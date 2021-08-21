Премьер Грузии начал свой официальный визит в Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сопровождении правительственной делегации сегодня, 21 августа, прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом. В Международном аэропорту Львова Гарибашвили встречал его украинский коллега Денис Шмыгаль, а также глава Минобороны Украины Андрей Таран, министр Кабмина Олег Немчинов, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, мэр Львова Андрей Садовой и губернатор Львовской области Максим Козицкий.

Премьер Грузии поблагодарил Шмыгаля за теплый прием. В своем Twitter Гарибашвили пишет, что ожидает «продуктивных дискуссий в Львове и Киеве по различным темам», в том числе о сотрудничестве двух стран в области обороны и безопасности, а также в торговли и экономики.

В свою очередь Шмыгаль сообщил, что рад принимать Ираклия Гарибашвили. В Twitter он поделился снимками, сделанными во львовском аэропорту. На них видно, что премьера Грузии встречают хлебом-солью на вышитом рушнике.

В беседе с журналистами Шарашенидзе охарактеризовал нынешний визит как «чрезвычайно важный». «В течение трех последних месяцев грузино-украинские отношения интенсивно развивались, и сегодняшний визит – одно из доказательств этого», - сказал он. При этом посол напомнил, что за указанный период Украину посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а глава президент и премьер Украины совершили визиты в Грузию.

В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили, сообщают «Новости-Грузия».

Центральное событие их визита – участие в учредительном саммите «Крымской платформы» в Киеве 23 августа. Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя.

В рамках визита 22 августа Гарибашвили встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день у него состоятся переговоры со Шмыгалем. В рамках официального визита в Украину премьер Грузии также встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.