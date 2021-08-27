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Автобус вакцинации в Тбилиси (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
С сегодняшнего дня жителей Тбилиси будут обслуживать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.
1
Вакцинироваться без предварительной регистрации жители Тбилиси уже могут в районах Варкетили и Глдани, а также у станции метро «Вокзальная площадь».
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Граждан в настоящее время обслуживают три автобуса.
3
В них оборудованы полноценные прививочные кабинеты.
4
Для вакцинации доступны препараты Sinovac, Sinopharm и Pfizer.
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Автобус вакцинации в Тбилиси (фотогалерея)
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