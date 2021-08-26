Обзор абхазской прессы

Признание не праздник, а большая ответственность, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала Республику Абхазия независимым государством в рамках общепринятого международного права.

«Что нам дало признание? Самое главное – Россия показала всему миру, что новая страна – Республика Абхазия – есть! Тем самым наши недоброжелатели осознали бесперспективность каких-либо действий, тем более военных, против Абхазии… Различные договоренности, инвестиционные программы Россия выполняет в полном объеме. По большому счету за все это время она выделяла деньги. Если бы нам эти суммы в большей части были пущены в дело «без каких-либо утечек в песок», то, несомненно, сегодня мы не сталкивались бы с хозяйственными, экономическими проблемами в нашем государстве. Мы «постоянно» вкладываем деньги из Инвестиционной программы в электроэнергию, в городские дороги, вечно прокладываемые трубы, крыши, а проблемы не уходят», – пишет Юрий Кураскуа.

Ему непонятно, почему руководство республики не договаривается о создании мини-заводов, фабрик (под эгидой государства) по переработке фруктов, овощей, цитрусовых. По его словам, уметь договариваться в интересах республики – это ответственная задача и большое умение. И здесь должно работать государственное мышление, а «не индивидуальная логика своего кармана».

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«Похоже, Дамоклов меч отставки, нависший над правительством, стал настолько осязаем и предсказуем в своем дальнейшем действии, что остается только гадать, в какой период до окончания этого года президент Бжания подпишет указ о роспуске правительства. Тем не менее отставкой существующий кризис не разрешить», – пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

Он уточнил, что за отставку «открыто ходатайствуют как «несговорчивая» оппозиция, так и та оппозиция, которая находится в регулярном контакте с властью».

«Неформально отставку если и не откровенно лоббируют, но по умолчанию поддерживают и силы в самой власти – нелюбовь к Александру Анкваб у них сложилась и до прихода Аслана Бжания к управлению страной, и сейчас это чувство даже стало более острым. Теперь, когда руководители «Аруаа» пришли к президенту со своим списком претензий к Александру Анкваб, оценив деятельность правительства в период пандемии как «не профессиональную и представляющие угрозу для жизни граждан». Аслан Бжания, похоже, для себя решил, что с главным союзником по приходу к власти в марте 2020 года придется расстаться. Единственное, в чем он еще не определился, – когда?» – предполагает журналист.

По его словам, отправив сейчас правительство в отставку, «кризис не разрулить, по крайней мере, в двух ее самых насущных компонентах – ситуаций с COVID-19 и энергетикой».

«С ним или без, кризис с новой силой полыхнет поздней осенью. И Аслан Бжания наверняка это понимает. И если сейчас он отправит Анкваб в отставку, как этого желает оппозиция и его ближайшее окружение, то осенью он останется без фигуры, которой можно будет пожертвовать для временной стабилизации. И тогда недовольные массы наверняка в качестве успокоительной пилюли назовут уже имя самого президента», – отметил Инал Хашиг.

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Абхазские чиновники продолжают демонстрировать высочайшую степень закрытости от общества, пишет журналист Изида Чаниа на страницах «Нужной газеты». Она утоняет, что чрезвычайно редкие интервью, пресс-конференции, на которые выборочно приглашаются «удобные» СМИ, закрытые совещания и собрания по важным для общества вопросам стали нормальным явлением.

«Такая степень закрытости свидетельствует не только о полной некомпетентности чиновников, которые, очевидно, боятся журналистов, задающих вопросы, но и о том, что за полтора года страна совершила резкий скачок в прошлое, в те времена, когда обществу предоставлялась дозированная информация и осуществлялась цензура. По сообщению некоторых СМИ, 25 августа министр просвещения Инал Габлия провел брифинг для ограниченного круга журналистов. По какому принципу в Министерстве просвещения отбирают журналистов, достойных выслушать краткое сообщение, остается загадкой. В пресс-службе оправдываются тем, что брифинг проводился министром «впопыхах», и на него были приглашены журналисты, оказавшиеся «под рукой». Не знаю, какую тайну может представлять собой информация о начале учебного года 1 сентября и почему об этом надо сообщать «впопыхах», словно о начале войны, отдельно взятым СМИ. Но знаю, что за все время своего нахождения в должности министра Инал Габлия демонстрирует закрытость от общества», – отметила она.

Изида Чаниа напоминает, что Инал Габлия провел две пресс-конференции, на которые СМИ приглашались выборочно. Из чего следует, что «у молодого министра есть какой-то принцип, и его не смущает, что этот принцип входит в противоречие с законом о СМИ».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия