Туркменистан не пускает через границу афганских беженцев

Туркменистан не впустил афганских военных и местных этнических туркмен, пытающихся бежать от насилия в Афганистане и спастись на территории Туркменистана. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка со ссылкой на местное население и военнослужащих.

Туркменские власти препятствуют пересечению границы афганскими военными и местными этническими туркменами, которые хотят бежать в соседние страны, чтобы избежать насилия в приграничных районах северного Афганистана. Между тем местные среди жителей приграничных районов Туркменистана нарастает паника в связи с боевыми действиями продолжающимися в непосредственной близости.

«Жители Койтендагского района [Лебапа] живут в панике из-за звуков перестрелки, доносящейся через границу", - сообщил корреспонденту Азатлыка говоривший на условиях анонимности военнослужащий из Лебапа.

Сообщается, что другие государства Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, в том числе Таджикистан и Узбекистан, ранее пустили афганцев, в том числе спасающихся от насилия военослужащих на свою территорию.

Официальный Ашхабад ситуацию с беженцами из Афганистане, а также события в соседнем Афганистане не комментирует.

Туркменистан имеет границу с Афганистаном протяженностью около 800 км. Источники Азатлыка сообщали, что ситуация на туркмено-афганской границе вызывает «тревогу» и что власти страны в течение нескольких месяцев направляли к границе с Афганистаном дополнительные войска вооруженных сил, а также технический и медицинский персонал.

Когда в воскресенье 15 августа "Талибан" вошел в столицу Афганистана, министр иностранных дел Туркменистана провел переговоры с послом США.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Туркменистана, Рашид Мередов и посол США Мэтью Стивенс Климов обсудили текущее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах и обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестки дня.