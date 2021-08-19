Тюрьма для чемпиона, или Три смерти из-за куска доски

Олимпийский чемпион и участник кровавой разборки в Цинандали Зураб Звиадаури останется в предварительном заключении до вынесения окончательного вердикта. Он обвиняется в умышленном убийстве человека, и, в случае подтверждения вины, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сам Звиадаури своей вины не признает.

С раннего утра олимпийский чемпион Зураб Звиадаури, обвиняемый в убийстве человека, появился возле дома своей семьи в Ахмете в наручниках и в окружении полицейских. Сегодня состоялись похороны его брата – Звиада, который был застрелен 16 августа в ходе кровавой разборки в Цинандали. Тогда в перестрелке погибли еще два человека: друг семьи Звиадаури – Васил Цоцхалашвили и некий Ника Кенчошвили, которого, предположительно, застрелил Зураб. До завершения расследования происшествия последний останется под стражей, соответствующее решение вчера ночью принял районный суд Телави. Сторона защиты, настаивавшая на залоге в качестве меры пресечения, сегодня заявила о намерении оспорить это решение в суде высшей инстанции. Один из адвокатов Звиадаури – Каха Цнобиладзе в интервью телекомпании «Рустави 2» сказал:

«Тот факт, что Звиадаури не знал сторону, противостоявшую им, то, что оружие у него было легально, что туда он пришел просто для того, чтобы забрать своего брата, тот факт, что его брата Звиада и его друга убили прямо у него на глазах, и самое главное – тот факт, что у нападавшего в руках было автоматическое огнестрельное оружие, из которого он стрелял… все это дает основания утверждать, что он (Зураб Звиадаури) действовал в рамках закона».

Вину не признает и сам Звиадаури, события того дня он описывает так: у его брата и его друзей произошла словесная перепалка с Никой Кенчошвили. Об этом ему сообщили по телефону, он сразу направился на место конфликта, который к его приезду перерос в перестрелку. Он не отрицает того, что открыл ответную стрельбу в сторону Кенчошвили, однако это было сделано в целях обороны, настаивают его адвокаты. Именно потому решение суда оставить Звиадаури в заключении не может быть справедливым, считает еще один его адвокат Давид Мурманишвили:

«Это насилие над человеком, которое пытаются прикрывать именем закона. Он (Звиадаури) прав, а значит – это насилие над невиновным человеком. Мы оспорим это решение в апелляционном суде, и если очередное решение так же не будет справедливым, мы поставим вопрос о недоверии суду. Нельзя, чтобы невиновный человек оставался в заключении».

Новых подробностей произошедшего, кроме уже известных, следствие пока не разглашает. Впрочем, как ранее утверждали журналисты телеканала «Формула», – предположительная причина разборок в Цинандали – дележ земельных участков. Семья дзюдоиста Зураба Звиадаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», пыталась присвоить территории, принадлежавшие Нике Кенчошвили, сообщало это СМИ. Впрочем, отец Ники опровергает эти слухи, его сын был чернорабочим и был занят на строительстве, проходившем возле одного из объектов, предположительно, принадлежащих семье Звиадаури, заявил он в интервью телекомпании ТВ «Пирвели»:

«Мой сын был работящим, уважаемым человеком. Он поехал туда, чтобы заработать для семьи хоть пару копеек. Он занимался физическим трудом… все эти слухи, что у него там был какой-то бизнес… какой бизнес, о чем вы? ... Я ничего не имею против Звиадаури, наверное, он поступил, как посчитал нужным, но он мог сделать больше, этого не должно было произойти. Насколько я знаю, причиной конфликта стало то, что ребята, работавшие с моим сыном, развели цемент на доске. Другая группа начала ругаться: почему вы перемешали на ней, она наша. Из-за этого началась ссора. Ники сначала не было там, он позже подключился к конфликту. Мой сын использовал оружие с целью обороны. Это оружие я ему сам помог купить в рассрочку».

В ходе конфликта погибли Кенчошвили, брат Зураба Звиадаури – Звиад и его друг Васил Цоцхалашвили. В прокуратуре так описывают произошедшие события:

«Васил Цоцхалашвили открыл огонь из оружия, принадлежащего Джабе Джангирашвили. После чего Ника Кенчошвили открыл ответный огонь, в ходе которого на месте были застрелены Звиад Звиадаури и Васил Цоцхалашвили. После этого участник конфликта – Зураб Звиадаури смертельно ранил Нику Кенчошвили при стрельбе из огнестрельного оружия».

Все доказательства указывают на то, что это было умышленное убийство, утверждает районный прокурор г. Телави Давид Непаридзе:

«Выстрел был мотивирован желанием отомстить. Конечно, сторона обвинения оценивает все доказательства, полученные с момента задержания обвиняемого и до момента предъявления вины. После изучения этих доказательств принимается решение – было ли это преступление или нет. Мы, естественно, исключаем возможность того, что это была оборона, если в данном случае он (Звиадаури) обвиняется по 108-й статье УК Грузии – "умышленное убийство"».

Впрочем, в виновность Звиадаури отказываются верить многие известные в Грузии люди. Готовность поручиться за него высказали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, дзюдоисты Лаша Бекаури, Варлам Липартелиани и Автандил Чхрикишвили:

«Я поручаюсь за него во всем. Если хотите, задержите и «посадите» меня», – сказал Чхрикишвили, выступая вчера на суде.

Схожее заявление в зале суда сделал и бывший депутат от «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили:

«Могу сказать, что в Грузии очень мало людей, которые бы отличались такими человеческими качествами, какие есть у Зуры. Он отличается чувством справедливости, мужеством и человечностью».

Впрочем, все эти обстоятельства на решение судьи не повлияли. Она учла аргументы обвинения, ссылавшегося на то, что Звиадаури может скрыться или как-то повлиять на свидетелей произошедшего. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.