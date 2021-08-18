Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» продолжает обсуждать годовщину августа 2008 года. В «Колонке редактора» опубликованы рассуждения о том, какой день можно считать днем победы в этой войне. В осетинском обществе существует немало мнений на это счет. По мнению автора, пора создать комиссию, причем с привлечением в нее журналистов, и официально узаконить формулировки некоторых дат новейшей истории Южной Осетии, а то вольная интерпретация того или иного знаменательного дня порой попросту меняет его суть. Как пример, события августа 2008 года, а именно, их окончание. «При этом называются 10 августа, когда была освобождена территория нашей страны и возвращен Ленингорский район, 12 августа, день окончания пятидневной войны и завершение операции «по принуждению Грузии к миру», и даже 26 августа, хотя тут уже есть свое четкое название – День признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерацией. Как 26 августа можно считать Днем Победы – вообще не понятно», – считает автор и добавляет, что День Победы еще не настал. «Можем ли мы говорить о том, что 12 августа над Тифлисом стал реять флаг победителей, как это было в Берлине 9 мая 1945 года? Конечно же, нет. Грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии. В таком случае, на тех же основаниях мы должны считать Днем Победы и изгнание грузинских войск из Цхинвала 29 января 1991 года, и день ввода миротворцев 14 июля 1992 года, и 19 августа 2004 года, когда грузинские подразделения бежали с Тлиаканских высот...» То, что Грузия не признала суверенитет Южной Осетии, не подписывает договор о ненападении, активно вооружается, говорит о том, что эта страна готовится к реваншу, считает автор.

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Газета «Южная Осетия» сообщает о нововведениях в сфере здравоохранения. В частности, они касаются порядка закупки лекарств Минздравом. Минздравсоцразвития планирует выйти на российские тендерные площадки, что должно существенно сэкономить средства на приобретение лекарств и минимизировать риски сбоев в их поставках. В пресс-службе ведомства сказали, что действующая система госзакупок медикаментов несовершенна. Зачастую между Минздравсоцразвитием и производителем функционирует неоправданно большое количество компаний-посредников, каждая из которых делает на товар свою наценку. Кроме того, закупаемые лекарства будут маркироваться. «На все лекарства, закупаемые нашим ведомством и предназначенные для бесплатного обеспечения ими лечебных учреждений и граждан республики, будет наноситься специальная маркировка. Это делается для недопущения их возможной перепродажи через коммерческие аптеки», – сказали в пресс-службе ведомства.

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Блогер Алан Парастаев пишет об эпидемиологической ситуации в республике, а точнее, о том, как себя ведут жители Южной Осетии во время второй волны коронавируса. «И надо отметить, что жертвами пандемии, ее второго нашествия, стали более чем известные жители Южной Осетии. Влиятельный политик, один из бывших фактических руководителей республики, ученный-политолог, известный в международной среде, и, казалось, знакомый всем в городе общественный деятель, музыкант, и список можно продолжать», – пишет блогер и отмечает, что даже эти потери не убедили граждан соблюдать меры предосторожности. По его мнению, причина – в отсутствии агитации, особенно в прессе. Блогер иллюстрирует свой текст подборкой фотографий из югоосетинских СМИ, на которых нет людей в масках. Парастаев нашел только одно исключение. «Единственные, кто на фото к заметкам стоят с масками, – это наши военнослужащие, но стоят они не в Южной Осетии, а в Новосибирске. А наши, на втором скане, стоят хоть и в нашем родном Цхинвале, но совсем без масок», – пишет он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия