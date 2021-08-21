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Премьер Грузии начал свой официальный визит в Украину
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сопровождении правительственной делегации сегодня, 21 августа, прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом. В Международном аэропорту Львова Гарибашвили встречал его украинский коллега Денис Шмыгаль, а также глава Минобороны Украины Андрей Таран, министр Кабмина Олег Немчинов, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, мэр Львова Андрей Садовой и губернатор Львовской области Максим Козицкий.
Премьер Грузии поблагодарил Шмыгаля за теплый прием. В своем Twitter Гарибашвили пишет, что ожидает «продуктивных дискуссий в Львове и Киеве по различным темам», в том числе о сотрудничестве двух стран в области обороны и безопасности, а также в торговли и экономики.
В свою очередь Шмыгаль сообщил, что рад принимать Ираклия Гарибашвили. В Twitter он поделился снимками, сделанными во львовском аэропорту. На них видно, что премьера Грузии встречают хлебом-солью на вышитом рушнике.
В беседе с журналистами Шарашенидзе охарактеризовал нынешний визит как «чрезвычайно важный». «В течение трех последних месяцев грузино-украинские отношения интенсивно развивались, и сегодняшний визит – одно из доказательств этого», - сказал он. При этом посол напомнил, что за указанный период Украину посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а глава президент и премьер Украины совершили визиты в Грузию.
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Центральное событие их визита – участие в учредительном саммите «Крымской платформы» в Киеве 23 августа. Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя.
В рамках визита 22 августа Гарибашвили встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день у него состоятся переговоры со Шмыгалем. В рамках официального визита в Украину премьер Грузии также встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Другие новости дня
Медучреждения Абхазии получат несколько новых машин скорой помощи
Абхазские медучреждения получат несколько новых машин скорой помощи, сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба.
По поручению президента Аслана Бжания, из средств, выделенных бывшим главой Адыгеи, меценатом Хазретом Совменом, приобретены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи.
«Машины уже закуплены и сейчас находятся на стадии комплектования. Максимум, в течение 10 дней они будут доставлены в Абхазию», - сказал министр.
В результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, республика получит в дар еще две машины скорой помощи. Кроме того меценат Ивана Саввиди передаст Абхазии реанимобиль класса С Volkswagen Crafter с максимальной комплектацией, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Грузия решила участвовать в форуме «Крымской платформы»
Премьер-министр Грузии примет участие в форуме «Крымской платформы», несмотря на недовольство Москвы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите «Крымской платформы», инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.
Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в «Крымской платформы» Грузия демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания Россией независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в августе 2008 года.
Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставило грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады Реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на муниципальных выборах 2 октября.
С другой стороны, официальная Москва неоднократно высказывала недовольство проведением саммита «Крымская платформа», намекая, что страны, которые примут в ней участие, не смогут рассчитывать на улучшение отношений с Россией.
Российско-грузинские отношения несколько улучшились после смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года.
Михаил Саакашвили назвал ковид-политику властей Грузии геноцидом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обрушился с критикой действующих властей страны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Сегодня, 21 августа, был зафиксирован рекордный уровень смертности – за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 человека. Саакашвили уверен, что это – следствие целенаправленной политики грузинских властей.
«Это геноцид народа. Они просто уничтожают народ!», - заявил экс-президент в видеообращении, появившемся на его страничке в соцсети Facebook. По словам Саакашвили, он общался со специалистами, которые сказали ему, что в ближайшие дни число погибших в Грузии за сутки превысит 100 человек.
«Вначале никто не знал, как управлять эпидемией, но в мире все научились это делать. Затем появилась вакцина и все стали прививаться. В Грузии врали, что знают, как управлять ситуацией, и искусственно, по распоряжению Иванишвили, не ввозили в страну вакцину. Лично я нашел вакцину, но правительство ответило отказом. Некоторые другие страны предлагали, но они [власти Грузии] не брали вакцину, пока ее не впихнули американцы. Они искусственно ее не завозили, потому что Иванишвили хочет, чтобы к выборам люди сидели дома, чтобы он смог написать любые цифры», - заявил Саакашвили.
По словам бывшего президента, во всех войнах, взятых вместе, Грузия не теряла столько человек, сколько погибло во время пандемии. Он, при этом, раскритиковал политику властей, напомнив о российских туристах, отмененных в самый неподходящий момент регуляциях и введении экономических ограничений.
«Это не бессилие и неумение, это умышленное уничтожение и убийство собственных граждан», - добавил Михаил Саакашвили.
Россия и Украина обменялись новыми санкционными мерами
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Таким образом, число людей в списке увеличилось с 849 до 922, сообщает издание «Коммерсантъ». Обновленный перечень, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на официальном портале правовой информации.
Кроме Кулебы и Данилова, в список вошли уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» в октябре 2018 года. В число таких мер входят блокировка безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.
В пятницу, 20 августа, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания «Страна» – Игоря Гужвы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В санкционный список также попали Алла Бондаренко, Галина Солнцева, Галина Владимировка и Любовь Лукашина. Санкции также введены против трех компаний «Маджери» и «Смарт медиа сеть». Данилов добавил, что санкции против указанных лиц ввели на основе информации от Службы безопасности Украины.
- Председатель СБУ Иван Баканов уже заявил, что санкции ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии. В спецслужбе говорят, что санкции также ввели против интернет-ресурсов, которые координируются этими гражданами, поскольку они ведут системную антиукраинскую пропаганду. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает введение в отношении него санкций РФ лучшей оценкой работы в отстаивании национальных интересов Украины. «Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, «чтобы и духу не было»!»
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает внесение его в санкционный список РФ местью за проведение «Крымской платформы».
Грузия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19
За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 скончались 74 человека - это уже третий рекорд подряд, следует из данных правительственного сайта StopCov. Накануне сообщалось о 59 летальных исходах, а 19 августа – о 58. Общее число умерших за время пандемии в Грузии достигло 6 723 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло за сутки на 4 901, составив в общей сумме 510 941. Данные получены на основании проведения около 46,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 10,52%, за последние две недели – 10,95%, а за последнюю неделю – 10,97%.
Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 930. В Аджарии выявили 602 случая заражения, в Имерети – 638, в Кахетии – 471, в Самегрело и Земо Сванети – 298, в Шида Картли – 272, в Квемо Картли – 249, в Гурии – 157, в Самцхе-Джавахети – 130, в Мцхета-Мтианети – 114, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
Выздоровели 2 586 человек, их общее число выросло до 442 956.
На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев коронавируса. Из них 6 273 пациентов (около 12%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 510 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 329 человек. 3 499 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 50 464 лечатся на дому.
В карантинных пространствах размещены 74 человека, в самоизоляции остаются более 57,5 тысячи.
Коронавирус в Абхазии: 123 новых случая, три - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 400 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 123 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 117 пациентов. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчины 56 и 83 лет, а также женщина 58 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 25 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 190 человек. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19 476 человек.
Грузия и Турция обсуждают создание совместных предприятий на базе центра «Дельта»
Грузия и Турция обсуждают создание совместных предприятий на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта», сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. Вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны провели переговоры на полях 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21, проходившей в Стамбуле. На встрече также присутствовали руководители турецких оборонно-промышленных компаний.
О деталях обсуждаемых совместных проектов в сфере ОПК в министерстве не говорят. При этом в ведомстве информируют о других вопросах, которые обсуждали Бурчуладзе и Акар. «Стороны обсудили направления сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах», - говорится в сообщении без указания того, кто подразумевается под третьей стороной. Также министры говорили о важности международных учений, плодотворного совместного участия в международных миссиях и сотрудничества с НАТО.
Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее стремления стать членом НАТО.
Глава Минобороны Грузии находился в Турции 17-20 августа. В ходе визита он также встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.
В целом в выставке IDEF, которая находится на третьем месте в мире по числу компаний-участниц, участвовали более 150 делегаций из 79 стран мира. В их числе было более 30 министров обороны, 11 глав генштабов и 33 командующих сухопутными войсками.
На сегодняшний день Турция является одним из крупнейших поставщиков Минобороны Грузии. В конце 2020 года Турция выделила Министерству обороны Грузии грант на 100 миллионов лир (примерно 17,5 миллиона долларов) на основе межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве для закупки товаров и услуг военного назначения, преимущественно от компаний, оперирующих в Турции. По соглашению, сумма должна быть использована в течение пяти лет после выделения на конкретные проекты, передает агентство «Новости-Грузия».
В рамках гранта в области военного сотрудничества в ноябре 2020 года Турция передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 единиц бронированных экскаваторов-погрузчиков. В 2021 году Грузия получила в подарок лазерные дальномеры и инженерное оборудование, а также вспомогательные аэродромные средства.
«Дельта» - единственное в Грузии военное производство, объединяющее шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод.
«Дождь» и «Важные истории» внесены в России в список СМИ-«иноагентов»
Минюст России внес телеканал «Дождь» (под номером 34) и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание «Важные истории», под номером 37) в список СМИ – иностранных агентов. Телеканал «Дождь» не был уведомлен о внесении в реестр СМИ-иноагентов, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
«Дождь» – телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет. «Важные истории» – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.
К иноагентам также причислены семь человек: Степан Петров, а также журналисты «Важных историй» – главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое – лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.
- Идея российского круглосуточного информационного телеканала возникла в 2007 году у Натальи Синдеевой во время пребывания на телерынке во Франции. Вместе с Верой Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой она взялась за организацию будущего канала, и в апреле 2010 года канал начал работу.
- В 2011 году телеканал получил специальный приз национального телевизионного конкурса «ТЭФИ». В 2012 году «Дождь» участвовал в конкурсе на получение федерального статуса – включение в состав второго мультиплекса цифрового телевидения России. Несмотря на то, что многие считали канал одним из главных фаворитов конкурса, во второй мультиплекс он не попал.
- В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор, а в 2019 году информация появилась в финансовой отчетности самого канала.
Премьер Грузии посетит Украину с трехдневным официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21-23 августа посетит Украину с официальным визитом, сообщает пресс-служба администрации правительства.
В субботу во Львове Гарибашвили примет его украинский коллега Денис Шмыгаль. 22 августа премьер Грузии встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В кабмине Украины Гарибашвили и Шмыгаль проведут переговоры с глазу на глаз, а после – и в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. Затем премьер-министры Грузии и Украины выступят с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита в Украину премьер Грузии также встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
В Киеве Ираклий Гарибашвили возложит цветы к могиле неизвестного солдата и почтит память жертв Голодомора.
В заключительный день визита, 23 августа, премьер Грузии вместе с лидерами других государств примет участие в международном саммите «Крымская платформа».
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили.
Абхазский президент Аслан Бжания провел рабочее совещание
Сегодня, 20 августа, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное ряду актуальных вопросов жизни республики. На совещании обсуждалась эпидемиологическая обстановка и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состояние энергосистемы, вопросы борьбы с незаконной добычей криптовалюты, а также ликвидации ущерба, нанесенного стихией. В совещании приняли участие руководство президентской администрации и члены кабинета министров, руководители госкомпаний.
И.о. гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба доложил о состоянии дел в отрасли. По его словам, суточное потребление электричества в настоящее время превышает 5 млн кВт/ч, что на 500 кВт/ч больше положенной нормы. Как отметил Гирджинба, в связи с туристическим сезоном имеет место и естественное увеличение потребления электроэнергии.
Глава республики поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Аслан Бжания высказал недовольство тем, что работа в этом направлении ведется недостаточно эффективно.
Далее обсуждался вопрос, связанный с ликвидацией последствий стихийных бедствий, имевших место 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа, и оказания помощи пострадавшему населению. Премьер-министр Александр Анкваб доложил о том, как идет процесс определения нанесенного стихией ущерба и выплат компенсаций гражданам, чье имущество пострадало.
О борьбе с COVID-19 и мерах, предпринимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, доложил министр здравоохранения Эдуард Бутба. По его информации, статистика последних дней дает основания полагать, что имеется незначительный спад заболеваемости. Создано более 500 койко-мест для лечения больных в стационарных условиях. Несмотря на значительное увеличение его стоимости, осуществляется бесперебойный закуп кислорода. Было отмечено, что предпринимаются меры для возобновления производства кислорода в Абхазии на базе СФТИ.
На совещании обсуждался и вопрос, связанный с компьютерным томографом в Гудаутском госпитале, вызвавший множеством споров в обществе. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата компьютерной томографии. При этом он отметил, что в своем заявлении на заседании Координационного штаба не высказывал претензий, а тем более оскорблений в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата. «На мой взгляд, имело место введение продавцом в заблуждение покупателя», - подчеркнул премьер-министр.
Президент Аслана Бжания выразил благодарность меценатам за помощь в сложный период. Он высказал мнение о необходимости произведения ремонта компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Министерству здравоохранения в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска работы томографа. При этом Аслан Бжания отметил, что руководство республики будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.
Саломе Зурабишвили: Мы благодарны нашим партнерам, которые помогли в эвакуации грузин
Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, граждане Грузии благополучно возвращаются домой из Афганистана.
Зурабишвили благодарит страны-партнеры за помощь в этом процессе.
«Все грузины благополучно направляются домой из Кабула. Мы благодарны нашим британским, турецким и американским партнерам за помощь в эвакуации. Выражаю солидарность с нашими партнерами, которые проводят процесс эвакуации в пока еще тревожной ситуации», - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
ФБР не нашло «грандиозного заговора» в деле о штурме Капитолия
ФБР не нашло серьезных доказательств того, что нападение на Капитолий 6 января стало результатом организованного заговора и скоординированной атаки с целью отменить результаты президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, подавляющее большинство из 600 участников штурма действовали самостоятельно, и только примерно каждый 20-й работал в группах в соответствии с заранее согласованным планом.
Речь идет о протестующих из ультраправых группировок, таких как «Гордые парни» и «Хранители Клятвы»: они действительно с самого начала поставили цель вторгнуться в здание законодательного органа, считают в полиции. В то же время следствие пришло к выводу, что эти ячейки не имели четкого представления о том, что им следовало бы делать после проникновения в зал заседаний Конгресса. По словам источника Reuters, полиция не видит никакого «грандиозного заговора», который был бы организован одним из политиков, лояльных тогдашнему президенту США Дональду Трампу.
Тем не менее, прокуратура выдвинула обвинения в заговоре против 40 подсудимых. Согласно обвинительному заключению, еще за несколько недель до штурма лидер «Гордых парней» призывал своих соратников готовить пуленепробиваемые жилеты и другое военное снаряжение, а в день нападения указал им организованно прорываться к зданию и проделать в нем несколько проходов.
Ранее в июле был присужден первый реальный срок: жителя Флориды приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
- Первый приговор по делу о штурме Капитолия был вынесен в июне. Суд приговорил жительницу Индианы к условному сроку.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стекла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
- Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.
- По делу о штурме проходят почти 600 человек.
Путин и Меркель обсудили Навального и Украину. Пресс-конференция
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они продолжались около трех часов. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция. Ее транслировал канал «Настоящее время»:
Это последний визит Меркель в Москву в качестве федерального канцлера - после выборов в сентябре она должна покинуть пост. Путин, выступая со вступительным словом, сказал, что у него с Меркель были хорошие деловые отношения.
Одной из главных тем переговоров, по словам Путина, стала ситуация в Афганистане. Российский президент назвал «фактом» то, что представители движения «Талибан» взяли под контроль Афганистан, а также заявил о провале попыток «насадить демократию» в стране. Меркель выразила сожаление в связи с ситуацией в Афганистане, обратив особенное внимание на необходимость эвакуации из страны тех, кому грозит опасность.
Также лидеры России и Германии обсудили ситуацию в зоне конфликта в Донбассе. Меркель на пресс-конференции вновь подчеркнула, что Германия считает аннексированный Россией Крым территорией Украины.
Обсуждалась также Беларусь. Меркель осудила действия властей этой страны, которые способствуют нелегальной миграции в ЕС.
Речь шла также о поставках газа в Европу, включая «Северный поток-2» и транзит газа через Украину. По словам Путина, Россия готова обсуждать транзит газа через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт, но никаких гарантий продолжения поставок российский президент не дал.
Меркель в своем выступлении упомянула российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в российской колонии. По ее словам, она подняла эту тему на переговорах с Путиным и потребовала освободить Навального, сославшись на решение ЕСПЧ. Приговор Навальному по делу «Ив Роше», по которому оппозиционер сейчас находится в колонии, она назвала неприемлемым. Меркель также подняла вопрос о трех германских НКО, включенных в России в число «нежелательных организаций». Путин в своем выступлении Навального не упомянул.
Первый вопрос на пресс-конференции задал германский журналист. Он спросил о Навальном. Путин ответил, что «фигурант», как он назвал оппозиционера, осужден не за политическую деятельность, а за экономическое преступление. Преследования сторонников Навального в России он, как уже ранее делал, сравнил с преследованиями в США участников штурма Капитолия в январе нынешнего года. Отвечая на вопрос о статье Навального, посвященной борьбе с коррупцией, в том числе и в окружении российского президента, Путин призвал не использовать борьбу с коррупцией «в политических целях». Отвечая на тот же вопрос, Меркель сказала, что борьба с коррупцией может быть частью политической борьбы. При этом, говоря о санкциях против коррупционеров, она отметила, что санкции могут вводиться против людей, которые уличены в каких-то конкретных нарушениях.
Меркель приехала в Россию в годовщину отравления Навального. Перед визитом представитель Меркель подтверждал, что канцлер поднимет вопрос о расследовании отравления и о ситуации Навального, который сейчас находится в колонии.
Премьер Грузии обсудил с главой МИД Уругвая перспективы двустороннего сотрудничества
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо Бонасо, сообщает пресс-служба администрации правительства. Стороны обсудили политические отношения двух стран, а также перспективы углубления торгово-экономических связей.
«Параллельно с политическими отношениями грузинская сторона особенно заинтересована в дальнейшем углублении торгово-экономических связей с Уругваем», - указали в пресс-службе Грузия и Уругвай намерены продолжить поиск новых сфер сотрудничества и совместных инициатив, в том числе в области сельского хозяйства.
Одновременно Бустильо и Гарибашвили оценили результаты соглашения о безвизовом режиме, подписанном между Грузией и Уругваем в 2015 году. По мнению сторон, безвизовые поездки «создают важную предпосылку для развития двустороннего сотрудничества в сферах туризма, культуры и углубления контактов между народами». На встрече внимание было уделено важности недавнего открытия почетного консульства Грузии в Уругвае.
- Грузия и Уругвай установили дипломатические отношения 11 мая 1994 года.
- Франсиско Бустильо посещает Грузию в рамках регионального турне. Он прибыл в Тбилиси из Армении и вскоре отбудет в Турцию. Ранее сегодня глава МИД Уругвая провел переговоры со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. В ходе встречи Бустильо подтвердил, что Уругвай готов начать работу с Грузией для подписания соглашения о свободной торговле, сообщают «Новости-Грузия».
Гамкрелидзе: Если 80% педагогов будут привиты, то возможно начало очного обучения
Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что если в школах 80% учителей и административного персонала будут привиты, то возможно начало очного обучения.
По словам Гамкрелидзе, с учетом сложившейся эпидситуации НЦКЗ будет сложно дать рекомендацию о начале учебы.
«По нашим данным, привиты 30% школьных педагогов. Однако Министерство образования провело опрос и говорит, что этот показатель составляет до 40%. Наши данные получены две недели назад, и хорошо, что (теперь) это 40%. Мы бы назвали школы безопасными, если бы там 80% учителей и административного персонала, который работает в школе и контактирует с детьми, были вакцинированы. Поэтому, конечно, там, где будут вакцинированы 80%, там возможно (открытие очного обучения). Наоборот, мы должны поощрять их - начать там очное обучение. Я говорил несколько раз и повторю: если эпидситуация будет такой, как сегодня, Национальный центр контроля заболеваний не сможет дать рекомендации о начале обучения», - сказал Гамкрелидзе.
Он также призвал беременных вакцинироваться вакциной Pfizer:
«К сожалению, смертность матерей и беременных - один из важных индикаторов развития страны и системы здравоохранения. В период ковида, к сожалению, количество смертей беременных увеличилось, есть это и у нас в Грузии. Почему запоздали прививки беременных? Прививки для беременных пока разрешены только тремя вакцинами - это «Pfizer», «Moderna», «Astrazeneca», и там есть предупреждение, что должно быть согласование между беременной женщиной, врачом и семьей. Следует четко объяснить, что защищает именно прививка... К сожалению, многие мои коллеги не советовали и не советуют беременным прививаться, а ведь беременные обязательно должны привиться. Сегодня есть соответствующий запас «Pfizer», чтобы они привились. Обязательно, чтобы они привились, потому что вакцина защищает их. Риск любых инфекционных заболеваний во время беременности повышенный, в том числе ковида. Вы знаете, что вакцинация беременных от гриппа обязательна, и мы максимально их прививаем. Им необходимо сделать прививки, в данном случае, «Pfizer», и я хотел бы призвать беременных женщин, им необходимо привиться», - сказал Амиран Гамкрелидзе, передает "ИнтерпрессНьюс".
Меркель в Москве. Речь на переговорах зайдёт и о Навальном
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу 20 августа приехала в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Перед началом встречи она возложила венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.
Ожидается, что на встрече с Путиным Меркель поднимет вопрос и о заключённом оппозиционере Алексее Навальном, со дня покушения на которого прошёл ровно год.
Международная правозащитная организации Amnesty International выпустила специальное заявление в годовщину покушения на Алексея Навального. Это год позорной несправедливости, заявляют правозащитники, когда организаторы этого преступления остаются безнаказанными, а правительство России решило посадить самого Навального за решетку и начать безжалостную кампанию репрессий против его сторонников.
Amnesty International призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального.
Правозащитники также обратились к канцлеру Меркель на встрече с Путиным не обойти стороной тему отравления Навального. В Amnesty Меркель призвали продолжать добиваться от Москвы прозрачного и конкретного расследования преступления против оппозиционного политика.
Представитель Меркель Штеффан Зайберт подтвердил, что канцлер на переговорах с Путиным поднимет вопрос о Навальном.
Канцлер Германии также будет говорить с Путиным о политической ситуации в России в целом и репрессиях российских властей в отношении оппозиции, считают эксперты.
Ожидается, что среди других тем переговоров будет завершение строительства газопровода "Северный поток – 2", против которого активно выступали США и Украина. В частности, обещание Берлина добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.
Меркель и Путин также обсудят ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений. После Москвы канцлер отправится в Киев.
Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Путиным тему Алексея Навального поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон "призвал освободить Алексея Навального через год после покушения в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека". Также президент Франции высказал пожелание, чтобы выборы в Госдуму в сентябре прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ. Среди других обсуждавшихся тем – Афганистан, Нагорный Карабах и Украина. Разговор продолжался более полутора часов. В сообщении Кремля об этом разговоре упоминание о Навальном отсутствует.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Из Омска, где он был госпитализирован, его переправили в Германию, где в его анализах обнаружили следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Меркель посещала российского оппозиционера в клинике "Шарите", где он лечился. Затем Навальный проходил в Германии реабилитацию. По возвращении в Россию 17 января Навальный был арестован и затем по решению суда отправлен в колонию по старому уголовному делу. МИД России в преддверии годовщины опубликовал заявление, в котором обвинил Германию в "провокации" в связи с делом Навального и в нежелании сотрудничать в расследовании случившегося. В Москве отрицают, что Навальный был отравлен в России. Из заявлений российских официальных лиц следует, что они считают, что Навальный или был отравлен уже в Германии, или же что никакого отравления не было, а результаты анализов подделали или выдумали.
СМИ: Грузинский паралимпиец Звиад Гогочури лишен аккредитации на Играх в Токио
Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури лишен аккредитации на Паралимпиаде-2020 в Токио за избиение охранника японской гостиницы. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на японское издание Kyodo.
Ранее The Japan Times сообщила об инциденте, в ходе которого грузинский спортсмен напал на охранника отеля в Токио. Конфликт между паралимпийцем и охранником произошел после того, как последний попросил грузинских спортсменов, распивавших алкоголь, не шуметь. Тогда дзюдоист напал на 60-летнего мужчину, в результате чего тот получил перелом ребра.
Спортсмен находился в гостинице на карантине, поскольку один из членов национальной сборной сдал положительный тест на коронавирус.
Полиция Токио задержала спортсмена. После расследования подробностей дела дзюдоист-паралимпиец был лишен аккредитации на Олимпиаду. Гогочури должен покинуть Японию в ближайшее время. Остальным членам сборной Грузии вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
Илон Маск анонсировал создание робота-андроида Tesla Bot
Глава корпорации Tesla, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что его компания ведёт работу над созданием робота-андроида. Прототип робота, который получит название Tesla Bot, может появиться уже в 2022 году. Об этом Маск заявил на "дне искусственного интеллекта", который провела компания Tesla.
Сообщается, что высота робота составит около 173 см, масса – 57 кг. Вместо лица у него будет экран, а передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, то есть быстрее человека-пешехода.
По словам Маска, робот сможет выполнять "скучную и опасную" работу, которую "меньше всего любят делать люди". По мнению предпринимателя, массовое появление таких роботов изменит структуру экономики.
Tesla Bot будет связан с новым суперкомпьютером Dojo и нейронными сетями, которые, по словам Маска, "распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём".
Несколько компаний в ряде стран мира ведут разработки роботов-андроидов, однако их массовое серийное производство для использования в хозяйстве пока не налажено.
25 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Осетии
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено 175 исследований на коронавирусную инфекцию, 25 из них показали положительный результат.
Как сообщила агентству "Рес" в пятницу глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, "под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 689 человек, 17 человек сняты с учета за сутки".
По словам Кочиевой, количество инфицированных с начала пандемии составило 4710 человек, 4026 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31484 исследования на коронавирусную инфекцию.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра, по данным на утро 20 августа, проходят лечение 57 пациентов с COVID-19, сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.
«В инфекционный корпус медцентра республики за прошедшие сутки госпитализированы два человека с коронавирусной инфекцией, выписаны на амбулаторное долечивание три пациента. В палате интенсивной терапии находятся двое больных», - сказала Джиоева.
Оставшиеся в Афганистане граждане Грузии находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета
Граждане Грузии, работающие в одной из канадских компаний в Кабуле, которые до сих пор не смогли уехать, находятся в аэропорту. Об этом они сообщают через соцсети.
«Мы вошли в аэропорт! Мы не можем отвечать на звонки или сообщения, до встречи в Грузии!», — говорится в одном из сообщений.
Информацию подтверждают и в МИД Грузии. Как заявили Первому каналу Грузии в ведомстве, в данный момент оставшиеся в Кабуле граждане Грузии находятся в аэропорту в безопасном месте и ожидают вылета.
Как сообщили "ИнтерпрессНьюс" в ведомстве, граждане Грузии сначала вылетят в Дубай.
«В Афганистане оставалось 16 грузин. Сегодня утром их безопасно доставили в аэропорт, на военную базу НАТО. Они сядут в самолет. Рейс в направлении Дубая обеспечен британцами. Они вылетят в Дубай и, предположительно, прибудут в Грузию в течение дня», - заявляют в МИД.
Навальный вновь призвал Запад ввести санкции против окружения Путина
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире, и прежде всего - в России. В колонке, опубликованной в трёх крупных западных изданиях - британской The Guardian, французской Le Monde и германской Frankfurter Allgemeine - Навальный вновь призвал власти иностранных государств ввести санкции против российских олигархов.
Оппозиционер отметил, что борьба с коррупцией без борьбы с самими коррупционерами является "чистейшим лицемерием и подрывает доверие избирателей". Он раскритиковал "западный истеблишмент", поскольку тот, по мнению Навального, "действует как собака Павлова". "Покажи им полковника спецслужб, и они кричат: "Ввести санкции!"; покажи им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!", - написал политик.
Навальный считает, что "пока не будут введены персональные санкции в отношении ближайшего окружения Путина, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие". Он подчеркнул, что "путинские олигархи, возглавляющие государственные компании, которые лишь формально являются частными - это не бизнесмены, а лидеры организованных преступных группировок".
Российский оппозиционер уже не первый раз требует от Запада ввести персональные санкции против окружения Путина. После одного из таких призывов в Госдуме начали разрабатывать законопроект, вводящий уголовную ответственность за содействие ограничительным мерам в отношении России.
Отдельную часть своей колонки Навальный посвятил мировой коррупции. В качестве примера того, к чему ведёт бездействие лидеров западных государств по отношению к коррупционерам, он привёл ситуацию, сложившуюся в Афганистане. По мнению оппозиционера, именно то, что Запад "не заметил" тотальной коррупции в Афганистане, а главы ведущих стран предпочли не говорить на неудобную для них тему, стало самым решающим фактором в победе террористической организации "Талибан".
"Религиозным экстремистам всех мастей легче вести пропаганду, когда их противники разъезжают на "роллс-ройсах" по улицам государств, где нет ни гроша", - написал Навальный, посетовав на отсутствие политической воли мировых лидеров. По мнению российского оппозиционера, усиление борьбы с коррупцией поможет и решению других мировых проблем, в том числе борьбе с бедностью, терроризмом и изменениями климата.
"Для того чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реформа промышленности. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", - резюмировал российский оппозиционер, колонка которого в западной прессе была опубликована спустя ровно год после покушения на него. Её оригинал размещён на сайте Навального.
В Грузии за минувшие сутки от COVID-19 умерли 59 человек
За последние 24 часа в Грузии было выявлено 4743 новых случая инфицирования коронавирусом. Информацию об этом опубликовал Национальный центр по контролю заболеваний.
За сутки в стране скончались 59 пациентов. Это самый высокий показатель дневной смертности от COVID-19 с начала пандемии. Жертвами коронавируса в Грузии в общей сложности стали 6 649 человек.
По состоянию на 19 августа, дневной показатель положительности составляет 10.22%, за последние 14 дней – 10.86%, а за 7 дней - 10.98%.
Всего было проведено 46 389 тестов (29 181 на антигены и 17 208 - методом PCR). С первого случая инфицирования общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии составляет – 506 040.
В настоящее время в стране 58 995 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 238 человек, тяжелых пациентов – 1 477, на аппаратах искусственного дыхания 335 человек. В клинических гостиницах находятся 3 458 человек, на дому лечатся 48 299 человек.
Днем ранее в Грузии был выявлен 4921 новый случай коронавируса, 4471 пациент выздоровел и 58 человек скончались.
Талибы охотятся за теми, кто помогал США и НАТО
Талибы активизировали розыск жителей Афганистана, которые оказывали помощь США и НАТО. Об этом говорится в документе, подготовленном для ООН, с которым ознакомились Би-би-си и The New York Times.
У талибов, как пишут издания, есть список с адресами сотрудничавших с американцами людей, которых они хотят "допросить и наказать". Если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи. В особой опасности находятся военные, полицейские и те, кто работал на следственные органы свергнутого правительства. В частности, в черном списке оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.
Ищут талибы и журналистов. На западе Афганистана они убили одного и тяжело ранили другого родственника коррепондента Deutsche Welle. Об этом сообщило руководство германской медиакомпании. По его данным, талибы искали журналиста, который в настоящее время находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться.
По данным DW, в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании. Германские СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане на немецкие издания, а также для членов их семей.
Facebook отключил для пользователей в Афганистане функцию просмотра друзей. Как написал в твиттере глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, это было сделано, чтобы "защитить людей от нападений".
Движение "Талибан" ( признано террористической организацией и запрещено в России) заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Екатерина Дгебуадзе: до 40% грузинских учителей уже вакцинированы
Процесс вакцинации от коронавируса представителей сферы образования идет интенсивно по всей Грузии, — об этом сообщает министерство образования и науки страны.
Ведомство информирует, что первый заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе вместе с государственным поверенным Мцхета-Мтианети Давидом Нозадзе посетила центр иммунизации сотрудников школ в муниципалитете Мцхета. Учителя, пришедшие на вакцинацию, заявили, что они и их коллеги хорошо осознают важность иммунизации и ответственность, которую несут представители сектора образования.
Екатерина Дгебуадзе поблагодарила учителей Мцхеты за их участие в процессе всеобщей вакцинации и снова призвала школьное сообщество проявить активность, вовремя подключиться к процессу иммунизации и защитой своего здоровья помочь преодолеть пандемию. По ее словам, тот факт, что количество вакцинированных учителей в Грузии приближается к 40%, приветствуется, процесс продолжается, и в министерстве надеются, что эта цифра значительно увеличится в ближайшем будущем.
Чтобы максимизировать процесс иммунизации, все центры иммунизации в Грузии дополнительно оборудованы кабинетами и группами вакцинации для представителей сектора образования.
Вакцинация желаемой вакциной в центрах возможна без предварительной регистрации, информирует Первый канал.
Ранее сообщалось, что учеба в школах Грузии может не возобновиться 15 сентября. По словам директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, его ведомство сможет рекомендовать возобновление учебы с этой даты только в том случае, если показатель положительности выявления коронавируса будет ниже 4%.
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