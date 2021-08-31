Попытка спасти сухумский особняк князя Георгия Чачба-Шервашидзе

Дом гофмейстера Его Императорского Величества Г. Д. Чачба-Шервашидзе был построен в Сухуме в начале прошлого столетия, гармонично соединив в себе модерн и классицизм. Некогда красивый особняк сегодня находится в пугающем состоянии. Поэтому так важна инициатива по спасению его от разрушения, во главе которой стоит Артур Гицба, недавно ставший хозяином части здания. Особняк князя Георгия Чачба-Шервашидзе расположен на ведущей к Сухумской горе улочке, которая сегодня называется Джанашиа, а в момент строительства особняка в 1902 году именовалась Мариинской. Как рассказывает в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, этот участок земли в конце XIX столетия приобрел Георгий Чачба-Шервашидзе и вскоре выстроил здесь особняк. Осуществил архитектурные фантазии князя инженер-путеец Валерьян Кетриц. Так, в городе появилось новое трехэтажное здание в стиле эклектика, которая сплела воедино модерн и классицизм. Георгий Дмитриевич был правнуком владетельного князя Абхазии (в 1780-1808 годах) Келешбея Чачба-Шервашидзе. Мальчик рано лишился родителей и был отдан на воспитание в семью Колюбакиных. Николай Колюбакин был начальником 3-го отделения Черноморской береговой линии, а его жена Александра – детской писательницей. Своих детей у них не было, и поэтому все силы супругов были брошены на воспитание Георгия.

В 1865 году молодой князь поступил на юридический факультет Московского университета, окончив который, уехал в Тифлис в 1870 году. За свою карьеру Георгий Дмитриевич участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, служил на должности Тифлисского губернатора, а в период с 1905 по 1913 год заведовал канцелярией вдовствующей российской императрицы Марии Федоровны. Он жил то в Тифлисе, то в Санкт-Петербурге, и потому считается, что этот дом на Мариинской улице, вероятнее всего, не часто удостаивался визитов князя. Возможно, по этой причине уже в 1908 году дом был продан и новым владельцем стал фотограф Леонид Пимениди, который организовал тут доходный дом. В 1921 году советская власть муниципализировала особняк и заселила в него сразу несколько семей. С тех пор вот уже сто лет дом так и делят между собой разные владельцы. Какое-то время здесь даже жил писатель Игорь Гельбак, номинированный в 2001 году на литературную премию «Русский Букер».

Сегодня у дома пять хозяев. Одним из них является Артур Гицба, директор ООО «Сухум-Кале», которое уже два десятка лет занимается реставрацией и художественной обработкой дерева, керамики и металла. Летом 2018 года Артур приобрел половину первого и второго этажей, а позже – мансарду. Именно он стал двигателем инициативы по восстановлению разрушающегося особняка князя Георгия Чачба-Шервашидзе. Вот как Артур Гицба объясняет свое стремление отреставрировать здание: «Я давно занимаюсь восстановлением старинной мебели и одна из деятельностей моей фирмы – строительная. Поэтому, как мне представилась возможность приобрести часть этого исторического дома, я ее купил. А дальше, увидев в каком плачевном состоянии здание, я по мере возможности стал приобретать еще, чтобы сохранить его полностью. Сегодня я на распутье. Ведь чтобы восстановить дом, нужны большие средства, и чтобы выкупить его – тоже, а еще время и понимание. В общем, как бизнесмен, я бы этот проект отклонил, но как человек, родившийся в исторической части Сухума (детство я провел на Сухумской горе), я всегда с теплом относился к старой части города и в связи с этим больше как волонтер, чем как какой-то бизнесмен приступил к приобретению и восстановлению этого здания».

На протяжении столетия о здании никто толком не заботился, и это повлияло на его состояние. Как подчеркнул Артур Гицба, главная задача, которую он ставит перед собой, – это попытка остановить дальнейшее разрушение особняка: «В бытность его коммунальным домом, здесь было больше десятка хозяев, которые особо о нем не заботились. А что касается послевоенного времени, то от такого положения вещей многие покинули этот дом, многие проживали в нем временно, и по прошествии 30 лет я приобрел часть дома и начал вести какие-то работы. В основном я устранял утечки, которые вели к разрушению дома, и работы по отведению канализационных вод и ливневых, которые вытекали прямо во двор дома, создавая сырость и разрушая фундамент. Задняя часть еще в советское время была пристроена к историческому зданию. Работы были сделаны не очень грамотно, эта пристройка осела, и дом начал трескаться. В связи с проникновением осадков, парадная лестница стала разрушаться, несущие железные конструкции сгнили, начали падать ступени, передняя колонна начала смещаться, и терраса с балюстрадой треснула. Потом к дому пристроили лоджию с балконами. Они были сделаны из штукатуренного дерева и в связи с попаданием влаги тоже начали гнить и обрушаться. Вот такие изменения я пытался устранить и законсервировать, чтобы больших потерь не было. Чтобы произвести грамотный капитальный ремонт здания, надо провести его исследование, составить проектно-сметные документы, потом пригласить квалифицированных людей и полностью отреставрировать этот дом». Особняк князя Георгия Чачба-Шервашидзе находится в самом начале государственного списка объектов историко-культурного наследия Абхазии, но это никак не влияет на его судьбу. Здание продолжает рассыпаться, словно замок из песка. Для того чтобы остановить процесс разрушения, нужно чтобы все владельцы дома и государство были заинтересованы в этом. Но пока, к сожалению, только Артур Гицба и несколько неравнодушных людей вокруг него пытаются спасти некогда красивый особняк и привлекают внимание к проблеме сохранения памятника архитектуры через социальные сети, создание благотворительного фонда «Созидание» и организацию экскурсий по дому.