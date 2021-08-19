Обвиняемый в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури останется под стражей

Телавский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону, бывшему депутату грузинского парламента Зурабу Звиадаури. Аналогичная мера избрана также в отношении задержанного Джабы Джангирашвили 1977 года рождения.

16 августа в Цинандали были убиты три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури. Министерством внутренних дел были задержаны двое граждан. Зураб Звиадаури обвиняется в умышленном убийстве одного человека. По информации, распространенной МВД, Звиадаури стрелял в мужчину, который осуществил выстрелы в направлении его брата и нескольких лиц.

Обвинение Звиадаури предъявлено в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Джаба Джангирашвили задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло лишение жизни человека.

Предположительная причина кровавых разборок в Цинандали – дележ земельных участков, передает телеканал «Формула». Журналисты сообщают, что семья дзюдоиста Зураба Звиадаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», пыталась присвоить территории, принадлежавшие некоему Нике Кенчошвили. Последний был застрелен, как утверждает источник телеканала, Зурабом Звиадаури, однако до этого Кенчошвили смертельно ранил брата Звиадаури – Звиада и его друга – Васила Цоцхалашвили. Всех троих экс-депутат перевез в реферальную больницу города Телави, однако к тому моменту они скончались.

В ходе перестрелки были ранены еще два человека, их состояние стабильное, и они уже покинули медучреждение.

По информации журналистов телеканала, один из скончавшихся, Васил Цоцхалашвили, – двоюродный брат вора в законе Серго Цоцхалашвили.