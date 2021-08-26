Китай обрушился с критикой на США в канун публикации отчета о происхождении COVID-19

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью во время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times.

В большом материале, опубликованном в американском издании, приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье «самым знаменитым российским заключенным») на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней политической ситуации в России, о политике США в отношении Кремля. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов - на русском языке.

По словам Навального, российская государственная пропаганда «очень эффективно» преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Западу против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина, - как он выразился, «тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего». Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, «то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, - страшное разочарование».

Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения - это предусмотрено распорядком дня. «В 18 часов - главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина - «патриотическое воспитание». Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым» - пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и все сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.

По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.

«Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изощренно. Тебя не будут бить - наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать» - утверждает он. »В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззакониях, а в буквальном выполнении закона и инструкций».

Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также что его перестали будить по ночам, проверяя как «склонного к побегу».

Говоря о политике, Навальный заявил, что «режим Путина - это историческая случайность, а не закономерность», и выразил надежду, что «рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития». «Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад», - этой цитатой завершается публикация в New York Times.