«Талибан» уже не тот? Афганистан, Абхазия и невежество

И снова он возвращается… В мировые СМИ, в повестки переговоров политических лидеров и дипломатов, разговоры простых людей – этот перманентно воюющий последние почти полвека Афганистан. Снова зазвучали эти почти позабытые уже у нас топонимы – Кандагар, Мазари-Шариф, Герат…

«В Кабуле я стрелой пронзенный…» – мрачно шутил, изменив слова арии Ленского, в самом начале 80-х мой старший коллега по газетной редакции в Сухуме Николай Джонуа, когда заходила речь об очередном нашем знакомом молодом офицере запаса, призванном на военные сборы, поскольку оттуда можно было отправиться и прямиком в Афганистан, пополнив число «воинов-интернационалистов». Кстати, тема афганской войны в региональных советских СМИ была жестко табуирована, словно ее вовсе не существовало. Как так, удивится, возможно, кто-то: ведь по Центральному телевидению регулярно показывались репортажи с этой войны? А вот так! Видно, партийное руководство полагало, что «на местах» рассказывать о ней не надо, вдруг что-нибудь не то и не так подадут… Хотя цинковые гробы из Афгана приходили повсеместно, вот и мы в году 84-м, кажется, хоронили сына сотрудника нашей редакции.

Десятилетняя война в Афганистане, в которой участвовал «ограниченный контингент» советских войск, была у народа в СССР однозначно непопулярной – так же, наверное, как до этого в США их участие в войне во Вьетнаме. И вывод этих войск из Афганистана в 1989-м был воспринят со всеобщим облегчением. И вот, поди ж ты, – когда на одном из российских политических ток-шоу не так давно говорили о тридцатилетии этого вывода, ностальгирующие по имперскому величию запели старую песню – о том, что если бы СССР не ввел туда войска для поддержки промосковских правителей страны, их ввели бы американцы для поддержки провашингтонских…

Американцы и их союзники и впрямь ввели туда спустя годы армию, но это воспринималось в мире, в том числе в РФ, уже по-другому, так как ее армейские части стали там щитом светской власти от талибов (от арабского – «студенты, ученики») – исламистского террористического течения, которое правило в Афганистане с 1996 по 2001 год. И «прославилось», помимо прочего, уничтожением – попытками взорвать, обстрелами из артиллерии – гигантских каменных статуй Будды, которым около двух тысяч лет и которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Но вот администрация Джо Байдена вывела войска из Афганистана, что, в принципе, давно планировалось (сколько можно кабульским властям сидеть на американских штыках?) И потерпела фиаско, так как «Талибану» хватило десяти дней, чтобы без особых усилий взять власть в стране и превратить ее в «зону бедствия». Кстати, они довольно быстро сделали это и в 1996-м, после ухода из страны западных миротворцев.

С тем, что это было фиаско, спорить крайне трудно, но злорадство на упомянутых российских ток-шоу, конечно, зашкаливало. Причем предсказуемо злорадствовали и возмущались «бегством» американцев, бросивших своих, те самые ораторы, которые ранее больше всех возмущались слишком долгим их, двадцатилетним, пребыванием в Афганистане. А еще они с гордостью заявляли, что, когда советские войска ушли из Афганистана, Наджибулла продержался у власти еще более двух лет, и только в 1996-м был повешен талибами у президентского дворца.

В самые первые дни после возвращения в этом месяце «Талибана» к власти в Афганистане в абхазском сегменте Facebook можно было наблюдать за таким обменом мнениями:

« Ужас, ужас! Что видят мои глаза! Конец цивилизации. Победа невежества»;

«Слушайте, мне показалось, что они вовсе не агрессивные... Ролик на моей странице – как талибы мирно сидят в резиденции среди роскоши в доме одного влиятельного генерала, ничего не крушат. Меня даже поразили эти кадры, если честно»;

«Они сменили тактику, явно. В прошлый свой приход резали головы и побивали камнями. Запретили женщинам учиться и оказывать им медицинскую помощь. Сейчас пока хотят выглядеть пристойно. Но суть куда денешь?»;

«Талибан» уже не тот? Подождите, подождите! Как бы боком не вышло это всему миру, в том числе и тем, кто радуется сейчас геополитическому проигрышу американцев!»;

«А зачем Штаты всюду лезут, насаждая свои ценности и представления о том, как должны жить люди? А если люди другие, совсем другие? То, с какой легкостью пал проамериканский режим в Кабуле, говорит само за себя. Вот и пусть афганцы живут так, как это устраивает там большинство!»;

«А откуда вы знаете, что большинство афганцев устраивает средневековая дикость? Может, это просто то, что навязывает им агрессивное меньшинство? А если где-нибудь в Новой Гвинее власть захватят насаждающие каннибализм, вы тоже скажете: «Пусть живут, как хотят»?»

Увы, когда в соцсетях в последние дни возникала тема Афганистана и талибов, невозможно было не столкнуться с таким явлением, как невежество в самых разных его проявлениях.

Вот москвич Кирилл Базилевский написал пост:

«Один либеральный блогер решил зачем-то спросить у своих читателей, нет ли чего-то общего между «Талибаном», Абхазией и ЛДНР. Этот тот случай, когда «что вижу, о том и пою», совершенно не зная реальную жизнь в обсуждаемых республиках. Про ЛДНР не буду, не был, но в отношении Абхазии при всех имеющихся недостатках подобные сравнения – бред сивой кобылы».

И далее он перечисляет, что в Абхазии свободные выборы, реальная конкурентная политика, свобода слова. Ни о какой монополии на веру или политические взгляды говорить тоже не приходится, есть действующие храмы самых разных конфессий. Положение женщин в Абхазии даже близко нельзя сравнить с тем, как живут женщины и в более цивилизованных странах, чем Афганистан. Ну, и так далее. И заключил, что этот не названный им блогер «в очередной раз показал себя не слишком умным человеком».

Абхазские пользователи откликнулись на пост Базилевского благодарными комментариями и лайками. Один шутник в абхазском сегменте Facebook выложил крупным шрифтом такое «объявление»: «Меняю пятикомнатную квартиру со всеми удобствами в центре Кабула на однокомнатную в Новом районе. Согласен на многоэтажку без лифта». Помимо прочего, «прикол» тут в том, что жилье в сухумском Новом районе считается одним из самых дешевых в городе.

Кто-то одернул автора «объявления»: «Грех смеяться над чужой бедой!»

Шутка не удалась и по другой причине: кое-кто вообще не понял, о чем речь:

«Что за Кобула, интересно? Первый раз слышу!»;

«Кабул – это где? Какой район? Хоть знать будем».

Парад невежества продолжила какая-то, наверное, россиянка, откликнувшись на «объявление» (авторская орфография сохранена): «Скоро ждите гостей. Сирия есть, Турция есть. Скоро Авганцы приедут в гости, как вы и хотите… Была я в Сухими и просто разговорились – я чуть сумма не сошла, им дают на каждого человека в семье в месяц 10 тыс. рублей и еще продукты, как это вам нравится».

Ей ответили: «Не Сухуми, а Сухум. И те, кого вы называете сирийцами и турками, являются этническими абхазами, они имеют право жить на своей исторической родине. По всему миру приветствуется репатриация. И, да, мне нравится, что абхазы, наконец, получили возможность быть численно в большинстве на своей земле».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции