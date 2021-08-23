Догнать и перегнать Бишкек

Как известно, в YouTube можно найти много чего интересного – ну, например, попутешествовать по любому городу мира.

Вписываете в поисковик название, приписываете driving, и вам открываются видео не туристических клипов или имиджевой рекламы, а самые что ни на есть обычные районы, по которым кто-то ездит по своим делам и параллельно снимает улицы… Вряд ли где-то в другом месте вы увидите блочно-панельные районы Рима или трущобы Гонконга – если только сами не поленитесь забраться туда, находясь в этих городах.

Это отличное развлечение для любого, у кого в доме много народу, особенно маленьких детей, и полноценно смотреть что-либо по ТВ невозможно, пока все не заснут…

Недавно во время очередной прогулки по городам и весям я вдруг наткнулся на одно очень заинтересовавшее меня видео. Это был советской город, в котором не было особых шедевров архитектуры, но все было более или менее аккуратно – нормальные дороги, тротуары, инфраструктура, все вокруг довольно чисто и аккуратно, вокруг много зелени и парков.

На мое удивление это оказался Бишкек – столица буйного, нестабильного и самого бедного в Центральной Азии Кыргызстана…

Не хочу ничем обидеть киргизов, но, исходя из новостной ленты последних 10 лет, представление об их столице у меня было совсем другим – я ожидал увидеть нищий, разваливающийся, деклассированный город, но увидел вполне себе приличную постсоветскую столицу с новостройками, стеклянными офисными зданиями и симпатичным частным сектором.

Нет, я, конечно, не с Луны свалился, и понимаю, что на окраинах все намного хуже, но даже эта картина оказалась неожиданной.

В этот момент я понял то, что, в общем, было ясно и раньше – все на свете когда-то проходит. То, что вчера было ценно, сегодня – рутина, а завтра – показатель отставания. Чтобы не отстать от мира, нужно постоянно двигаться, так как любая остановка гарантирует в будущем застой.

Каких-нибудь 10-15 лет назад Грузия была безусловным лидером по реформам и преобразованиям на постсоветском пространстве. То, что тогда у нас делалось, было смелым, неожиданным и дерзким. Но время идет. Вот уже девять лет после прихода к власти Великого Социопата Грузия не предложила миру ничего интересного и заслуживающего внимания. По причине полнейшего административного кретинизма «ГМ», на сегодняшний день власть всего лишь эксплуатирует то, что было до нее, не создавая ничего нового.

И вот результат, который следовало ожидать, – пока Грузия почивала на лаврах прошлых успехов, рассказывая всему миру о некоррумпированном патруле, обновленной инфраструктуре, преобразованной налоговой и таможенной службе, современных государственных сервисах, все остальные потихоньку двигались вперед и догоняли.

Неожиданно оказалось, что государственные сервисы уже внедрили все вокруг, что таможня и налоговая исправно пополняют бюджеты во всех странах и что дорогами и тротуарами уже никого не удивишь.

Мы, сами того не замечая, постепенно превратились в одну обычную, серую постсоветскую страну, которая, по сути, ничем не отличается от соседей – туризм придает Грузии некий современный и разнообразный облик, но во всем остальном – это уже нормальный, тухлый совок.

У большинства грузин представление о бывшем СССР уровня 10-15-летней давности, и они не в курсе, что во всех странах постсовка в аэропортах дежурят аккуратно одетые и причесанные пограничники, что на границе уже не вымогают взятки, что полиция действует гораздо аккуратнее, а количество постов на дорогах значительно сократилось…

Большинство грузин понятия не имеют, что бытовая коррупция постепенно отходит на второй план везде и основным источником коррупции остаются государственные заказы. И в этом смысле сегодняшняя Грузия от остальных стран совка мало чем отличается.

Большинство грузин понятия не имеют, что, например, формулировка «В России нет приличных городов, кроме Москвы» устарела как минимум лет на 10. Зайдите в YouTube, покатайтесь по таким российским городам, как Ростов, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Уфа, и т.д.

Вы не поверите своим глазам, насколько они продвинулись вперед по сравнению с периодом 10-летней давности, – обновленный центр, новые районы, и даже советские блочно-панельные кварталы выглядят почти по-человечески – ни тебе торгашей на улицах, ни гаражей, вокруг аккуратные тротуары и постриженные газоны.

Да что там нефтегазовая Россия! Вон Кыргызстан с его анархией, хроническим безвластием, бардаком и перманентными охлократическими революциями – и тот кое-как подтянулся и привел себя в порядок.

А еще представление о том, что во всех городах пост-СССР намного опаснее, чем в Грузии, тоже полнейший миф. Большинство крупных городов на постсоветском пространстве совершенно безопасны, а, например, по количеству убийств Тбилиси даже немного опережает соседние Баку и Ереван.

Я давно не бывал в России. В Москве был в 2011 году, но, поверьте, чувствовал себя в московском метро в полночь ничуть не менее безопасно, чем в аналогичной ситуации в Тбилиси.

Грузинам не помешало бы открыть глаза и посмотреть вокруг – пока мы девять лет стоим на месте, весь остальной мир худо-бедно двигается вперед. От преимуществ, которые у Грузии были в прошлые годы, практически ничего не осталось. И дело тут даже не в том, что мы не продолжили реформы, а в том, что их начали делать другие…

К примеру, сегодня на всем постсоветском пространстве власти начали жестко прессовать криминальных авторитетов, и очень скоро предмет гордости грузин – «У нас нет воров в законе» – перестанет быть актуальным. Еще немного – и воров в законе не будет нигде. Более того, наша власть сотрудничает с криминалом во время выборов. В итоге сегодня Тбилиси, как и прежде, более воровской город, чем Москва, Киев, Ереван и Баку…

Грузия практически растеряла все свои преимущества, более того, продолжает их терять. Страны, которые всего 10 лет назад плелись в хвосте, сегодня подтягиваются и идут вперед, тогда как мы стоим на месте. Города, которые раньше выглядели значительно хуже Тбилиси, сегодня уже как минимум не отстают, а часто и опережают…

Каждый день нахождения «ГМ» у власти – это еще один потерянный день. И в конце позорного правления «Мечты» мы окажемся в ситуации, когда нашей задачей будет не дойти до уровня Бухареста, Софии, Белграда и Сараево, а догнать и перегнать Бишкек.

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