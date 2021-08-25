Между депутатами парламента Армении произошла драка (видео)

Член правящей фракции «Гражданский договор» Айк Саргсян с трибуны парламента Армении назвал предателями всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет о всех временах», - заявил Саргсян.

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали швырять друг в друга бутылки с разных концов зала, началась потасовка. Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

После перерыва депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопян подверг критике программу правительства, сравнив ее с курсовой работой.

«Вы не учитываете, что долго не сможете из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов составлять программу, которая оставляет впечатление курсовой работы, и кормить ею народ, всему есть пределы», - заявил Акопян.

Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» отреагировали с места. Ваге Акопян ответил криком: «Ара – это ты, ай тварь!». Зазвучала брань, началась потасовка (на видео), вновь был объявлен перерыв в заседании.

В парламенте Армении обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.

Обсуждение программы правительства вчера также сопровождалось инцидентами. Депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Произошла также потасовка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции «Айастан».