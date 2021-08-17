Сухумский кафедральный собор – греческий храм в неовизантийском стиле

Как пишет в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа , в 1907 году Сухумское эллинское общество купило большой участок земли на пересечении Рыбной (ныне это Абазинская улица) и 1-й Подгорной (ныне улица 4 Марта) улиц. В том же году здесь было начато строительство школы. А в 1909 году община начала возведение церкви, на которое ушло шесть лет.

Говоря о наследии старого Сухума, на ум чаще всего приходят особняки и дачи начала прошлого столетия. Но в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии входят еще и здания фабрик, гимназий, аптек и, конечно же, церквей, построенных на рубеже XIX и XX веков.

«У нас ведь кафедральным собором был собор Александра Невского (на этом месте ныне здание Государственной филармонии имени Самсона Чанба). И греческая община не имела своего отдельного храма, а была она достаточно значимой и большой в городе Сухуме. И вот в 1909 году они получили разрешение для строительства и возвели небольшую трехнефную церковь в неовизантийском стиле. И вот эта небольшая церквушка была освещена в честь святого Николая, епископа Мирликийского в 1915 году».

Но храм находился во владении Сухумского эллинского общества недолго. После оккупации Абхазии грузинскими меньшевиками церковь греческой общины закрыли в 1924 году, а Грузинская православная церковь организовала на территории Абхазии Цхумо-Абхазскую епархию.

После окончания Великой Отечественной войны в середине 1940-х годов произошел ряд перемен: поскольку кафедральный собор Александра Невского был уничтожен и на его месте выстроили филармонию, небольшая церковь, некогда принадлежавшая Сухумскому эллинскому обществу, стала кафедральным собором, то есть она стала местом, где проживали митрополиты Сухумо-Абхазской епархии Грузинской православной церкви.

В 1980-х годах в храме осуществили ремонтные работы, и его расширили за счет пристроек. Герман Маршан пояснил, какие именно перемены произошли со зданием церкви:

«На закате перестройки большое количество людей ходило в церковь, и, конечно, маленький храм бывшей греческой общины уже не вмещал в себя всех желающих, поэтому пришлось его расширить. И в конце 1980-х – начале 1990-х годов при входе со стороны притвора и двух боковых сторон добавляются пристройки. Если вы сейчас зайдете в Сухумский кафедральный храм, то вы в притворе увидите такие колонны и железную дверь. Вот, собственно, это и был вход в храм. А сегодняшний притвор – это пристройка. И точно так же, когда вы заходите в храм, вы видите в виде креста добавленные надстройки с двух сторон, слева и справа. И в этот же период были заменены росписи, то есть старые росписи были отбиты, храм был отштукатурен внутри и был полностью, до самого купола расписан, правда, масляной краской, поэтому она быстро впитала в себя дым от кадил и свечей и быстро потемнела. И после войны храм производил удручающее, мрачное впечатление, поскольку стены прокоптились. И уже в 2001-2002 году при отце Виссарионе и отце Дорофее весь храм был побелен».