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Автобус вакцинации в Тбилиси (фотогалерея)

С сегодняшнего дня жителей Тбилиси будут обслуживать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.
Вакцинироваться без предварительной регистрации жители Тбилиси уже могут в районах Варкетили и Глдани, а также у станции метро &laquo;Вокзальная площадь&raquo;.
1 Вакцинироваться без предварительной регистрации жители Тбилиси уже могут в районах Варкетили и Глдани, а также у станции метро «Вокзальная площадь».
Граждан в настоящее время обслуживают три автобуса.
2 Граждан в настоящее время обслуживают три автобуса.
В них оборудованы полноценные прививочные кабинеты.
3 В них оборудованы полноценные прививочные кабинеты.
Для вакцинации доступны препараты Sinovac, Sinopharm и Pfizer.
4 Для вакцинации доступны препараты Sinovac, Sinopharm и Pfizer.

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