Не живу, но выбираю. Южные осетины вновь приписаны к Забайкалью

Сегодня в Цхинвале началось досрочное голосование на выборах в Госдуму для российских военнослужащих 4-й военной базы и погрануправления ФСБ России, а также членов их семей. Для остальных граждан России в Южной Осетии избирательные участки отроются в единый день голосования 19 сентября. Жители республики будут избирать депутата от Забайкальского края, к которому перед прошлыми выборами в Думу приписали местных избирателей.

Сегодня в Южной Осетии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму для российских военнослужащих 4-й военной базы, погрануправления ФСБ России и членов их семей. Оно продлится с 3 по 16 сентября включительно. Голосование выездное, то есть избирательные урны будут возить непосредственно к месту несения службы.

Все остальные граждане России будут охвачены голосованием в период с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов (МСК). В республике будет открыто 10 избирательных участков: шесть в Цхинвале, по одному в районных административных центрах Дзау, Знаур, Ленингор и в городе Квайса.

Подробные разъяснения российских дипломатов по этому поводу опубликованы во всех официальных изданиях Южной Осетии. Единственное, чего там нет, – к какому избирательному участку приписаны местные российские граждане.

На прошлых выборах в Госдуму VI созыва Южная Осетия была приписана к Читинскому (№43), а Абхазия – к Даурскому (№44) одномандатным избирательным округам Забайкальского края.

В этом году избирательная география Абхазии расширилась. По последней информации, в Сухуме можно будет проголосовать кроме Даурского еще и по Павловскому одномандатному избирательному округу № 90 Воронежской области. В Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале - по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 Ленинградской области. В Гагре и Пицунде – по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158.

А по Южной Осетии – ни изменений, ни уточнений, ни указаний по этому поводу опубликовано не было. Возможно, ответственные товарищи посчитали, что это не имеет значения.

Наверное, это означает, что с прошлых выборов ничего не изменилось, и жителям южной республики, как и прежде, предстоит выбирать депутата от далекого Забайкалья.

Югоосетинский общественник и российский гражданин Тимур Цхурбати не видит смысла в предложенном способе реализации его избирательного права. В Забайкалье он никогда не был и жить там не собирается, не знает ни тамошней жизни, ни кого-то из кандидатов, поэтому в этих выборах не видит для себя, как избирателя, никакого смысла. По мнению Цхурбати, было бы лучше приписать их к избирательному округу в Северной Осетии. Тогда они хотя бы знали, за кого голосуют, говорит Тимур Цхурбати:

«Хоть мы за них не голосуем, но депутатов Госдумы от Северной Осетии мы воспринимаем, как наших депутатов, защищающих и наши интересы. Например, Артур Таймазов – выходец из Южной Осетии. Как он будет от нас открещиваться? Он и не открещивается. А мы считаем его своим, даже не выбирая. Конечно, было бы лучше, если бы нас приписали к Северной Осетии, и мы бы голосовали за тех, кого знаем, уважаем и кто оказывает реальное влияние в Южной Осетии. А то, что нас приписали к Забайкалью, – это непонятное решение, которое вызывает негатив у осетин, потому что они не понимают, зачем голосовать за человека, который здесь ни на что не влияет и которого ты не знаешь. Это непонятная никому игра, в которой люди чувствуют себя марионетками и поэтому плохо воспринимают».

В 2016 году во время избирательной кампании в Госдуму VI созыва кандидат от партии «Яблоко» по Даурскому избирательному округу Игорь Линник в интервью «Эху Кавказа» рассказал, что забайкальцы обеспокоены участием в выборах избирателей из Абхазии и Южной Осетии, потому что нет никакой возможности проконтролировать там выборы. С тех пор, говорит Игорь Юрьевич, опасений поубавилось – все-таки республики маленькие, они не могут оказать ощутимого влияния на результат выборов в округах, где проживает до полумиллиона избирателей:

«Проголосовали немногие, поэтому избиратели из Абхазии и Южной Осетии влияния на результаты выборов не оказали. Тем не менее прикрепление этих территорий к Забайкалью для нас по-прежнему неприятный сюрприз. У нас и без того есть сомнения в том, как эти выборы проводятся, а с этими территориями сомнения удваиваются.

– Кроме того, получается, будто люди, не имеющие никакого отношения к вашему региону, вмешиваются в ваши дела...

– Ну да, естественно, потому что это регионы абсолютно разновекторные. Непосвященному человеку все равно, но для тех, кто в теме, эти нововведения неприятны».

Это мнение напомнило возмущения многих цхинвальцев, когда многочисленных жителей Северной Осетии с югоосетинскими паспортами привлекают к выборам президента Южной Осетии на избирательных участках во Владикавказе. Дескать, вы здесь не живете, вот и не надо нам начальников назначать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия