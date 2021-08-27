Мишкины заложники у времени в плену

Главная фраза месяца: «Вакцину не завозили преднамеренно! Иванишвили хотел тех, кого не смог выгнать в Германию на уборку капусты, просто умертвить».

Каково, а? Звучит так страшно, что надо испугаться. Но испуга нет. И кто это сказал? Это сказал он сам, наш вечный Саакашвили!

Когда в соцсети мне попалась данная фраза, я подумал, что это очередной фейк. Мол, опять обижают бывшего президента. Ведь бывшего президента может обидеть всякий, кому не лень. Вот и сыплются на бедного Мишу разные фразы и фразочки, которые он, по идее, говорить не должен. Говорить, или, точнее, нести такую пургу, – это лить воду на мельницу «Грузинской мечты», настолько эти фразы, мягко говоря, неадекватные. Но, как это ни странно, на сей раз (так же, как и в предыдущие разы, и, наверное, в будущие тоже) эту фразу сказал он, наш «грозный» Михаил в своем видеообращении в соцсети.

Не раз мне приходила в голову странная мысль, что Саакашвили явно находится на довольствии у Иванишвили. Только подходит срок новых выборов, как Михаил Николозович вылезает на первый план и начинает такого Ваньку валять, что даже самые его преданные соратники смущенно отворачиваются. Если бы он почаще молчал, то ЕНД, наверное, смогла бы в свою копилку положить больше голосов, особенно от молодых людей.

Почему от молодых? Поясню! Молодое поколение при Мишкином правлении было слишком юным, и про его художества знает только понаслышке, через уста, так сказать, старого поколения. А из-за юношеского максимализма и недоверия ко всему, что говорят старшие, молодежь думает, что мы приукрашиваем Мишкины художества. Слишком уж эти художества забористые, и молодое поколение не верит, что подобное могло происходить. Юные избиратели считают, что надо сменить нынешнее руководство на новое. Хватит, мол, засиделись. По их мнению, новые люди смогут резко толкнуть нашу страну вперед, тем самым развить ее худосочную экономику и поднять престиж. А новые люди – это кто? Это оппозиция. У нас в стране оппозиция одна – это ЕНД, и потому, думают молодые люди, надо дать им шанс. Остальные партии настолько бедны, что их всерьез не воспринимают. Во всех выборах они набирают, самое большее, 3-4 процента голосов и не представляют реальную силу. Так что на сегодняшний день в Грузии есть только две «мощные» партии – это «Мечта» и ЕДН. Прямо как в США, честное слово, где только две партии – республиканцы и демократы – имеют вес и меняют друг друга. Остальные же партии…

У нас тоже две силы – «Грузинская мечта» и ЕНД. Потому молодежь и хочет, чтобы была сменяемость власти, что надо и ЕНД дать показать себя с хорошей стороны. Но этому мешают Мишкины выступления, которыми он время от времени радует нас всех. Молодое поколение слушает его с удивлением и начинает понимать, что мы, старики и люди предстариковского возраста, не всегда бываем предвзятыми по отношению к Мише С.

Конечно, в стране обязательно должны быть оппозиционные силы, чтобы правящая партия не зажралась и всегда была бы начеку. Тут мнения молодого и старшего поколения сходятся. Я тоже хочу, чтобы оппозиция была конструктивной и здоровой и, по большому счету, желал бы, чтобы правящая сила периодически передавала штурвал другой силе. Но кому? ЕНД? По мне лучше с простоватой «Мечтой» пожить, еще незнамо сколько лет, чем с коварной ЕНД, которую надо было в свое время взять и запретить.

ЕНД второго шанса давать никак нельзя. Они и первый свой шанс, с 2004 по 2012 гг. использовали так, что у нас до сих пор нездоровая отрыжка наблюдается. За девять лет своего правления ЕНД насадила в стране автократию и шла верным путем к тоталитаризму. Кто-то скажет, что Запад не дал бы Саакашвили скатиться в явный тоталитаризм, что ему вовремя дали бы по рукам и он очнулся бы. Но я не очень в это верю. Запад – он силен в риторике, а когда дело доходит до реального вмешательства, он уклоняется от ответственности или же в лучшем случае говорит, что «мы внимательно наблюдаем». От их внимательного наблюдения мне ни холодно, ни жарко. Хотя…

Хотя, вспоминая 2012 год, все-таки у меня создается впечатление, что Мишку отодвинули не без отмашки Запада.

Помню, когда Бидзина Иванишвили объявил, что он создает новую партию и собирается бороться с саакашвилевским режимом, то к нему, в его резиденцию, стали захаживать послы всех западных стран. Среди них был и самый главный посол, не буду называть, какого государства, дабы не обидеть другие страны. Такого дипломатического хождения я ни до, ни после не помню. Вот тогда я впервые подумал, «а вдруг?..» А вдруг правда удастся убрать из власти Мишку и его клику?

Я помню, до появления Иванишвили в стране был полный нигилизм, маловерие и беспросветность. Я уже не верил, что найдется сила, которая сможет освободить Грузию от этого несчастья. И так же думали все те люди, которые разделяли мое убеждение. А убеждение было одно: «Правление Саакашвили – это несчастье для страны». Мы медленно и верно скатывались к диктатуре, к единовластию, к несменяемости правления. Помню, госминистр Георгий Барамидзе, равнодушно глядя на нас с экранов телевидения, с издевкой говорил, что «мы, мол, пришли на 30-40 лет и никуда уходить не собираемся». И я ему верил, что так оно и будет. Ребята были неплохо устроены и держались за власть крепче, чем я держусь за большую ложку, когда ем свой любимый борщ со сметаной.

Слава богу, так не произошло, и их власть сменилась. Как я надеялся, что после 2012 года про ЕНД и их лидера я больше не услышу, но нет, опять двадцать пять. 2021 год на дворе, и снова те же самые лица – Угулава, Хоштария, Барамидзе, Вашадзе и т.д. Самое милое, когда они пытаются убедить нас, что они новая сила, свежее, так сказать, дыхание, и что когда они придут, то принесут процветание, модернизм и полную европеизацию всей страны. Они прилюдно открещиваются от связей с ЕНД, говорят, что произошел ребрендинг, что не надо ворошить прошлое, что они – новые и чистенькие. Они, дескать, ничего уже не имеют общего с саакашвилевцами и потому народ должен им поверить и избрать подавляющим большинством.

Но, когда дело доходит до дела, они опять прикрываются пятым номером и снова обретают свои прежние, ЕНДевские черты. К примеру, трижды судимый Угулава, который будучи мэром Тбилиси, грубо распорядился бюджетными деньгами на сумму около 50 миллионов лари, теперь хочет стать мэром города Поти. Он вроде бы из партии «Европейская Грузия», но на баннерах его лицо украшает пятый номер. А пятый номер – это ЕНД.

Как я любил раньше цифру пять, и как я ее сегодня не перевариваю. Даже готов ходатайствовать, чтобы ее вывели из десятичной системы. Пусть после четверки будет сразу шестерка!

Шутка.

P.S. Меня спрашивают, зачем я так часто копаюсь в грязном белье нашего недавнего прошлого? А потому, что хочется это грязное белье наконец отстирать, но нынешняя власть пока не дает этой возможности. Мы до сих пор остаемся Мишкиными заложники у времени в плену. Даю слово, даю честное слово скаута, что, как только с горизонта исчезнет ЕНД вместе со своим бессменным болтуном, в тот же час прекращу я свою возню вокруг Мишки и его команды.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции