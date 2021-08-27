Бензиновые рекорды Грузии: рынок или сговор?

Несмотря на относительную стабилизацию цены нефти на мировых рынках и укрепление курса лари по отношению к доллару, цены на топливо в Грузии продолжают расти. Возникает вопрос: действительно ли этот рост обусловлен экономическими факторами или же речь может идти о недобросовестной конкуренции? Агентство по конкуренции и эксперты дают разные ответы.

Цены на топливо в Грузии находятся на историческом максимуме. Только за август литр бензина марки «Регулар» (АИ- 92) подорожал на 5-7 тетри, а бензин «Премиум» (АИ-95) – на 7-8 тетри. В годовом разрезе картина еще более удручающая: в июне 2020 года «Регулар» стоил 1,79 лари, а к июлю этого года – уже 2,94 лари за литр, т.е. средний рост составил более 60%.

При этом на текущий уровень цен не повлияли ни стабилизация мировых цен на нефть, ни усиление национальной валюты Грузии по отношению к доллару США. На это несоответствие указывает Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов, которая на днях выступила с заявлением, что ценовая политика крупнейших операторов топливного рынка противоречит мировой практике ценообразования.

«Сегодняшняя ситуация на топливном рынке Грузии и высокие цены вызывают много вопросов. За последние 90 дней лари укрепился по отношению к доллару на 10,1%, а цены на топливо выросли за тот же период на 13%. Цена за баррель нефти в июле составляла 72,6 доллара, тогда как сейчас – 71 доллар. AFBA обеспокоено тем, что цены на топливо у импортеров нефти достаточно высоки и по неизвестным причинам на них не влияет ряд улучшенных макроэкономических параметров и позитивных изменений на международных биржах», – говорится в заявлении.

И политики, и экспертное сообщество не раз обвиняли главных участников топливного рынка в согласованном ценовом диктате. 74% импорта топлива контролируют пять компаний: «Сокар», «Галф», «Лукойл», «Ромпетрол» и «Виссол». В их руках также сосредоточены до 56% розничной торговли, при этом их АЗС находятся в самых значимых местах. Обычные, небрендовые заправки ютятся на окраинах городов.

Импортеры нефтепродуктов в ответ на претензии предъявляют свои аргументы. По словам главы Ассоциации импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили, главным фактором повышения цен является спрос на нефтепродукты на мировых рынках.

«Обстановка весьма сложная. Можно сказать, что мировые цены на бензин находятся на самой высокой отметке за десятилетие, и минимальная стабилизация лари не в состоянии перекрыть рост. В среднем за последний месяц цена бензина «Премиум» выросла на 70 долларов за тонну», – говорит Мтвралашвили.

На основании жалоб потребителей в 2015 году Агентство по конкуренции усмотрело в действиях пяти ведущих операторов рынка топлива элементы картельного сговора. Сумма начисленных штрафов тогда составила 55 миллионов лари. Однако затем топливные компании оспорили действия антимонопольного ведомства в суде, добившись снижения штрафных санкций в 10 раз – до 5 миллионов лари.

Впрочем, сейчас Агентство по конкуренции признаков монополии и сговора на рынке не видит. В августовском докладе главы ведомства Ираклия Леквинадзе указывается, что за последние годы на рынке наблюдается активизация новых экономических агентов. Доля указанного сегмента в 2018 году составляла 39,6%, а в текущем году – уже 43,5%, что является низким показателем концентрации рынка.

В отчете также отмечается, что бензин в Грузию поставляется из разных стран, т.е. нет диктата одного поставщика. В текущем году больше всего топлива было импортировано из Румынии – 23,77%, за ней следуют Туркменистан – 23,75%, и Россия – 21,1%.

Кроме того, по индексу цен на топливо Грузия занимает среднюю позицию среди стран региона. К примеру, самая низкая цена марки бензина АИ-95 «Премиум» в пересчете на евро сейчас в России – 57 центов за литр, в Азербайджане она равна 70 центам, в Турции – 77 центов, в Грузии – 80 центов, в Армении – 81 цент, в Украине и в Молдавии – 95 центов.

Приводя эти данные, Ираклий Леквинадзе приходит к выводу, что «конкуренция на рынке активна, а изменение цен вызвано рыночными внешними факторами».