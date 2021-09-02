Задержан обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Вахания

Правительство США выделит Украине в 2021 году $463 млн на программы в поддержку демократии, прав человека, децентрализации, а также около $60 млн на помощь в сфере безопасности. Это следует из принятого в ходе переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского заявления.

"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $463 млн помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины.

США также объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности на $60 млн, он включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование. Как отмечается в заявлении, это поможет Украине "более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Кроме того, США планируют выделить Украине $12,8 млн помощи для борьбы с COVID-19 и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Донбассе.

В ходе встречи президент Байден особо подчеркнул, что США по-прежнему твердо привержены делу обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, передает Голос Америки.

"Сегодня мы обсудим то, как США могут продолжить поддержку Украины по мере того, как она движется вперед, реализуя программу демократических реформ", – сказал глава Белого дома незадолго до начала переговоров.

По итогам переговоров с Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американской стороны не было претензий к украинской делегации. Он охарактеризовал переговоры как "нормальный мужской разговор".

"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", – сказал Владимир Зеленский журналистам после переговоров, трансляцию вел канал "Украина 24". По словам президента, тот факт, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, говорит о заинтересованности сторон в диалоге и в его результате.

После беседы с Джо Байденом Владимир Зеленский провел встречи с законодателями – членами Украинского кокуса в Конгрессе – и с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона поздравил президента Зеленского с 30-летием независимости Украины и также выразил украинскому народу поддержку "перед лицом российской агрессии".