… честно говоря, мы не знали об этом. Ткуарчал – это Абхазия, наша родина! И мы хотим, чтобы везде было красиво, чтобы подходило городу и имело бы какой-то смысл. В любом случае, было бы неплохо, прежде чем ставить какой-то памятник, проводить какое-то обсуждение. И мы бы знали бы об этом.

Лили Дбар: Всегда были комиссии, которые решали эти вопросы. Но, судя по тем сооружениям, которые ставят где попало, хаотично… поэтому все это только добавляет хаос, оно не несет культурной ценности. Конечно, у каждого свое понимание прекрасного, но есть какие-то вещи, которые явно очень кричащие.

– Нравятся ли вам новые памятники в Абхазии?

Лили Дбар: Мне нравятся скульптуры, которые делает Архип Лабахуа. Они очень профессионально выполнены, они очень атмосферные, они создают очень хорошее настроение, они отмечены национальным колоритом. Даже когда идешь по набережной и видишь, что люди, подходя к Чику, начинают улыбаться. Никто не пройдет мимо, не погладив Пингвина по голове, или не задержится около памятника Тачкуму.

Женщина: Само собой, специалисты должны решать этот вопрос, ответственные за это дело.

– Вам нравятся новые памятники в Абхазии?

Женщина: Мне очень нравятся все памятники Архипа Лабахуа. Но я в шоке, возмущена до крайности, считаю оскорбительным памятник жертвам политических репрессий. И, несмотря на то, что идея повторенная, автору она не принадлежит, уже такие памятники поставили в России. Но ведь дьявол в деталях, и вот именно эти детали определяют ценность художественного произведения.

Ирина Кокоскир: Должны существовать какие-то нормативы для определения места, где нужно ставить памятник. В обсуждении этого вопроса, на мой взгляд, должна очень активно участвовать общественность.

– Нравятся ли вам новые памятники в Абхазии? В социальных сетях была опубликована фотография, пост архитекторов из инициативной группы «Hara Xakalak» («Наш город»)…

Ирина Кокоскир: Фотография, которая была выложена, я, честно говоря, не понимаю, что за памятник. Вообще, должна быть очень продуманная стилистическая политика, архитектурная, с учетом, конечно, местности, с учетом нашей культуры. В принципе, все должно быть гармонично, понятно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия