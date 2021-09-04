Каха Каладзе предлагает кандидатам в мэры пройти тест на наркотики

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес своего предшественника Георгия Гахария, со скандалом ушедшего в оппозицию, сообщает «Новости-Грузия». Гарибашвили не понравилось заявление Гахария по поводу упадка института премьер-министра. Отвечая на него, действующий глава правительства напомнил о причинах отставки Гахария и обвинил его в предательстве.

«Вчера я прочитал его комментарий, когда он говорил об упадке института [премьер-министра]. Хочу напомнить населению, и внутри команды об этом неоднократно было сказано, в том числе в его присутствии, - упадком и разрушением института было то, что премьер-министр отказался от исполнения закона и своих обязательства, повел себя как ребенок и ушел в отставку, чтобы не задерживать Нику Мелия», - заявил Гарибашвили.

Он также перечислил несколько силовых операций, проведенных под руководством Гахария, когда тот занимал пост министра внутренних дел Грузии. «Подрывом института было то, что он привез спецназ в Панкиси. Все село забрасывалось камнями – ни один человек не был наказан. Третьим подрывом института в его бытность министром внутренних дел было проведение непонятной спецоперации в клубах… Мы увидели, как те, кто были в клубе, оскорбляли полицейских, и он вышел и извинился перед людьми, которых сам же называл «наркоманами».

Также снос и ослабление института – это когда вы по незнанию, безрассудно планируете спецоперацию, я имею в виду «ночь Гаврилова», используете спецназ за пределами парламента, когда он должен быть внутри. Все население смотрело, как агрессивные члены «Национального движения» били наших полицейских и спецназовцев», - заявил Гарибашвили.

Комментируя вторую часть заявления Гахария, где было высказано предположение о том, что после муниципальных выборов правящая партия «Грузинская мечта» распадется, Гарибашвили заявил: «Вы увидите, где будет Гахария после выборов».

Премьер Грузии также снова обвинил своего предшественника в связях с партией третьего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Гарибашвили уверен, что сейчас все усилия экс-премьера направлены на то, чтобы в Тбилиси потребовалось проведение второго тура выборов мэра. «Он был никем… Приехал из Москвы – его назначили на несколько мест, оказали такое большое доверие, так много чему научили, одели-обули и ты так бессовестно критикуешь ту команду, частью которой был восемь лет», - заявил Гарибашвили.

Гахария подал в отставку с должности премьера в феврале этого года из-за разногласий с руководством партии «Грузинская мечта» по поводу формы и времени ареста лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.