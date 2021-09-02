По секрету с целым светом

На днях, вспомнив, что не политикой единой жив человек, я решил вернуться к своим корням и с интересом послушал большое интервью актрисы Татьяны Васильевой. В связи со своим днем рождения Татьяна Григорьевна долго беседовала с Вячеславом Манучаровым в его авторской программе «Эмпатия Манучи». Об этой программе, как и о Манучарове, я до сих пор ничего не знал, оказалось, она существует с 2018 года, и много именитых людей успели там побывать и поговорить про личное.

Татьяну Васильеву я знаю очень давно. Вернее, знаю не лично, а знаком с ее творчеством, с актерским, т.с., мастерством.

Первый раз я ее увидел на сцене «Театра сатиры» в 1975 году, где она в блестящем спектакле гоголевского «Ревизора» играла роль Марии Антоновны. Играла хорошо, с некоторой ленцой растягивая слова, что очень садилось в образ. Далее, в других ее ролях, она часто прибегала к такому приему – изображала слегка заторможенного персонажа, и это всегда было в тему. Мне Татьяна Васильева нравится; не Анна Маньяни, конечно, и не Алиса Бруновна, но она хорошая характерная актриса. Может быть, Джульетту Капулетти и Анну Каренину она не вытянула бы, но роли второго плана Васильева отрабатывала на ура. В кино я не помню особенно ярких ее образов – пожалуй, только роль Сусанны в лубочном фильме Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная». Ее роль была не главная, но очень выигрышная. Говорят, во время съемок Татьяна Григорьевна довела режиссера до инфаркта, но это уже другая тема.

Так вот, увидев в сети интервью с Васильевой, я сел смотреть и слушать и по окончании понял, что очень обогатился. Но обогатился не тем, чем хотел, а совсем наоборот – тем, чего не ожидал.

Татьяна Васильева для своих 74 лет выглядит очень хорошо, я смело называю ее возраст, так как она сама его не скрывает. Пластическая хирургия постепенно совершенствуется, хотя ее клиенты часто становятся похожи друг на друга, как близнецы. Васильева, естественно, прибегает к ее помощи, и ее можно понять – во-первых, как женщину, во-вторых, как актрису. Но не это самое интересное в данном интервью.

Мне, как более или менее близкому к актерско-режиссерской профессии человеку, в таких интервью особенно интересно, как работает тот или иной актер над ролью, как погружается в образ, как находит краски, как контактирует с партнерами. Как режиссер работает с актером, как ему приходит решение той или иной сцены, ну и так далее. Но, по всей видимости, я в меньшинстве, так как интервьюируемый чаще всего говорит абсолютно о другом - в основном о личной жизни, иногда со всеми подробностями. Татьяна Васильева рассказывала, как у нее с главным режиссером «Театра сатиры» Валентином Плучеком был бурный и продолжительный роман. Как ее муж, тоже служивший в театре, ждал ее под окнами кабинета главрежа, когда Васильева занималась с Плучеком любовью; как второй муж поднимал на нее руку, ну и прочие мелкие радости. Васильева, не колеблясь, заявила, что карьера успешной актрисы строится через объятия режиссера, и это она считает нормальным явлением. Что, мол, надо в нужное время оказаться в нужной постели и судьба твоя будет решена. А если тебя мучают всякого рода предрассудки, то нечего соваться в этот бизнес. Васильева привела пару примеров из жизни талантливых, но нереализованных актрис, которые не смогли переступить через брезгливость и потому остались на роли «кушать подано».

Я не осуждаю никого – ни актрис, ни режиссеров, ни продюсеров и ни осветителей. Каждый живет, как хочет, главное, чтобы от этого другие не страдали физически. Но для чего это надо говорить вслух, вот это мне не совсем понятно. Это бравада или публичная исповедь? Не знаю. Вероятно, почтенный возраст актрисы уже подразумевает, что ей все пофиг, и можно говорить обо всем. Можно открыто говорить про секс, про то, с кем бы она еще могла бы или не могла бы, и прочие мелкие половые радости. А ведь у нее есть взрослые дети, которые тоже слушали интервью своей мамы, и, интересно, какого им было это слышать? Я вдруг представил себя на их месте и покраснел, как бурак.

Наверное, все это называется свободой слова, к чему мы так долго стремились и боролись на баррикадах.

Татьяна Васильева для меня никогда не была предметом поклонения ни в актерском плане, ни как женщина. Но есть, наверное, люди, для которых она стала иконой стиля, внешности, актерского мастерства. Интересно знать, а им такие подробности слушать интересно? Мне кто-то сказал, что она занимается самопиаром, старается привлечь к себе внимание, которое стало иссякать. Ну что ж, актерская профессия сложная штука, надо быть все время на плаву, чтобы не забыли и не переставали приглашать, будь то театр, или кино, или телевидение.

Да, Васильева не в моем вкусе, а вот, подумал я, если бы на ее месте сидел человек, который для меня представляет настоящий, жгучий интерес, насколько мне было бы приятно слышать такую откровенку? Например, та же Алиса Фрейндлих, если бы стала рассказывать про свои романы, хотел бы я это слушать? Нет, не хотел бы. Сегодня считается нормальным, когда свое белье выворачивают наружу и не стесняются выставлять напоказ интимные места. А мне хочется, чтобы хоть что-то оставалось недосказанным, недопоказанным, недообнаженным. И когда кто-то рассказывает про свои шашни с кем-то, по-моему, он(а) этому «кому-то» наносит оскорбление.

Много лет тому назад я прочитал автобиографическую книгу Андрея Кончаловского, где он, кроме своих киноработ, еще рассказывал про свои романы с известными актрисами. Тогда мне это было в новинку. Зачем мужику надо по секрету всему свету рассказывать об интимной стороне своей жизни, мне было невдомек. Теперь, с течением времени, это стало нормой нашей жизни и уже не так меня удивляет. Хотя…

Хотя, когда такие разговоры ведутся в разных ток-шоу, которые поставлены и срежиссированы заранее, я это еще могу понять. Это же шоу, и все там надумано и выдумано, и персонажи – это актеры, которым платят за лицедейство. Когда же реальные люди об этом говорят, то уже не то. Может быть, я настроен очень «домостройно» и ортодоксально, но кажется мне, что многие думают так же, как я.

На этой дидактической ноте я вроде бы должен был закончить свое повествование, но, нет! Потому что главного я не сказал.

Самое же главное то, что несмотря на весь высокий слог, которым я излагал выше, я сам с интересом слушал все откровенные излияния Татьяны Васильевой. Слушал, смущался, отворачивался, но все равно слушал и даже подсознательно огорчился, когда передача завершилась, а она не успела рассказать еще очень многого. У меня же было еще столько вопросов к ней…

Значит, все-таки, я тоже один из тех, кто с удовольствием выслушивает подобные интимы?

Видимо, так.

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