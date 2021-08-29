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Грузинская парадзюдоистка Инна Калдани завоевала в Токио серебряную медаль
Грузинская парадзюдоистка Инна Калдани завоевала серебряную медаль в последний день Паралимпиады в Токио.
Инна Калдани победила в первой схватке мексиканку, а в полуфинале оказалась сильнее японской спортсменки. В финале Калгани встретилась с бразильянкой Мальдонадо, но, к сожалению, проиграла.
Сегодня же тяжеловес Реваз Чикоидзе поборется за паралимпийское золото. В финале он встретится с иранским парадзюдоистом.
Сборная Грузии уже завоевала две серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио, сообщает Общественный вещатель.
Другие новости дня
В одном из полевых ковид-госпиталей Тбилиси скончался пациент
В одном из полевых госпиталей Тбилиси скончался ковид-инфицированный пациент. По словам врачей, его состояние оценивалось как средней тяжести, но в какой-то момент сердце отказало.
«Пациент был мужчиной 1945 года рождения. Немедленно были начаты реанимационные мероприятия по протоколу, но сердцебиение восстановить не удалось», – рассказал руководитель полевого госпиталя, расположенного на улице Кавтарадзе.
Отмечается, что скончавшийся не был привит.
По состоянию на утро 29 августа в полевом госпитале на улице Кавтарадзе лечение продолжают 87 человек, сообщает SOVA.
«В течение дежурства два пациента были направлены в многопрофильные стационары в связи с ухудшением общего состояния. Двоих пациентов выписали. В настоящее время в нашем госпитале три пациента подключены к аппарату ИВЛ. Пациенты находятся под постоянным наблюдением. У нас еще не было случая, чтобы состояние пациента ухудшилось, и мы не смогли его перевезти в больницу», - сообщил руководитель учреждения.
Азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции в Сотке
29 августа в 00:20 азербайджанские подразделения, используя огнестрельное оружие разного калибра, обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, в частности на Соткском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов, сообщает Министерство обороны Армении.
По данным армянского оборонного ведомства, в 02:25 к азербайджанским позициям подъехал автомобиль скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила стрельбу, позволив азербайджанской стороне эвакуировать своих раненых.
В Минобороны сообщили, что с армянской стороны пострадавших нет.
Ранее армянские военные власти саморпровозглашенного Нагорного Карабах сообщили, что в районе 15:20 28 августа подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв прицельный огонь по боевым позициям Армии обороны, расположенным в направлении поселка Тагавард.
В Степанакерте отметили, что в результате обстрела огнестрельное ранение получил рядовой срочной службы Армии обороны Аргишти Шахназарян. «Огонь противника был подавлен ответными действиями частей Армии обороны», - заявили карабахские власти.
Коронавирус в Грузии: 2 669 новых случаев заражения, скончались 76 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 669 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,58%, за последние две недели – 10,49%, а за последнюю неделю – 10,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 543 118.
Около 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 004. В Аджарии выявили 385 случаев заражения, в Имерети – 327, в Кахетии – 247, в Самегрело и Земо Сванети – 183, в Квемо Картли – 181, в Шида Картли – 129, в Гурии – 66, в Мцхета-Мтианети – 75, в Самцхе-Джавахети – 57, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 251.
Выздоровели 6 177 человек, их общее число выросло до 482 732.
На данный момент в Грузии 53 109 активных случая коронавируса. Из них 7 571 пациент (более 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 637 пациентов тяжелое, а 376 подключены к аппаратам ИВЛ. 3 072 гражданина (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 42 466 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 113 человек.
Байден подтвердил, что ожидает новых нападений на аэропорт Кабула
Новое нападение на аэропорт Кабула может произойти в ближайшие часы. Об этом заявил Джо Байден. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.
Байден подчеркнул, что недавний удар по джихадистам из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» не будет последним. Ранее группировка взяла на себя ответственность за взрыв в кабульском аэропорту 26 августа. Тогда погибли около 200 человек, включая 13 американских солдат.
По словам Байдена, ситуация в Афганистане остается чрезвычайно опасной, но американские военнослужащие, под контролем которых находится аэропорт, продолжают эвакуацию мирных жителей. По данным военных, в пятницу удалось эвакуировать почти семь тысяч человек.
В свою очередь захватившее власть в Кабуле террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» заявило, что в ближайшее время возьмет под контроль аэропорт афганской столицы. Ранее талибы заявляли, что взяли контроль несколько входов, но Минобороны США эти сообщения отвергли.
«Талибан» также сообщил, что в ближайшие дни объявит о полном составе правительства. Ранее исламисты намеревались включить в кабинет министров представителей разных политических сил.
- Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
Предполагаемая дочь Путина не ответила на вопрос, видела ли она его
Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую журналистское расследование опознало как предполагаемую внебрачную дочь российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Розовой публикует портал SRSLY.
А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Розова сказала, что задала бы Путину вопрос «почему?».
В 2020 году издание «Проект» опубликовало расследование о Розовой и о ее матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Розовой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.
В разговоре с SRSLY Розова заметила, что после публикации в «Проекте» испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по ее словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Розовой, она использовала как инструмент для новых знакомств, способ заработка и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.
SRSLY не публикует ни одной фотографии Розовой, на которой можно было бы рассмотреть ее лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Розова сказала, что маска для нее – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, ее стали узнавать в общественных местах.
- В нескольких случаях поездки Розовой по России совпадали с поездками Путина, свидетельствуют ее социальные сети.
- В материале «Проекта» утверждалось, что мать Розовой Светлана Кривоногих – давняя знакомая президента России и могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, «феноменально похожую» на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование «эпистолярным жанром» и «провокационной желтизной».
- О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России «иноагентом» и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
- Официально Владимир Путин разведен. В расторгнутом браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери – Мария и Катерина. Предположительно, речь идет о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.
Чечня и Ингушетия – в топе рейтинга по росту числа преступлений среди российских регионов
Чечня, Тыва и Ингушетия стали лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за семь месяцев этого года.
В Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%, в Туве - 23,8%, Ингушетии - 19,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические (рейтинг включает данные по аннексированному Россией Крыму) материалы о состоянии преступности.
В десятку рейтинга также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан и Камчатка.
Снижение темпов прироста зарегистрированных преступлений отмечается в в Коми, Смоленской области, Еврейской автономной области, Рязанской и Новосибирской областях.
- В июне Чечня уже оказывалась лидером среди российских регионов по росту количества зарегистрированных преступлений. За полгода с января по май их число в республике выросло на 41 процент. Глава Чечни Кадыров неоднократно называл республику «самой безопасной».
- Четыре республики СКФО оказались в конце рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года. У Кабардино-Балкарии 77-е место в рейтинге. На нем же она была и в прошлом году. Ингушетия оказалась на 79-м месте, поднявшись на три позиции. Следом идет Северная Осетия (80-е место), потеряв две строчки в рейтинге. На 81-м месте, как и в прошлом году, разместилась Карачаево-Черкесия.
США выводят войска из аэропорта Кабула. Британия закончила эвакуацию
Соединенные Штаты начали вывод войск из аэропорта Кабула. Об этом сообщило Минобороны США. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщает, что число американских военнослужащих сократилось до четырех тысяч с 5800.
После захвата Кабула запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских военных миссии стран Запада начали эвакуацию своего персонала и сотрудничавших с ними афганцев. В общей сложности США и союзники вывезли из Афганистана более 117 тысяч человек. Согласно условиям талибов, иностранные военные должны покинуть аэропорт до 31 августа.
Германия, Франция, Испания завершили вывоз людей.
В субботу, 28 августа, об окончании эвакуации заявила Великобритания. Британский посол в Кабуле Лори Бристоу заявил, что за последние две недели британские военные вывезли из страны почти 15 тысяч человек.
Сам Бристоу должен был покинуть Афганистан вскоре после захвата Кабула «Талибаном», но остался в дипмиссии. Британские СМИ писали, что в один из дней посол лично выдавал визы афганцам.
По данным Минобороны королевства в Афганистане вынуждены остаться более тысячи человек, которые должны были покинуть страну при содействии Лондона.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание Sky News пишет, что, по словам Джонсона, признание власти талибов должно обеспечиваться гарантией свободно покинуть страну.
Ранее также стало известно, что американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Тогда погибли примерно 200 человек, включая 13 солдат США. По данным Пентагона, в результате атаки на востоке страны убиты два высокопоставленных члена группировки. Мирные жители не пострадали, утверждают США.
Источник Reuters при этом выразил сомнение в том, что в результате атаки могли пострадать высокопоставленные джихадисты. Собеседник агентства допустил, что в ближайшее время США смогут продолжить военные операции.
Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано покинуть подходы к объекту.
В свою очередь талибы сообщили, что в ночь на субботу, 28 августа, взяли под контроль несколько входов в аэропорт. Пентагон эти заявления отверг и заявил, что доступ на территорию аэропорта по-прежнему под контролем американцев.
Источники Би-би-си сообщают, что афганцев, желающих покинуть страну, заставляют покинуть территорию перед входом в аэропорт. Беженцы опасаются, что им придется переходить границы соседних государств через блок-посты талибов. Многие местные жители опасаются репрессий со стороны исламистов.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
Монах храма Тавкветула на юге Грузии обругал матом журналистов
Монах храма Тавкветула на юге Грузии оскорбил нецензурными словами членов съемочной группы телеканала «Формула» и выдворил журналистов с территории комплекса, сообщает «Новости-Грузия».
Тавкветула – пещерный храм и мужской монастырь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (VIII-IХ в.в.). Он находится в селе Мирашхани Аспиндзинского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети). Это место особо чтимо, сюда приезжают сотни паломников.
«Формула» утверждает, что на территории монастыря, который является объектом культурного наследия, незаконно строится трапезная. Когда журналисты телеканала прибыли на место, чтобы перепроверить информацию, монах Иоанн встретил их агрессивно.
Отвечая на вопрос о нанесении ущерба объекту культурного наследия, он заявил: «Что значит культурное наследие? Вы говорите об охране памятника? Памятник поставят вашим матери и отцу, когда они умрут, а это церковь – живой организм». Впоследствии он потребовал, чтобы члены съемочной группы ушли. При этом он грубо выразился в их адрес. Самым безобидным из оскорблений было «дегенерат».
Телекомпания поинтересовалась в пресс-службе патриархии Грузии о возможном реагировании на указанный факт. До сих пор на запрос журналистов не ответили.
В Донбассе получили ранения девять украинских военных
Девять украинских военнослужащих получили ранения во время обстрела города Авдеевка в Донбассе с неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщили представители Украины в Трехсторонней контактной группе.
Киев утверждает, что обстрел велся из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 миллиметров соответственно. Такое вооружение запрещено минскими соглашениями.
Из-за обстрела на несколько дней ограничено движение поездов в Донецкой области.
Сообщений о пострадавших с обеих сторон нет. Накануне было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военный. Миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольных Украине территориях 20 гаубиц, восемь танков и шесть реактивных систем залпового огня, размещенных в жилых кварталах. Это является нарушением договоренностей.
В свою очередь представители сепаратистов сообщают, что украинские вооруженные силы обстреляли в Донецкой области город Ясиноватая и поселок Минеральное. Как утверждается, в Ясиноватой получили повреждения четыре жилых дома.
Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает и заявляет, что не является стороной конфликта.
Посол ЕС: Спасибо, Грузия, за поддержку эвакуации из Афганистана
Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель поблагодарил власти Грузии за содействие эвакуации людей из Афганистана, сообщает SOVA. Он опубликовал пост в сети микроблогов Twitter.
«Спасибо, Грузия, за вашу решительную поддержку эвакуации из Кабула, которая позволила странам-членам ЕС быстро и безопасно осуществить транзит и пересадку через аэропорт Тбилиси».
Ранее с аналогичным заявлением выступила посол США в Грузии Келли Дэгнан.
В администрации правительства страны заявили, что Тбилиси присоединился к управлению гуманитарными и эвакуационными процессами в Афганистане. Грузинская сторона согласилась на обращение нескольких международных организаций, а именно – Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB) с просьбой о помощи в эвакуации своего персонала и в процессе временного размещения на территории Грузии.
«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Эвакуация пассажиров, прибывающих из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 000 пассажиров)».
В правительстве добавили, что в Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов альянса. Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который, в случае необходимости, будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.
В правительстве определили условия помощи виноградарям, пострадавшим из-за града в Кахетии
Виноградари из Кахетии, урожай которых был полностью уничтожен в результате стихии 26 августа, получат разовые компенсации от государства - по 3 тысячи лари (примерно 960 долларов) на 1 гектар. Об этом сегодня, 28 августа, заявил глава Минсельхоза Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Вечером 26 августа град прошел в трех муниципалитетах грузинского винодельческого региона – Кварельском, Телавском и Гурджаанском. За несколько дней до начала «Ртвели 2021» без урожая остались десятки фермеров примерно в 25 селах. Град повредил виноградники на площади в 4,6 тысячи гектаров.
«Виноградари смогут сдать поврежденный виноград – по 80 тетри за 1 килограмм «Ркацители» и по 1 лари за 1 килограмм «Саперави»… Те виноградари, урожай которых был полностью уничтожен, получат единовременную компенсацию в виде 3 тысяч лари на восстановление виноградников и выращивание винограда», - сказал Давиташвили.
Кроме того, в рамках программы «Внедри будущее» виноградари смогут за счет государства закупить саженцы лозы, а также получить гранты на установку ирригационных систем.
«Для нас также важно заменить разрушенные сады, урожай в которых будет невозможен в ближайшие годы», - пояснил Давиташвили.
В целом министр оценил произошедшее, как «беспрецедентно крупное стихийное бедствие» и «катастрофу». Тем не менее, по его словам, власти смогли адекватно ответить и «мгновенно» принять решения о выделении «максимальной помощи» пострадавшим.
Соответствующий вопрос ранее сегодня обсуждался на встрече в координационном штабе «Ртвели 2021». Помимо Давиташвили, участие в ней принимали губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили и начальник департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили.
За сутки на Северном Кавказе умерли 99 человек с коронавирусом
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, Ставропольском крае - 23, в Дагестане - 20, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии по пять, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Северной Осетии и Адыгее по три, в Ингушетии - два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 16 786 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 361 (74 154 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 250 (66 220)
- Дагестан + 187 (47215)
- Чечня + 141 (200 87)
- Калмыкия + 103 (27 796)
- Кабардино-Балкария + 86 (29473)
- Северная Осетия + 68 (20 666)
- Ингушетия + 71 (19 441)
- Адыгея + 59 (179 06)
- Карачаево-Черкесия + 47 (23 888)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 34 6895 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 28 августа, выявлено 68 63 541 заболевших коронавирусом.
В Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате пожара на складе боеприпасов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге страны.
Инцидент произошел в четверг вблизи города Тараз около границы с Киргизией, на территории войсковой части, где размещена инженерно-саперная бригада. Там, согласно сообщению Министерства обороны Казахстана, хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арысе, где в 2019 году так же случились пожар и взрывы.
По последним данным министерства по чрезвычайным ситуациям, число жертв пожара возросло до 13. Среди погибших - сотрудники МЧС, служащие войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.
Около 13% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 361 310 человек, что составляет 12,7% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Только одну дозу вакцины получили 760 899 человек или более 26,6% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 28 августа, в целом в Грузии сделали 1 122 209 уколов. В течение последней недели в среднем в стране делали по 25 тысяч уколов в день. Накануне провели более 26,7 тысячи прививок от COVID-19.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщает «Новости-Грузия».
Белорусский Верховный суд ликвидировал независимую Ассоциацию журналистов
Белорусский Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщила сама организация. Причиной названо повторное нарушение законодательства об общественных объединениях.
Организация работала с осени 1995 года, была членом Международной федерации журналистов, а в 2004 году удостоена Европарламентом премии имени Сахарова «За свободу мысли».
БАЖ постоянно вела мониторинг нарушений свободы высказывания и прав СМИ, в том числе во время прошлогодних президентских выборов. По данным ассоциации, в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся 25 представителей СМИ. Одному из них, медиаменеджеру и правозащитнику Андрею Александрову, который долгое время был заместителем председателя ассоциации, предъявлено обвинение в государственной измене.
Согласно заявлению Минюста, организация ликвидирована за то, что не устранила нарушение, ща которое получила письменное распоряжение. Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий написал в фейсбуке, что ассоциация физически не могла принять меры после предупреждения, так как за день до его получения офис организации был взломан, обыскан и опечатан, о чем министерство было проинформировано.
После ликвидации БАЖ в республике остался работать официальный Белорусский союз журналистов. Организация в августе приостановила участие в Международной федерации журналистов, обвинив ее в ангажированности.
- В августе прошлого года Лукашенко в шестой раз был объявлен президентом по итогам выборов в стране. В Минске и крупных городах до зимы продолжались акции протеста. Десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы или покинули страну, несколько человек погибли в ходе разгона демонстраций милицией.
- К лету 2021 года белорусские власти практически разгромили независимую прессу в стране. Крупнейшее интернет-издание Tut.by было признано экстремистским. Было запрещено спортивное издание Tribuna.by, созданное как подразделение российского Sports.ru.
- В ежегодном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ», страна занимает 158-е место из 180.
США сообщили о ликвидации организатора теракта в Кабуле
Американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил.
Согласно сообщению, в результате атаки в провинции Нангархар на востоке страны убит член «Исламского государства», предположительно, организовывавший взрывы. Мирные жители, как предполагается, не пострадали.
Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть подходы к объекту.
- В теракте в Кабуле погибли по меньшей мере 185 человек, в том числе дети и 13 американских военных. Вскоре после случившегося президент США Джо Байден в телеэфире пообещал подготовить удары по руководству и объектам ИГ, где бы они ни находились.
Коронавирус в Грузии: 4 247 новых случаев заражения, скончались 74 человека
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 247 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 45,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,42%, за последние две недели – 10,61%, а за последнюю неделю – 10,23%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 540 449.\
Более 41% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 755. В Аджарии выявили 456 случаев заражения, в Имерети – 447, в Кахети – 389, в Самегрело и Земо Сванети – 304, в Квемо Картли – 295, в Шида Картли – 254, в Гурии – 121, в Мцхета-Мтианети – 102, в Самцхе-Джавахети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.
От ковида умерли еще 74 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 155.
Выздоровели 3 053 человека, их общее число выросло до 76 555.
На данный момент в Грузии 56 693 активных случая коронавируса. Из них 7 546 пациентов (более 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 624 пациентов тяжелое. 3 128 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 46 019 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 112 человек, в самоизоляции остаются более 54,5 тысячи.
Зурабишвили не поддерживает идею переноса муниципальных выборов в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает идею переноса выборов в местные органы власти в связи с тяжелой эпидситуации. Об этом Зурабишвили говорила в своем обращении по случаю Мариамоба - православного праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
«У меня спрашивают, что я думаю о выборах. Ответ прост – и здесь от нас зависит, насколько ответственно мы подойдем к этому делу. Я считаю, что перенос-неперенос выборов не может послужить стабильности этой страны, и сегодня, как и в 2020 году, мы должны суметь принять соответствующие меры, чтобы на избирательных участках соблюдались все нормы безопасности. Однако, в том случае, если мы не сохраним тенденцию к стабильности, наблюдавшуюся в последние дни, решение продиктует ситуация. Высокие темпы вакцинации не должны замедлиться, и я верю, что мы сможем и выборы [провести], и школы задействовать. И одно, и другое – в наших руках», - заявила Зурабишвили.
- Ранее на этой неделе Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к премьеру Ираклию Гарибашвили с призывом перенести муниципальные выборы в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и высокой смертностью в стране от коронавируса, сообщает «Новости-Грузия».
- Гарибашвили расценил это предложение, как часть «простой провокации». Премьер обвинил омбудсмена в связях с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По мнению, главы правительства оппоненты властей «подняли ажиотаж» вокруг темы переноса выборов, «зная, что решительно проигрывают», а позже «воспользовались институтом Народного защитника».
Талибы заверяют, что возврата к прошлому не будет, но музыку запретят
Вероятный будущий министр культуры в правительстве вернувшихся к власти в Афганистане талибов Забихулла Муджахид подтвердил сообщения, что при новом руководстве в стране будет запрещена музыка в общественных местах, а женщины не смогут покидать дом без сопровождения больше чем на 3 дня.
Муджахид, который долгое время считается основным представителем движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) в контактах со СМИ, на той неделе дал интервью The New York Times. Издание называет беседу первым полноценным интервью Забихуллы Муджахида западному медиа. В течение всего разговора он пытался убедить собеседников, что талибы, контролирующие после захвата Кабула в середине августа почти весь Афганистан, не стремятся вернуть страну в прошлое, в частности, вновь посадить под замок женщин, резко ограничив их в гражданских правах.
Интервью было записано спустя день после того, как Муджахид предупредил афганских женщин, что для них пока будет безопасней оставаться дома. По его словам, бдительность следует сохранять до тех пор, пока правильно обходиться с женщинами не обучат рядовых членов «Талибана».
В остальном талибы обещают, что, в отличие от периода их правления 20 лет назад, женщинам будет позволено учиться, работать, выходить из дома в том виде, в каком они сами сочтут нужным, и без сопровождения родственника-мужчины, которого в местной культуре называют махрамом. Требование об обязательном сопровождении женщины махрамом будет касаться лишь тех случаев, когда она отправляется в поездку на три дня или дольше, утверждает представитель талибов.
«Мы хотим строить будущее и забыть все, что было в прошлом», – подчеркивает Забихулла Муджахид. Он отверг усиливающиеся опасения, что талибы уже начали мстить тем, кто противится их приходу к власти или ранее сотрудничал с западными военными, в том числе переводчикам, что людей ищут, обходя дом за домом. Муджахид также отрицает, что «Талибан» препятствует выезду местных жителей, которые пытаются покинуть Афганистан. «Если все документы действительны (паспорта, визы), то мы даже не собираемся спрашивать, чем эти люди занимались прежде», – заверяет Забихулла Муджахид.
За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов – за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления, что поступают заслуживающие доверия сведения о внесудебных казнях, обысках, арестах, актах мести со стороны талибов, ограничениях ими прав афганских женщин и девочек.
The New York Times пишет, что из всей этой поступившей за последние дни информации представитель талибов подтвердил только запрет на музыку в публичных местах. «В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить», – говорит собеседник издания.
В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране был ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Разведка США: природа COVID-19 непонятна, но это не оружие
Спецслужбы США разделились во мнении о происхождении коронавируса, но отвергают гипотезу о том, что COVID-19 был создан Китаем как биологическое оружие. Лидеры КНР, с большой вероятностью не знали о вирусе до начала пандемии. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад американской разведки.
При подготовке отчета американские спецслужбы консультировались со странами-союзниками и привлекали неправительственных экспертов и эпидемиологов.
Отказ Китая от сотрудничества с США затруднил анализ происхождения вируса. Глава национальной разведки Соединенных Штатов заявил, что Китай препятствует глобальному расследованию и не обменивается информацией о вирусе с другими странами.
Часть разведсообщества США полагает, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Ученые склоняются к теории о естественном происхождении вируса, который мигрировал от летучих мышей.
МИД Китая назвал все обвинения безосновательными. Пекин утверждает, что США делают КНР «козлом отпущения».
- В мае президент США Джо Байден обратился к разведке за данными о происхождении COVID-19. Байден дал три месяца для того, чтобы получить данные о роли китайской лаборатории в происхождении вируса.
- В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.
- Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и его лабораторном происхождении и отказался участвовать в дополнительных расследованиях Всемирной организации здравоохранения.
- С начала пандемии коронавируса в мире заболели более 200 миллионов человек. Умерли более четырех миллионов пациентов.
Число погибших в аэропорту Кабула возросло до 200
Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, возросло почти до 200, включая 13 американских военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана. Ранее сообщалось о том, что в результате подрыва смертников у одного из входов в кабульский аэропорт погибли более 100 человек.
Корреспондент CBS News в Афганистане уточняет, что среди погибших есть дети. Около 200 человек получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Движение «Талибан» (признанное в России террористическим, его деятельность запрещена) сообщило о задержании нескольких человек по подозрению к причастности к взрывам.
Талибы заняли Кабул 15 августа на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. В кабульском аэропорту началась массовая эвакуация иностранных миссий и сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.
По данным The Washington Post, «Талибан» просил Вашингтон сохранить в Афганистане дипломатическое присутствие. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что после 31 августа димписсия в США работать не будет.
В общей сложности США и союзники вывезли из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы позволили вывезти из страны людей, но разрешили присутствие военных в аэропорту Кабула до 31 августа.
Соединенные Штаты и другие страны продолжают вывозить людей. Германия и Испания полностью завершили эвакуацию.
Завершающую стадию эвакуации проводит Великобритания. Кроме того, британское правительство организовало чартерный рейс для вывоза из Афганистана 200 собак и кошек.
Эвакуацией животных занимается бывший служащий британских военно-морских сил. Ранее Минобороны королевства отказывалось пускать животных в самолеты из соображений безопасности. Власти выделили бюджет на спецрейс. Животные доставлены в аэропорт.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы опасаются преследований и полагают, что доверять исламистам нельзя.
Коронавирус в Абхазии: 133 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 417 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92пациента. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 59 лет и женщина 81 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 20, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 69 пациентов, состояние 6 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 952 человека. Зарегистрировано 372 летальных случая. Выздоровели 20 766 человек.
С 10 по 27 августа в Абхазии российской вакциной «Спутник Лайт» вакцинировались 1870 человек: в Сухуми – 1030 человек, в Гульрипшской ЦРБ – 268, в Гагрской ЦРБ – 236, в Очамчирской ЦРБ – 124, в Гудаутской районной поликлинике - 148, в Ткварчельской ЦРБ – 41, в Гальской ЦРБ – 23.
В Казахстане число погибших при взрывах на складах с боеприпасами возросло до 12
В Казахстане число погибших при взрывах на складах с боеприпасами возросло до 12, почти 100 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы несколько десятков. Среди погибших – офицеры и сотрудники пожарной команды.
Инцидент произошел в четверг вблизи города Тараз на территории войсковой части, где размещена инженерно-саперная бригада. Глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев заявил о намерении подать в отставку из-за трагедии.
Произошло порядка десяти взрывов. Начался длительный поджар на площади 700 квадратных метров: горели 500 тонн тротила, а осколки разлетелись на расстояние свыше трех километров. В Минобороны заявили, что характер происшествия не соответствовал содержимому склада: по данным ведомства, там хранились лишь инженерные снаряды.
Власти массово эвакуировали в Тараз более тысячи сельских жителей и перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия. Возбуждено угловое дело. Следствие рассматривает разные версии – от умышленного поджога до самовозгорания.
Два года назад аналогичная история произошла с арсеналом в войсковой части в городе Арысь. Тогда масштабный взрыв повредил почти все дома и строения в этом городе, были эвакуированы 45 тысяч человек, погибли трое, за врачебной помощью обратились несколько сотен человек. После ликвидации последствий той трагедии боеприпасы перевезли в войсковую часть под Таразом – как раз туда, где накануне произошли взрывы.
Полевой госпиталь в тбилисском районе Дигоми прекращает прием пациентов с коронавирусом
Полевой госпиталь для больных коронавирусом в тбилисском районе Дигоми прекращает прием пациентов. Об этом сообщил координатор центра Реваз Кучухидзе. По его словам, число активных случаев заражения в стране снижается, что и послужило причиной для закрытия медпункта.
«В основном полевой госпиталь Дигоми был предназначен для триажа. Сюда привозили пациентов, которым требовалась различная первичная помощь, затем их переводили в клиники, если это было необходимо или же возвращали на лечение в домашних условиях. Поскольку сегодня число активных случаев снижается, на данном этапе необходимости в этом госпитале нет», - сказал Кучухидзе.
Он предположил, что коек, отведенных в больницах для ковид-пациентов, на данный момент достаточно. Одновременно, по его словам, полевой госпиталь Дигоми «останется в режиме готовности», чтобы возобновить прием больных в случае необходимости.
В настоящее время в полевом госпитале Дигоми остаются 34 пациента. С учетом их состояния здоровья, до завтрашнего дня их распределят по разным клиникам.
Полевой госпиталь в Дигоми, рассчитанный на 500 человек, начал оперирование 18 августа, сообщает «Новости-Грузия». На его обустройство потратили 150 тысяч лари. Центр снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. Принимали там только среднетяжелых и менее тяжелых пациентов. Еще два полевых госпиталя оборудованы в столичном районе Самгори и на улице Кавтарадзе.
В целом в стране сейчас более 55,5 тысячи активных случаев инфицирования. Из них 44,8 тысячи пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. Что касается стационаров, свободными остаются 754 из 8 247 коек, отведенных в больницах Грузии для пациентов с коронавирусом.
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