«Талибан» обвиняют в блокировании доступа к кабульскому аэропорту

Правительства ряда стран активизируют эвакуацию из Афганистана своих граждан и работавших с ними афганцев — на фоне растущих опасений по поводу того, что талибы будут блокировать дорогу в аэропорт Кабула, а День независимости страны может обернуться вспышкой насилия.

Тысячи людей пытались бежать из Афганистана вслед за захватом боевиками «Талибана» столицы 15 августа после стремительного наступления, в результате которого фундаменталистская группировка установила контроль над городами страны.

Лидеры «Талибана» заявили, что они хотят мира и будут формировать инклюзивное правительство в рамках шариата, пообещав при этом не мстить оппонентам. Однако, согласно поступающим из Кабула сообщениям, боевики «Талибана» заняли контрольно-пропускные пункты вокруг столичного аэропорта 19 августа и не пропускают даже тех афганцев, у которых есть документы на вылет.

В общей сложности в аэропорту и вокруг него было убито 12 человек, заявили в «Талибане».

19 августа Афганистан отмечает ень независимости, обстановка в стране остается напряженной. Днем ранее в городе Джелалабаде на востоке страны митинг против правления талибов обернулся столкновениями с применением насилия. Акция в Джелалабаде стала первой первой крупной демонстрацией коллективного неповиновения после захвата Кабула талибами.