«Россия сделала великий шаг наперекор всем»

В Южной Осетии сегодня отмечают тринадцатую годовщину признания независимости со стороны Российской Федерации. В республику поступают поздравления из Владикавказа, Москвы и республик Донбасса. Президент Анатолий Бибилов назвал 26 августа 2008 года началом новой исторической эпохи для народа Южной Осетии.

Сегодня с поздравительным обращением к жителям республики выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов:

«Акт признания обозначил для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи – эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости».

По мнению депутата югоосетинского парламента Давида Санакоева, то, что случилось тринадцать лет назад, – это редчайший в новейшей истории прецедент. Маленький народ получили из рук России уникальный исторический шанс на создание своего государства – и это в XXI веке, наперекор странам первого мира. Многомиллионные народы мечтают о своем государстве и не могут добиться того, что южным осетинам дала Россия, говорит Давид Санакоев:

«Но и мы этот шанс заслужили. Мы двадцать лет отстаивали свое право на самоопределение, на союз с Россией. Наши ребята не опускали руки даже в самой отчаянной ситуации, многие отдали свои жизни, но мы выстояли, мы дождались. Вместе с признанием мы получили от России гарантии безопасности, бюджетное обеспечение, доступ к качественному образованию, к медицине. Мы получили возможность развивать наше общество и государство. Кто вам еще такое сделает? Поэтому мы от чистого сердца всегда говорим, не только на официальных мероприятиях, но и за столом, в кругу друзей: «Спасибо, Россия!» К сожалению, наши элиты или те, кто занимает их место, оказались не готовы к такому историческому шансу. Они транжирят и российскую помощь, и наше время. Они компрометируют наш народ в глазах российского общества, а Россию – в глазах большого мира, как ответственную за то, что здесь происходит. Сейчас они главный вызов нашей государственности».

Югоосетинский комбатант, депутат парламента первого созыва Тимур Цхурбати помнит этот день. 26 августа в первой половине дня российские журналисты попросили его отвезти их в Ленингорский район. Когда они поднялись над городом и подъехали к посту, на котором стояли российские десантники, в городе началась канонада. Вспоминает Тимур Цхурбати:

«Когда раздались автоматные очереди, десантник залег, а журналисты начали спрашивать, что случилось? Я тогда ответил: «Наверное, нас признали». Это был салют от осетинских ополченцев».

– То есть какие-то ожидания, предчувствия были в обществе?

– В воздухе витало… Хотя, честно говоря, я в это мало верил. Лично мне об этом сказал Олег Евгеньевич Пантелеев, член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по делам СНГ. Он сказал мне это 10 августа здесь, в Цхинвале. Кажется, это было первое высокопоставленное лицо из России, которое приехало к нам в то время. Он жил у меня дома, мы пробовали вино. Я тогда и не подозревал, какую высокую должность он занимает. Вот тогда он и сказал мне, что Россия нас признает. Но я тогда ему не поверил, я считал это чем-то невероятным.

– И через полтора месяца Россия вас признала.

– Можно как угодно относиться к России, критиковать ее и т.п., но она сделала великий шаг наперекор всем. Это по-русски. Это настоящий русский поступок. И поэтому я искренне говорю: спасибо, Россия!»

Как это ни странно, говорит Тимур Цхурбати, он поймал себя на мысли, что у него нет праздничного настроения, а вся эта напускная торжественность его даже раздражает:

«По-моему, власти Южной Осетии перегибают с праздниками. День независимости, день признания, день того, день сего… Из-за того, что их стало так много, они мельчают. Конечно, факт признания мне приятен, но праздника я не ощущаю».

26 и 27 сентября в Южной Осетии объявлены праздничными выходными. Хотя, по отзывам цхинвальцев, с кем удалось сегодня пообщаться, в городе не чувствуется атмосфера праздника. Возможно, говорят они, все изменится вечером, когда на Театральной площади начнется праздничный концерт.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия