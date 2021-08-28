В правительстве определили условия помощи виноградарям, пострадавшим из-за града в Кахетии

Виноградари из Кахетии, урожай которых был полностью уничтожен в результате стихии 26 августа, получат разовые компенсации от государства - по 3 тысячи лари (примерно 960 долларов) на 1 гектар. Об этом сегодня, 28 августа, заявил глава Минсельхоза Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили, передает агентство «Новости-Грузия».

Вечером 26 августа град прошел в трех муниципалитетах грузинского винодельческого региона – Кварельском, Телавском и Гурджаанском. За несколько дней до начала «Ртвели 2021» без урожая остались десятки фермеров примерно в 25 селах. Град повредил виноградники на площади в 4,6 тысячи гектаров.

«Виноградари смогут сдать поврежденный виноград – по 80 тетри за 1 килограмм «Ркацители» и по 1 лари за 1 килограмм «Саперави»… Те виноградари, урожай которых был полностью уничтожен, получат единовременную компенсацию в виде 3 тысяч лари на восстановление виноградников и выращивание винограда», - сказал Давиташвили.

Кроме того, в рамках программы «Внедри будущее» виноградари смогут за счет государства закупить саженцы лозы, а также получить гранты на установку ирригационных систем.

«Для нас также важно заменить разрушенные сады, урожай в которых будет невозможен в ближайшие годы», - пояснил Давиташвили.

В целом министр оценил произошедшее, как «беспрецедентно крупное стихийное бедствие» и «катастрофу». Тем не менее, по его словам, власти смогли адекватно ответить и «мгновенно» принять решения о выделении «максимальной помощи» пострадавшим.

Соответствующий вопрос ранее сегодня обсуждался на встрече в координационном штабе «Ртвели 2021». Помимо Давиташвили, участие в ней принимали губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили и начальник департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили.