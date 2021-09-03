Коронавирус в Абхазии: 69 новых случаев, один человек скончался

Москва и Сухуми совместно разработают программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. По словам президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, над документом работают и в абхазском Кабмине, и в Минэкономразвития России.

«В ноябре 2014 года президентами Абхазии и России был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В рамках этого договора нам необходимо создать единую территорию социально-экономического развития, что предполагает сопоставимый уровень жизни. Возможности нашей экономики вам известны, и нам без поддержки России и инвестиций в инфраструктуру не обойтись», – сказал Бжания на встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Бжания отметил, что Абхазии пока что не удалось достичь существенных изменений в экономике.

«У нас достаточно высокий уровень безработицы, низкая относительно субъектов Российской Федерации заработная плата и т.д. Эту ситуацию надо выравнивать», – сказал Бжания.

Он перечислил направления, которые предполагается включить в программу социально-экономического развития Абхазии. В их числе – развитие дорожной инфраструктуры, электроэнергетика, газификация, водоснабжение и канализация, восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта, железная дорога, морское сообщение, утилизация твердых бытовых отходов, восстановление отдельных памятников христианской культуры, вопросы, связанные с налоговой сферой, режимом работы на де-факто границе и т.д.

«Цифры могут оказаться внушительными, но бояться их не надо, они будут растянуты на несколько лет. Это – то, что нам даст новое качество и уровень жизни. Лучших механизмов для гармонизации у нас просто нет. Когда люди будут заняты делом, когда они будут иметь определённый уровень достатка – это и будет свидетельствовать о том, что мы сделали важное дело», – сказал абхазский лидер.

Аслан Бжания также затронул тему поставки вакцин, заявив, что вопрос «все еще остро стоит в республике».

«В администрации президента России и в Минздраве знают об этой проблеме, и если вы поддержите нас в вопросе получения очередной партии вакцины в сентябре, мы будем вам признательны», – сказал он.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.

«Важно отметить, что экономики наших стран становятся ближе, товарооборот между нашими странами за первое полугодие, по данным российской таможни, составил более 143 млн долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие связи и отношения нужно и дальше поддерживать и расширять нашим двум странам», –сказал Вольвач.