«POP-UP» – выставка в сухумской «Теме»

В начале августа на сухумской набережной открылось пространство «Тема». Первым мероприятием на этой площадке стала выставка под названием «POP-UP», которая сочетает в себе живопись, видео и музыку. Лето – традиционно самый насыщенный в культурном плане сезон для Сухума. Но с указом Министерства культуры, который вступил в силу 12 июля, о закрытии всех подведомственных театров, музеев, библиотек, концертных и выставочных залов творческая жизнь города резко остановилась. В этой ситуации любые культурные инициативы встречаются с интересом. В начале августа на городской набережной было создано пространство «Тема». Это небольшое застекленное помещение на первом этаже построенного в начале прошлого столетия особняка открыто музыкантами и художниками.

Первым событием стала выставка под названием «POP-UP». Пространство заполнили своими работами пять художников. Апща Хагба представила масляную картину «Жара», а Диана Хинтба показала «Комнату». Компанию им составили художественная роспись на стене «Контакт» Николь Барциц и две видеоинсталляции Давида Чакаберия. За звуковое сопровождение отвечало комьюнити «Shiri Flow», которое вечерами рассказывает посетителям свою историю через музыкальные сеты. Николь Барциц уже давно известна в Сухуме благодаря своему уникальному стилю. Она глубоко увлечена флорой и фауной, и именно их «селекцией» на бумаге, как говорит сама художница, она и занимается. «Контакт» – это работа размером примерно два на полтора метра, выполненная черным акрилом с вкраплениями ярких оттенков акварели. Вот как Николь Барциц описывает процесс работы над этим муралом: «Это случилось абсолютно спонтанно, то есть мне позвонила Апща и предложила: «Ника, у нас есть помещение, мы тебе даем абсолютную волю, делай, что хочешь, мы выделяем тебе стену». Я сначала растерялась, конечно, ведь по большому счету – это моя самая первая и пока единственная работа в таком большом формате. Я сама в шоке! Я была очень счастлива. Мне был дан месяц, а я сделала за сколько? За пять дней, то есть я здесь сидела с утра до глубокого вечера. Я была очень серьезно настроена. И, честно говоря, я даже не думала делать набросок, а сразу начала рисовать. Сюжет больше визионерский. Вот люди часто задаются вопросом, «что нас ждет в будущем?» А вот, что нас ждет в будущем! У нас будут красивые, сумасшедшие растения, мы начнем ладить с другими цивилизациями, если они не будут стесняться откровенно приземляться к нам на тарелках. Почему тема контакта? Потому что у меня были такие предположения, что человечество рано или поздно выйдет на более высокий духовный и интеллектуальный уровень. Может быть, мои праправнуки будут этому свидетелями, но это произойдет, поэтому я оставила такой след в истории, чтобы все уже готовились к переменам и к 3020 году».

Одним из главных «двигателей» пространства «Темы» является музыкант Надир Дженал, участник комьюнити «Shiri Flow». Он рассказал о том, как появилась идея этого проекта и какое у него будущее: «Это пространство мы с другом Омаром Чеб-ипа открыли. Долгое время этот офис сдавался в аренду. Люди приходили и уходили, но серьезных арендаторов не было, и я предложил создать тут некое пространство для людей, которые имеют отношение к искусству. Так пришла идея создать пространство «Тема». Сейчас здесь проходит выставка Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Николь Барциц, Давида Чакаберия и есть музыкальное сопровождение Шири-Флоу. В дальнейшем здесь будут проходить выставки других художников, живущих в этой стране и за ее пределами. Сейчас лето закончится, и мы обязательно устроим тут киноклуб, где будем смотреть и обсуждать кино. Через месяц тут будет проходить выставка Саны Тарба и Адамура Аршба, на которой молодые художники покажут работы из дерева и глины, картины. Параллельно тут периодически проходят лекции, встречи. И в любое время сюда можно прийти, посидеть, поработать, пообщаться. Хотим просто, чтобы сюда люди приходили и делились идеями, но главное, чтобы это носило какой-то художественный посыл».

По признанию Надира Дженала, одной из важных задач, которые стоят перед «Темой», является предоставление бесплатной площадки творческим людям в Абхазии для реализации проектов. Потому что на сегодняшний день (и эта ситуация обострилась в связи с пандемией коронавируса) перед местными художниками до сих пор стоит проблема нехватки доступных выставочных площадок, а от этого культурная жизнь города определенно страдает.