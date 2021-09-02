Обзор абхазской прессы

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью секретаря Совбеза Сергея Шамба. Журналисты попросили Сергея Шамба оценить работу МИД страны.

«Ситуации разнятся. Раньше переговорный процесс протекал под эгидой ООН, в нем участвовали великие державы и многие международные организации. Все изменилось после признания Абхазии Россией. Конечно, сегодня у МИД Абхазии есть успехи. Последний из них – это признание нашего государства Сирией. Для нас Сирия – это святая земля. Потому что первое признание и рукоположение священников православной церкви Абхазии произошло там», – заявил секретарь Совбеза.

Работа в направлении дальнейшего международного признания требует дополнительных финансовых средств, подчеркнул Шамба. И продолжил: «Признание Россией дало возможность решить вопросы в двух главных направлениях – безопасности и экономического развития. Абхазия как любое небольшое государство нуждается в надежном союзе. Россия наш стратегический союзник, являющийся членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой».

Женевские встречи – сегодня единственная площадка на международном уровне, и их надо сохранить, хотя чем больше таких площадок и каналов, тем лучше, считает секретарь Совбеза.

Журналисты озвучили бытующее мнение о том, что дипломаты России просят то или иное государство признать Абхазию, и за это государства в ответ получают дивиденды. Тогда почему Абхазию не признают Белоруссия или Казахстан? Почему абхазские дипломаты сами не работают в этом направлении?

Сергей Шамба возразил: «Абхазские дипломаты работают в этом направлении. Пример: когда бывший замминистра иностранных дел Республики Абхазия Максим Гвинджия посетил Никарагуа и Венесуэлу, президент Венесуэлы Уго Чавес сказал, что он в Москве, куда предстоял его визит, заявит о признании нашей страны. И он это сделал. Россия ничего об этом заранее не знала. Россия нам всегда оказывает техническую и дипломатическую поддержку. Ни о каких поощрениях за наше признание речи не идет», – подчеркнул Сергей Шамба.

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Экономист Лили Дбар написала пост на своей странице в Facebook: «Все заняты политикой. Это и понятно, впереди выборы в парламент, и потому все заняты политикой. А кто занят экономикой? Про газификацию, аэропорты, новые планы ГОЭЛРО и прочие мега-проекты, мы все слышали. Более того, мы все – за эти проекты двумя руками. Но понятно, что это потом, это далеко. А что происходит сейчас? Кто-нибудь из ответственных лиц в курсе, как осуществляются поставки товаров в Абхазию? Кто-то в министерствах знает, что вагоны вместо положенных 10-15 дней идут по 40-50 дней? Ассоциации предпринимателей, бизнес-сообщества, почему молчим? Кто может повлиять на ситуацию? Когда подписываются многочисленные соглашения о сотрудничестве, дружбе, партнерстве, кто-то должен предусмотреть моменты логистики, таможенные процедуры и прочее. Никто не говорит о льготах. Можно отработать рабочую, без задержек схему движения грузов в Абхазию? Наши вагоны идут по 40 дней. Можно представить, какого качества товар мы получаем здесь, на месте? Ну и, как контрольный выстрел, при получении вагона мы должны платить ввозной НДС! Ни убытки от наводнения, ни сумасшедший рост цен, ни препоны по вывозу пиломатериалов - ничего не может повлиять на ввозной НДС».

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Экологи проверяют информацию о сбросе отходов в море, об этом в интервью «Нужной газете» заявил председатель Госкомитета по экологии РА Савелий Читанава. 31 августа Telegram-канал «Respublica» опубликовал комментарии нескольких жителей и гостей Сухума, в которых они жалуются на сброс отходов деревообработки в море.

«Сегодня в очередной раз к пляжу в Синопе подошло старое судно и стояло напротив пляжа примерно с 12 ч. до 12.40 мин. Фото с телефона, но если приглядеться, то видно, что с правого борта судна в море сливается что-то темное под большим напором. Через некоторое время вся вода у пляжа была покрыта мелкими отходами деревообработки. Купаться с детьми было уже не здорово», – пишет один из пользователей Facebook.

Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава сообщил, что он проинспектировал берег, однако следов опилок не нашел, при этом отметил, что специалисты будут мониторить ситуацию.

«Мы ездили туда с корреспондентами Абхазского телевидения, ничего там такого не увидели, увидели только последствия дождя в виде древесины, которую вынесло на берег. Опилок мы там не увидели, но тем не менее я не утверждаю, что такого не может быть. Я дал задание инспекторам, они мониторят ситуацию от района Маяка до Келасура. Посмотрим, какую информацию они мне принесут, и тогда будем говорить», – сказал Савелий Читанава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия