Обзор абхазской прессы

Глава администрации Сухума Беслан Эшба считает, что для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басла, а также по другим рекам, проходящим через Сухум, пишет сайт столичной администрации.

«Самая беспокойная река по городу Сухуму – это Басла. Моментально наполняется водой, она полноводная, бушует, когда идут дожди. Поэтому в свое время там были установлены берегоукрепительные сооружения. Во многих местах они разрушены, надо их восстанавливать. В некоторых местах надо строить новые дамбы, так как берега после многочисленных наводнений изменили форму, одной насыпью уже не обойтись. ​Задача – там, где возможно, восстановить, а где уже невозможно, надо строить новые дамбы и новые оградительные сооружения, и все должно сопровождаться периодическими очистительными работами по самому руслу реки. Надо придавать определенный контур движению реки, потому что, если этого не делать, в районе Красного моста вода с разгона бьет о берег, где ресторан «Басла», и фактически подмывается земля и выносится потом в море. Обязательно там надо устанавливать оградительные сооружения. План работ прописан, будем приступать к подготовке проектно-сметной документации и добиваться финансирования проекта», – сказал Беслан Эшба.

В результате ливневых дождей в ночь с 15 на 16 августа пострадали центральная часть города, район Турбазы, улица Чанба и прилегающие к ней улицы, а также несколько домовладений на улице Заречная в районе улицы Титова. «Ущерб сейчас трудно оценить. Такое количество ила и мусора, которое было вынесено, и такого ущерба домам стихия еще не наносила. Больше всего пострадали дома по улице Чанба. Для сравнения: в первое наводнение (в ночь на 27 июля) пострадало 44 дома, в нынешнее наводнение цифра, думаю, будет вдвое больше», – отметил глава администрации Сухума. Что касается возмещения ущерба, то пока, по его словам, надо подсчитать его размер.

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Депутат парламента Республики Абхазия Валерий Агрба на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию вокруг компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ: «Считаю, что нет необходимости вдаваться в технические детали функционирования высокотехнологичного медицинского оборудования, способов и стоимости технического обслуживания, отсутствия условий бесперебойного энергоснабжения и прочих причин, приведших к поломке КТ и другого диагностического оборудования. Удивляет, а точнее поражает, как в период беспрецедентного кризиса, связанного с пандемией в Абхазии, ежедневной гибели людей от коронавируса и постковидного синдрома, (тромбоэмболия, инсульт и т.д., кстати, не отражаемые в ежедневных сводках оперштаба как и смертность граждан Абхазии за пределами страны), власть практически бездействует или, по крайней мере, действует недостаточно эффективно, раз смертность продолжает оставаться на высоком для Абхазии уровне».

Валерий Агрба подчеркнул, что население не обеспечено в необходимом объеме профилактическими препаратами (вакцинами), лекарственными средствами (Актемра, Артлегиа), а также условиями получения медицинской помощи в стационаре, несмотря даже на принятое постановление парламента, призывающее руководство страны в экстренном порядке принять необходимые меры по защите граждан от распространения заболевания.

«И на этом фоне, ничего лучшего не придумав, обозначили стрелочником Нику Ачба, виновником отсутствия КТ в ковид-центре в связи с его поломкой. Фразеологизмы «мертвый томограф», «покойника нельзя реанимировать» как минимум некорректны и неуместны в данной ситуации, к тому же это не соответствует действительности. Вместо простой человеческой благодарности Нике Ачба и всем нашим гражданам, кто свои личные средства направил не только на покупку оборудования, медтехники и лекарственных препаратов, но оказал финансовую поддержку большому количеству населения в связи с болезнью, заявляют о якобы его недобросовестности в поставке КТ, да еще и публично. Ника совсем недавно похоронил свою маму, скончавшуюся именно от этой болезни, сам тяжело болел и вся его семья. Прекрасно понимая, что эта за болезнь, старается делать добро, чтобы облегчить по возможности чьи-то страдания. Все, кто знаком с ним или обращался за помощью, знают, что делает это он бескорыстно на протяжении многих лет», – заключил Валерий Агрба.

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«COVID-19 – это реальность, и будет проблемой, если мы сами не поймем, что многое в нашем поведении необходимо изменить», – считает главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он напомнил, что некоторые руководители страны, медики, граждане, которые уже переболели, предупреждают, просят, объясняют необходимость перестать проявлять беспечность к этому вирусу.

«Везде, где массовое или небольшое количество людей, шанс подхватить эту заразу высокий. Если мы перестанем беречь друг друга, игнорировать призывы наших официальных и профессиональных структур, тогда грош цена нашему недовольству, злословию по поводу плохой работы наших медиков, нехватки каких-либо медицинских компонентов и других условий. Надеяться на то, что меня это не коснется, ошибочное предположение. Еще более неправильное мышление, что за пределами республики вас вылечат обязательно», – подчеркнул Юрий Кураскуа. По его словам, вирус COVID-19 боится только одного – дисциплины.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия