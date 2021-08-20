Гамкрелидзе: Если 80% педагогов будут привиты, то возможно начало очного обучения

Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что если в школах 80% учителей и административного персонала будут привиты, то возможно начало очного обучения.

По словам Гамкрелидзе, с учетом сложившейся эпидситуации НЦКЗ будет сложно дать рекомендацию о начале учебы.

«По нашим данным, привиты 30% школьных педагогов. Однако Министерство образования провело опрос и говорит, что этот показатель составляет до 40%. Наши данные получены две недели назад, и хорошо, что (теперь) это 40%. Мы бы назвали школы безопасными, если бы там 80% учителей и административного персонала, который работает в школе и контактирует с детьми, были вакцинированы. Поэтому, конечно, там, где будут вакцинированы 80%, там возможно (открытие очного обучения). Наоборот, мы должны поощрять их - начать там очное обучение. Я говорил несколько раз и повторю: если эпидситуация будет такой, как сегодня, Национальный центр контроля заболеваний не сможет дать рекомендации о начале обучения», - сказал Гамкрелидзе.

Он также призвал беременных вакцинироваться вакциной Pfizer:

«К сожалению, смертность матерей и беременных - один из важных индикаторов развития страны и системы здравоохранения. В период ковида, к сожалению, количество смертей беременных увеличилось, есть это и у нас в Грузии. Почему запоздали прививки беременных? Прививки для беременных пока разрешены только тремя вакцинами - это «Pfizer», «Moderna», «Astrazeneca», и там есть предупреждение, что должно быть согласование между беременной женщиной, врачом и семьей. Следует четко объяснить, что защищает именно прививка... К сожалению, многие мои коллеги не советовали и не советуют беременным прививаться, а ведь беременные обязательно должны привиться. Сегодня есть соответствующий запас «Pfizer», чтобы они привились. Обязательно, чтобы они привились, потому что вакцина защищает их. Риск любых инфекционных заболеваний во время беременности повышенный, в том числе ковида. Вы знаете, что вакцинация беременных от гриппа обязательна, и мы максимально их прививаем. Им необходимо сделать прививки, в данном случае, «Pfizer», и я хотел бы призвать беременных женщин, им необходимо привиться», - сказал Амиран Гамкрелидзе, передает "ИнтерпрессНьюс".