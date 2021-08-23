Аркадий Джопуа: «Мы углубились в пристройку храма и нашли саркофаг»

В Очамчыре на раскопках античного городища Гюэнос в раскопанной ранее церкви найден свинцовый саркофаг V-VI века, в котором находится скелет. Саркофаг, по словам директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопуа, вывезен в надежное место, для его исследования в Абхазию будут приглашены специалисты.

Никогда прежде в Абхазии не находили свинцовые саркофаги, а только каменные и керамические. Это первая находка такого рода.

Раскопан свинцовый саркофаг участниками абхазо-российской археологической экспедиции, которую с абхазской стороны возглавляет историк, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, а с российской стороны – заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков.

Аркадий Джопуа сообщил, что российско-абхазская экспедиция работает в Абхазии более двадцати лет и последние три года проводит раскопки античного городища Гюэнос близ г. Очамчыра:

«Это абхазо-российская археологическая очамчырская экспедиция, в этом году исполняется двадцать лет нашей совместной работы в Ачандаре, в Абгархуке, в Гудауте, в Ткуарчале копали 13 лет Джантухский могильник, а сейчас последние три года копаем античный город Гюэнос».

Гюэнос – это древнейший город на территории современной Абхазии, известный как греческий полис.

Аркадий Джопуа пояснил, что саркофаг был найден на территории храма, который был раскопан историком и археологом Сергеем Шамба в 1980-е годы:

«Это свинцовый саркофаг периода раннего средневековья, он был найден на месте храма, раскопанного в 1980-е годы Сергеем Мироновичем Шамба. Мы углубились в пристройку храма и нашли саркофаг. Саркофаг вывезли, и сейчас он находится в надежном месте. Началась стадия изучения. Саркофаг темно-серого цвета, очень тяжелый, точного веса я назвать не могу, но восемь мужчин его еле подняли – это точно. Саркофаг длиной около двух метров, крышка у него запаяна, легко не открывается, он сделан капитально. Просто местами нижняя часть дна отвалилась, и из отверстия торчали кости скелета. Саркофаг в неплохой сохранности, он, конечно, немного придавлен от того, что люди ходили тысячу с лишним лет».

Внутреннее содержание саркофага пока не афишируется, но, предположительно, скелет принадлежит мужчине. Аркадий Джопуа уверен, что в таком саркофаге и в таком месте могли захоронить только или известного священнослужителя, или человека знатного происхождения. Никаких изображений и надписей на саркофаге нет.

Говорить о том, где он был изготовлен, на территории ли нынешней Абхазии или был привезен извне, пока невозможно. Необходимо находку тщательно исследовать. По словам Аркадия Джопуа, для изучения саркофага в Абхазию будут приглашать специалистов, которые вместе с абхазскими учеными должны будут разобраться во всех деталях и тонкостях уникальной находки.

После тщательного исследования свинцовый саркофаг займет место в экспозиции Абхазского государственного музея.

Интересно, что в июле 2020 года СМИ публиковали информацию о том, что во Франции сотрудниками Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) при проведении раскопок в древнем некрополе недалеко от современного городка Отен близ Дижона было обнаружено захоронение, в котором находился свинцовый саркофаг. На опубликованных фотографиях видно, что абхазский свинцовый саркофаг внешне ничем не отличается от дижонского. Возраст французского саркофага тоже 1500 лет.

Всего науке известно 40 свинцовых гробов, восемь из них были найдены в Отене. И вот теперь еще один – в Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия