Предполагаемая дочь Путина не ответила на вопрос, видела ли она его

Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую журналистское расследование опознало как предполагаемую внебрачную дочь российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Розовой публикует портал SRSLY.

А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Розова сказала, что задала бы Путину вопрос «почему?».

В 2020 году издание «Проект» опубликовало расследование о Розовой и о ее матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Розовой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.

В разговоре с SRSLY Розова заметила, что после публикации в «Проекте» испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по ее словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Розовой, она использовала как инструмент для новых знакомств, способ заработка и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.

SRSLY не публикует ни одной фотографии Розовой, на которой можно было бы рассмотреть ее лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Розова сказала, что маска для нее – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, ее стали узнавать в общественных местах.