Обзор грузинской прессы

«Кобахидзе несет чушь», – так политолог Гия Хухашвили оценивает интервью председателя «Грузинской мечты» новостному порталу «Палитраньюс». Накануне в эфире передачи «В дневном ньюсруме» Ираклий Кобахидзе заявил, что у макрофинансовой помощи от ЕС больше нет финансовой нагрузки, поскольку в результате экономического роста в бюджете дополнительно аккумулирован один миллиард лари. Это превентивные заявления, поскольку в правящей партии понимают, что из-за отказа от возвращения к соглашению Шарля Мишеля Евросоюз может предпринять конкретные шаги, считает Гия Хухашвили.

«Вот и делают заявления, будто это не Евросоюз прекращает финансирование, а «Грузинская мечта» отказывается от него. Они и эту тему рассматривают через внутрипартийную призму и в условиях плохой игры пытаются сохранить лицо. Что касается экономического аспекта, то Кобахидзе несет чушь: если финансирование ЕС прекратится, мы потеряем не только 75 миллионов евро, но гораздо больше. Когда ЕС прекращает этот вид помощи, для инвесторов это является показателем того, что страна находится в зоне высокого риска. Потому тут речь идет не только о 75 миллионах, но и о серьезном сокращении инвестиций, объем которых может достигнуть миллиарда. Результаты будут разрушительными», – сказал Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».

Между тем в правящей партии отказ от финансовой помощи ЕС объясняют попыткой сократить внешний долг.

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В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Старший советник Министерства здравоохранения Норвегии Заза Церетели, предупреждая ажиотаж антиваксеров, поясняет, что вакцина снижает риск инфицирования этим штаммом.

«Вообще, большую роль в появлении «новых мутаций» играет длительность инфицирования. Чем дольше вирус живет в человеческом организме, тем больше у него времени на его изучение, на адаптацию и изменения, благодаря которым он обходит защиту человека. Одним из примеров этого – описанный в Бостоне случай. Человек с ослабленным иммунитетом болел в течение 155 дней, и за это время вирус претерпел 20 мутаций. А вакцины понижают эту вероятность», – цитирует Церетели информационное интернет-агентство ambebi.

Более того, новые штаммы выявляются в странах, где вакцинация проходит очень низкими темпами, поясняет специалист, а это указывает на следующее: чем шире распространение инфекции, тем больше вероятности появления новых мутаций.

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«Новый тренд в Грузии – штрафы становятся одной из статей свадебных расходов», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Бывшая первая леди Грузии Мака Чачуа публикует в социальной сети пост следующего содержания:

«Несколько дней назад в одном из ресторанов Кутаиси прошла традиционная многолюдная свадьба, несмотря на действующий запрет. Организаторы свадьбы включили в перечень необходимых трат штраф за массовое собрание».

Подобные действия граждан уже становятся тенденцией, выражает тревогу эпидемиолог Ираклий Хмаладзе:

«В Грузии организовывают такие многолюдные свадьбы, что заплатить действующий штраф им не составит труда. Выход один – повысить этот штраф, чтобы им было тяжело выплачивать эту сумму, а объекты, где проводятся свадьбы, должны надолго закрываться, чтобы им было невыгодно проводить подобные мероприятия».

Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Ладо Кахадзе выступает с другой инициативой – наделять статусом «Зеленого островка» заведения, рассчитанные на небольшое количество гостей, в которых столы расположены на рекомендованном расстоянии друг от друга, а персонал вакцинирован. «В таких заведениях можно будет проводит праздники в небольшом кругу близких и родных», – заявил Кахадзе в интервью «Резонанси».