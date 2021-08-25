Асида Ломия: «Нельзя же так плевать на общество!»

Судебный процесс по громкому делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы был несколько лет назад в центре внимания абхазского общества. Несмотря на отказ подсудимых признавать вину и все их титанически попытки уйти от ответственности, все они, в том числе и обвиненный в организации этого двойного убийства депутат парламента Нодик Квициния, были осуждены на большие сроки заключения. Но вчера оказалось, что некоторые из осужденных уже вышли, а другие готовятся выйти на свободу.

Вчера на сайте Генеральной прокураторы Абхазии появилось сообщение: «11 августа 2021 года кассационной коллегией Верховного суда РА по уголовным делам под председательством судьи Верховного суда РА Кварчия Р.В., судей Гамисония Г.Г., Цушба М.С. была рассмотрена кассационная жалоба адвоката Цвижба М.Б. в интересах Цвижба Аслана Шикуровича, осужденного Верховным судом РА 28 октября 2016 года за похищение и последующее умышленное убийство двоих граждан РФ – Клемантовича С.П. и Скаредновой О.С., имевшее место 11 сентября 2012 года и совершенное им в составе группы лиц по предварительному сговору: с экс-депутатом Парламента – Народного Собрания РА - Квициния Н.Ю., Бигвава Д.Ф., Хмаилом Р.Н., Гопия А.Ш. Вышеуказанная жалоба в кассационную коллегию Верховного суда РА была подана защитой в связи с отказом судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о применении отсрочки исполнения приговора в отношении Цвижба А.Ш. до его выздоровления. По результатам рассмотрения жалобы, при особом мнении судьи Цушба М.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановление суда первой инстанции об отказе в применении отсрочки было отменено и вынесено новое определение, которым в отношении Цвижба А.Ш. была применена отсрочка исполнения приговора по болезни, сроком на 6 месяцев (до 11 февраля 2022 года) для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами РА».

А заканчивается сообщение таким абзацем:

«В связи с категорическим несогласием с принятым решением… в Президиум Верховного суда РА Генеральной прокуратурой РА будет принесено надзорное представление».

А еще в этом тексте содержалась информация, доселе общественности не известная: ранее двое осужденных по этому резонансному делу «в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», были освобождены «до выздоровления», а еще к двоим применена амнистия. Все это вызвало бурное возмущение в социальных сетях.

Напомним предысторию. Сергей Клемантович и его спутница Оксана Скареднова пропали в сентябре 2012 года в Абхазии, и только через год, в октябре 2013-го, их трупы нашли в заброшенном колодце недалеко от реки Кодор. На момент убийства Клемантович являлся гражданином России, однако начинал свой бизнес в Белоруссии, занимался торговлей автомобилями, топливом, металлами, сельскохозяйственной и грузовой техникой, стройматериалами и прочим. У бизнесмена было много высокопоставленных друзей среди белорусских и российских чиновников, он входил в совет Международного союза десантников.

Дело об убийстве Клемантовича и Скаредновой рассматривал Верховный суд Абхазии. Суд установил, что 10 сентября 2012 года, примерно в 15 часов, обманным путем под предлогом обсуждения вопросов, связанных с приобретением ООО «Бухта Радости», депутат парламента Абхазии Нодик Квициния завлек Клемантовича к себе домой. После того, как Клемантович вошел в дом, ему связали руки скотчем. Оксана Скареднова ожидала бизнесмена в машине. Чтобы избавиться от очевидца преступления, преступники предложили ей тоже войти в дом попить кофе… Позже обоих отвезли в заранее подготовленное место – нежилой дом в микрорайоне Маяк в Сухуме, где поместили в ванную комнату и пристегнули на цепь. Нодик Квициния потребовал от Клемантовича два миллиона долларов за освобождение, однако получил категорический отказ. После этого и бизнесмена, и его помощницу вывезли в село Адзюбжа Очамчырского района и застрелили, трупы сбросили в колодец заброшенного дома и туда же кинули боевую гранату… Все подсудимые по делу свою вину не признавали. Коллегия Верховного суда Абхазии вынесла приговор: Нодика Квициния приговорили к 16 годам заключения, Джумбера Бигвава – к 15, Ахру Гопия – к 14, Рамина Хмаила – к 13, Аслана Цвижба – к 20 годам колонии строгого режима.

Но 16 февраля 2017 года кассационной коллегией Верховного Суда по жалобам адвокатов подсудимых приговор был отменен, а дело направлено на новое судебное рассмотрение. 22 февраля задержали и поместили в следственный изолятор депутата Нодика Квициния, который не был изначально взят под стражу, после обвинительного приговора в 2016 году скрылся и находился в бегах. 2 марта 2017 года генеральный прокурор Абхазии подал надзорное постановление по поводу решения Кассационной коллегии. 30 марта 2017 года состоялось еще одно заседание коллегии Верховного Суда Абхазии. Оно проходило в очень нервозной обстановке, под выкрики подсудимых и их родственников в зале. Посовещавшись с адвокатами, подсудимые потребовали увести их из зала суда. Они отказались присутствовать на процессе, объяснив это неверием в беспристрастность судей. Адвокаты подсудимых покинули суд, объяснив это тем, что руководствуются требованиями своих клиентов. Суд продолжился без адвокатов и подсудимых и вынес решение: отменить определение Кассационной коллегии от 16 марта 2017 года, приговоры всем подсудимым оставить в силе.

Но, как выясняется теперь из сообщения Генпрокуратуры, «07.11.2017 года и 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебных решений были освобождены от наказания, до выздоровления, фигуранты по вышеуказанному уголовному делу: Гопия Ахра Шалодиевич и Хмаил Рамин Нуриевич. В отношении Бигвава Д.Ф. и Квициния Н.Ю. на основании постановления Парламента – Народного Собрания РА от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен не отбытый срок наказания наполовину».

Вчера директор Детского фонда Абхазии Асида Ломия, выложив эту информацию в Facebook, выразила недоумение: «Разве депутаты не говорили, что амнистия не касается совершивших тяжкое преступление?»

Ее активно поддержали другие неравнодушные активисты соцсети:

«Как такое возможно?»;

«Пытаться купить для граждан иностранную вакцину нельзя – обидим дружественного соседа. Выпускать убийц граждан дружественного соседа можно»;

«Педофилов еще не выпустили?»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Асидой Ломия. Она, как общественная активистка, участвовала в подготовке и сборе подписей под опубликованным в СМИ обращении против принятия парламентом прошлой осенью акта об амнистии, который, как говорили его противники, не был приурочен ни к какой круглой дате. Мнения парламентариев при этом разделились, против амнистии была и Генпрокуратура. Но лоббисты амнистии проявили тогда большое упорство, причем они всячески подчеркивали, что не имеют в виду никого персонально из заключенных, что подпадающих под амнистию потом будут определять правоохранители:

«Они так громко об этом говорили! Причем им явно намекали, что это вы делаете для определенных людей, которые на самом деле совершили наитягчайшие преступления… Это что такое – мужчину и беременную женщину сбросить в колодец и забросать гранатами? Они что, считают, что это нормально, что ли? Если мы все не говорим, нельзя же так плевать на общество! Я как это прочитала, честно вам скажу, вот как будто нам плюнули в лицо. Что это такое? Часть депутатов была за наше обращение, но они все равно добились, чтобы протолкнуть… И вы видите, как потом это все молчком делалось?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия