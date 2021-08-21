Премьер-министр Грузии примет участие в форуме «Крымской платформы», несмотря на недовольство Москвы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите «Крымской платформы», инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.

Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в «Крымской платформы» Грузия демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания Россией независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в августе 2008 года.

Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставило грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады Реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на муниципальных выборах 2 октября.

С другой стороны, официальная Москва неоднократно высказывала недовольство проведением саммита «Крымская платформа», намекая, что страны, которые примут в ней участие, не смогут рассчитывать на улучшение отношений с Россией.

Российско-грузинские отношения несколько улучшились после смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года.