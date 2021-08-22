Грузия и Украина надеются увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в год

Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, передают «Новости-Грузия».

Сегодня, 22 августа, в Киеве Шмыгаль и Гарибашвили провели переговоры с глазу на глаз, а после – и в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. По информации пресс-службы кабмина Украины, стороны обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Шмыгаль отметил, что за пять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 32%. Он выразил надежду на сохранение позитивных тенденций, напомнив при этом, что в сентябре в Тбилиси должно состояться десятое заседание межгосударственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В свою очередь Гарибашвили заявил, что Грузии и Украине уже удалось вывести на новый уровень двустороннее сотрудничество. В частности, страны успешно работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

Шмыгаль также говорил о перспективах дальнейшего развития транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры черноморских портов и переправ между государствами. Главы правительств Грузии и Украины договорились продолжать совместную работу с Еврокомиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.

Стороны также подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на международном уровне, в частности координацию совместных шагов с целью скорейшего вступления стран в ЕС и НАТО. «Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море», - сказал Шмыгаль.

21 августа премьер Грузии начал свой трехдневный официальный визит в Украину со Львова. Сегодня в Киеве у Гарибашвили также состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Центральным событием визита станет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее как угрозу своей территориальной целостности.