В Южной Осетии вслед за Россией выросла цена на бензин. Впрочем, жители Цхинвала отмечают, что подорожали и другие товары. Они рассказали «Эху Кавказа» о собственных наблюдениях.

– Вы заметили рост цен за последнее время в Южной Осетии?

Илона: Я думаю, в первую очередь цены выросли на медикаменты. Особенно за последний год разительно. То ли это было связано с проблемами с ввозом лекарств, то ли с ситуацией с коронавирусом, – это мне непонятно. То, что еще вчера можно было купить за 500 рублей, сегодня стоит 800-900 рублей. Цены на другие товары тоже возросли, это видно невооруженным глазом. И на бензин повышение цен. Конечно, есть или будет достаточно хорошая прибавка к зарплате, но есть ли смысл повышать цены настолько, не знаю. Цены и та зарплата, которая пока есть у людей, немного несоразмерны. Зарплаты некоторых не позволяют им купить даже лекарства. В Северной Осетии, допустим, цены намного более приемлемые. Я обычно заказываю лекарства там, потому что там намного дешевле.

Азамат: Да, заметил, и очень сильное подорожание. Мало того, что за год бензин подорожал на 12 рублей, подорожало все. Например, заходишь в магазин и покупаешь мороженое за 40 рублей, через неделю оно стоит уже 45, еще через три дня стоит 50 рублей. Практически все, что я вижу, подорожало. Как только бензин подорожал, - все вместе с ним. И до этого был рост цен, но не такой сильный. В итоге, в среднем все продукты подорожали на 20 процентов.

Галина: Конечно, поднялись цены, очень значительно. Вообще, для южного региона у нас очень высокие цены. Даже в сравнении с Москвой у нас намного все дороже. Но это вы и сами видите.

Жанна: Конечно, заметила. Продукты подорожали. Естественно, у нас товар тоже подорожал. Все подорожало там, откуда мы возим, естественно, у нас все будет дорожать. А зарплаты не выросли, конечно, людям будет трудно жить. По-другому никак. Все это заметили. Гречка, рис, сметана, сливочное масло – все подорожало. Продукты каждый день покупаешь, одежду редко покупаем, а за продуктами ходим каждый день... Когда раньше за 500 рублей что-то можно было взять, то сегодня за эти деньги можно взять масло, еще пару продуктов, и все, денег нет. А зарплаты не растут. Я не углубляюсь во все это, но считаю, что государство может с этим что-то сделать, на то оно и государство. А кто еще может сделать, если не они.

Лиза: На бензин, на продукты. Я не много сжигаю бензина, но ведь в курсе, сколько стоит. А зарплаты не растут. Остаются так же, как были. Вот бензин 42 рубля стоил, а сейчас 50. Я считаю, государство хотя бы зарплаты должно повысить, раз цены растут. Хотя бы вот это.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия