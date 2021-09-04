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Лесной пожар в Кварельском муниципалитете Грузии локализован
Лесной пожар в Кварельском муниципалитете Грузии (регион Кахетия) локализован. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«На данный момент ситуация находится под контролем, пожар локализован, ведутся активные работы по ликвидации», - говорится в заявлении ведомства.
Пожар произошел в лесу у озера Кварели. По данным ведомства, сразу после получения соответствующей информации на месте были мобилизованы бригады пожарных-спасателей.
Как отмечается, огонь распространился по нижнему ярусу лиственного леса. Очаг находился на склоне горы, куда спецтехника подойти не может. Поскольку процесс тушения также был осложнен сильным ветром, к работам был подключен вертолет пограничной полиции.
Другие новости дня
Россиян заподозрили в даче взятки президенту Гватемалы
Прокуратура Гватемалы расследует факт дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от россиян. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя гватемальской Генпрокуратуры. По его словам, расследование началось 1 сентября.
По данным журналистов, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.
По данным гватемальских СМИ, речь идет о компании Mayaniquel. Она якобы добивается постройки на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы вероятного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии «Национальный союз надежды».
В августе The New York Times сообщала о человеке, который рассказал журналистам о том, что он доставил в дом президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет разбирательство.
По данным СМИ, расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководитель был уволен, а потом бежал в США, забрав с собой все собранные доказательства. Гватемальские власти выдали ордер на его арест.
В Южной Осетии за сутки госпитализированы пять человек с COVID-19
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия (РММЦ) за прошедшие сутки госпитализированы пять человек с COVID-19, всего там проходят лечение 67 пациентов.
«Из них 31 человек находится на кислородном обеспечении. В палате интенсивной терапии - три пациента», - сказала информагентству «Рес» сегодня, 4 сентября, главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским «Спутник V», жители республики ежедневно без выходных могут сделать прививку в первой половине дня. Вакцинацию прошли уже порядка тысячи граждан.
Гарибашвили обвинил Гахария в подрыве государственных институтов и предательстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес своего предшественника Георгия Гахария, со скандалом ушедшего в оппозицию, сообщает «Новости-Грузия». Гарибашвили не понравилось заявление Гахария по поводу упадка института премьер-министра. Отвечая на него, действующий глава правительства напомнил о причинах отставки Гахария и обвинил его в предательстве.
«Вчера я прочитал его комментарий, когда он говорил об упадке института [премьер-министра]. Хочу напомнить населению, и внутри команды об этом неоднократно было сказано, в том числе в его присутствии, - упадком и разрушением института было то, что премьер-министр отказался от исполнения закона и своих обязательства, повел себя как ребенок и ушел в отставку, чтобы не задерживать Нику Мелия», - заявил Гарибашвили.
Он также перечислил несколько силовых операций, проведенных под руководством Гахария, когда тот занимал пост министра внутренних дел Грузии. «Подрывом института было то, что он привез спецназ в Панкиси. Все село забрасывалось камнями – ни один человек не был наказан. Третьим подрывом института в его бытность министром внутренних дел было проведение непонятной спецоперации в клубах… Мы увидели, как те, кто были в клубе, оскорбляли полицейских, и он вышел и извинился перед людьми, которых сам же называл «наркоманами».
Также снос и ослабление института – это когда вы по незнанию, безрассудно планируете спецоперацию, я имею в виду «ночь Гаврилова», используете спецназ за пределами парламента, когда он должен быть внутри. Все население смотрело, как агрессивные члены «Национального движения» били наших полицейских и спецназовцев», - заявил Гарибашвили.
Комментируя вторую часть заявления Гахария, где было высказано предположение о том, что после муниципальных выборов правящая партия «Грузинская мечта» распадется, Гарибашвили заявил: «Вы увидите, где будет Гахария после выборов».
Премьер Грузии также снова обвинил своего предшественника в связях с партией третьего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Гарибашвили уверен, что сейчас все усилия экс-премьера направлены на то, чтобы в Тбилиси потребовалось проведение второго тура выборов мэра. «Он был никем… Приехал из Москвы – его назначили на несколько мест, оказали такое большое доверие, так много чему научили, одели-обули и ты так бессовестно критикуешь ту команду, частью которой был восемь лет», - заявил Гарибашвили.
- Гахария подал в отставку с должности премьера в феврале этого года из-за разногласий с руководством партии «Грузинская мечта» по поводу формы и времени ареста лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
- Через несколько месяцев Гахария создал свою партию «За Грузию» и начал регулярно выступать с критикой «Грузинской мечты». 1 сентября экс-премьер объявил о своем решении баллотироваться на пост мэра Тбилиси, став третьим рейтиновым кандидатом на эту должность.
Каха Каладзе предлагает кандидатам в мэры пройти тест на наркотики
«Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, дабы показать общественности, насколько мы чисты», - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, Каладзе лично собирается пройти тест на наркотики в понедельник, 6 сентября, передает Общественный вещатель.
«В целом, пропаганда в этом направлении очень важна, что «наркотики убивают», «нет наркотикам». Я не знаю, почему это не предусмотрено законом. В парламенте кандидаты в депутаты должны предоставлять справку из наркологического диспансера. Не знаю, почему то же самое не распространяется на кандидатов в мэры. Соответственно, я первый. Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, дабы показать общественности, насколько мы чисты», - сказал Каха Каладзе.
Георгий Гахария представил кандидатов в мэры Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Хоби
Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария представил кандидатов в мэры городов Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Хобби, сообщает Общественный вещатель.
Кандидатом в мэры Зугдиди представлен Гега Шенгелия, кандидатом в мэры Цаленджиха - Хвича Мебония, кандидатом в мэры Чхороцку - Шенгели Джикия, а в Хоби - Бадри Джобава.
Как отметил Гахария, выборы 2 октября утратили муниципальное измерение и стали гораздо более важными.
«Несмотря на то, что многие из нас пришли из «Грузинской мечты», сегодня мы оказались в реальности, где правящая команда возвращает нас в прошлое. Мы все согласились с тем, что для нас не имеет значения, вернет ли «Грузинская мечта» к власти «Национальное движение» своими непоследовательными, слабыми шагами, если она будет использовать те же методы, что и представители «Национального движения». Лучший тому пример - Акакий Бартая, наш сторонник и соратник, которому подбросили оружие и задержали. Пусть никто не думает, что это кого-то напугает. Это действия отчаявшегося, слабого правительства, которое считает своей главной целью - сохранение власти любой ценой», - заявил Георгий Гахария.
- Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Для победы на местных выборах кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.
В Москве проходит акция за свободу средств массовой информации
В центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, идет акция за свободу СМИ. Она проходит в виде встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями. В акции принимают участие представители партии «Яблоко», оппозиционные кандидаты в депутаты и журналисты. Основное требование - отмена закона о СМИ-«иностранных агентах».
Одновременно с акцией на Чистопрудном бульваре проходят одиночные пикеты. Их участники держат плакаты в поддержку СМИ, признанных «иностранными агентами», и в защиту политзаключенных.
Представитель независимого профсоюза журналистов Игорь Ясин рассказал о подготовленном меморандуме за отмену законов о СМИ-«иноагентах». Создатели документа ожидают, что его будут подписывать кандидаты в депутаты и, в случае избрания, будут заниматься вопросами законодательства, связанного с прессой.
Ранее независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ хотел организовать в Москве митинг против закона об «иноагентах», но мэрия не одобрила заявку. Власти мотивировали отказ ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Летом Минюст внес в реестр «иностранных агентов» несколько неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – телеканал «Дождь», издания «Медуза», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Важные истории» и «Проект». Также Минюст объявил «иноагентами» несколько журналистов, работающих в этих изданиях. После этого «МБХ медиа» и «Открытые медиа» прекратили свою работу.
Разыскиваемый Арменией македонский дипломат арестован в Сербии
Гражданин Северной Македонии, объявленный Арменией в международный розыск, задержан в Сербии. Об этом Радио Азатутюн сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.
По его словам, несколько иностранных граждан являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту организации и проведения незаконного пересечения границы с Арменией гражданином Северной Македонии, который проходит по делу о дорожном коридоре «Север-Юг».
Предварительное расследование по части незаконного пересечения границы в отношении М. М. продолжается, Армения объявила его в международный розыск.
По словам Гора Абрамяна, Сербия проинформировала Генеральную прокуратуру Армении о его задержании.
«В настоящее время готовится пакет документов, необходимых для его передачи в Армению, для представления в соответствующие органы Сербии», - сообщил советник генпрокурора.
По данным сербских СМИ, задержанный – заместитель посла Северной Македонии в Сербии Миле Миленковски.
Наземное метро и ремонт главных проспектов – Каладзе объяснил причины невыполнения обещаний
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, баллотирующийся на второй срок, объяснил невыполнение ряда своих обещаний и крупных инфраструктурных проектов трудностями пандемии COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телекомпании «Рустави 2».
Отвечая на вопрос журналиста о проекте наземного метро, анонсированного Каладзе еще в 2018 году, мэр признал, что это далеко не единственное обещание, выполнить которое его команда не смогла.
«Действительно, за эти четыре года я обещал отремонтировать проспект Важа-Пшавела, как и проспект Церетели, должна была начаться реабилитация улицы Кетеван Цамебули, моста Багеби-Сабуртало. Было много таких проектов и у этого есть свое объяснение.
В течение этих четырех лет, начиная с 2017 года, к сожалению, два последних были сложнейшими. Мы практически остановились, остановились из-за пандемии. От суммы, которая была мобилизована на осуществление этих проектов, пришлось отказаться, появились другие более важные приоритеты, и это были люди, обеспечение жизни и здоровья человека, обеспечение здоровья тех семей, которые потеряли работу. Эта сумма была перераспределена на помощь этим людям, и это было правильным решением», - заявил Каладзе.
Он подчеркнул, что проекты приостановлены лишь временно. Каладзе обещает, что в последующие годы его команда «сделает больше, чем обещала».
В 2017 году Каха Каладзе победил на выборах мэра столицы в первом же туре. Он сменил на этом посту Давида Нармания – крайне непопулярного мэра, также представлявшего «Грузинскую мечту». Следующие выборы мэра Тбилиси состоятся 2 октября 2021 года.
В Грузии зафиксирован третий случай смерти новорожденного от COVID-19
Еще один инфицированный коронавирусом младенец скончался в детской больнице имени И. Цицишвили в Тбилиси. Об этом журналистам сегодня сообщила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.
По ее словам, 17-дневный ребенок был переведен в больницу Тбилиси из Батуми в тяжелейшем состоянии. Коронавирус у новорожденного развился на фоне сопутствующих и хронических заболеваний.
«В течение восьми дней этот ребенок лечился в Батуми. Его перевели к нам в тяжелейшем состоянии, на искусственном дыхании. Сопутствующие заболевания включали сепсис, врожденный порок сердца, тяжелые поражения легочной ткани, а также респираторный дистресс. Вчера примерно в 20:00 он умер», - сказала Чхаидзе.
В Грузии это третий случай смертности новорожденных от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Первый случай был зафиксирован 16 июля, а через четыре дня скончался младенец, доставленный в Тбилиси из самопровозглашенной республики Абхазия.
Все пациенты находились в детской клинике Цицишвили. В настоящее время там продолжают лечение еще два пациента, состояние которых врачи оценивают, как критическое, сообщает «Новости-Грузия».
Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале отремонтирован и запущен
Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале отремонтирован и запущен в работу, сообщили в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия.
Сегодня, 4 сентября, глава ведомства Эдуард Бутба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании ООО «Форсайт Медикал».
«Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований. Как только я подписал акт ввода в эксплуатацию аппарата, компания ООО «Форсайт Медикал» взяла на себя все гарантийные обязательства», - сообщил Эдуард Бутба.
Годовое гарантийное обслуживание аппарата КТ с подключением модуля удаленного доступа обходится в 800 тысяч рублей.
За сутки на Северном Кавказе умерли 94 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 94 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 267.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Ставропольском крае - 21, в Дагестане - 15, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по шестеро, в Северной Осетии - четверо, в Чечне, Калмыкии и Адыгее зафиксировано по три летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 17 441 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 356 (76 654 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 242 (67 948)
- Дагестан + 170 (48 452)
- Чечня + 97 (20 900)
- Калмыкия + 87 (28 451)
- Кабардино-Балкария + 78 (30 043)
- Северная Осетия + 71 (21 151)
- Ингушетия + 64 (19 907)
- Адыгея + 54 (18 296)
- Карачаево-Черкесия + 48 (24 217)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 355 310 случаев COVID-19.
В целом по России, согласно официальным данным на 4 сентября, выявлено 6 993 954 заболевших коронавирусом.
В Соединенных Штатах рассекретят материалы о терактах 11 сентября
Президент США подписал указ о рассекречивании в течение полугода документов о терактах 11 сентября 2001 года. Джо Байден считает, что общественной интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нацбезопасности.
Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Большинство смертников были подданными королевства. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают.
11 сентября 2001 года джихадисты захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен на здание Минобороны в Вашингтоне и врезался в западное крыло Пентагона. Команда и пассажиры четвёртого самолета пытались отобрать управление у захватчиков. Лайнер упал в штате Пенсильвания.
В результате атак погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России и многих странах мира террористическая группировка «Аль-Каида». Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки «Талибан».
Сразу же после нападения Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей «Аль-Каиды» и выдача их американскому правосудию. Это стало одной из причин для ввода войск США в Афганистан.
Ртвели 2021: в Кахетии переработано 37 тысяч тонн винограда
В Кахетии переработано 37 тысяч тонн винограда, почти треть которого – это виноград, подпорченный градом в конце августа, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальное агентство вина.
Сезон сбора урожая – ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи. К этому времени переработано 10,3 тысячи тонн винограда сорта «саперави», 22 тысячи тонн «ркацители», 1,8 тысяч тонн «кахури мцване», а также небольшое количество винограда других сортов. «По состоянию на 4 сентября 2020 года в Кахетии было переработано до 4 тысяч тонн, что почти в девять раз меньше количества ныне переработанного винограда», - подчеркнули в ведомстве.
Более 15 тысяч тонн – виноград, поврежденный во время града, выпавшего 26 августа. Из-за стихии были повреждены виноградники на 4,6 тысячах гектаров в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Местные фермеры потеряли от 10% до 90% урожая.
Государственная «Компания управления урожаем» принимала поврежденный виноград на девяти локациях в Кахетии до 3 сентября включительно. Уже сейчас за виноград, отправленный на переработку (как побитый, так и непобитый), до 3,3 тысяч фермеров получили более 35 миллионов лари.
2 сентября град в Кварели и Телави повторился, в результате чего были повреждены виноградники на 180 гектарах. «Компания управления урожаем» обещает принять и эту партию. По решению правительства Грузии закупочная стоимость побитого винограда составит 0,8 лари на сорт «ркацители», а на «саперави» – 1 лари за килограмм. Виноградари, урожай которых был уничтожен полностью, получат компенсации – 3 тысячи лари на гектар виноградника.
Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари. С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – «ркацители» и «кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
США подключатся к урегулированию конфликта в Донбассе
Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. Об этом заявила вице-премьер Украины . По ее словам, Вашингтон подключился к работе со дня встречи президентов двух стран.
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 1 сентября. Среди прочего они обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии». Зеленский попросил помочь с освобождением людей, задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в России. В списках, которые Киев передал Вашингтону, указаны имена около 450 человек.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
Урегулированием конфликта в регионе занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
Выработкой политического решения конфликта занимается «нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
К тушению лесного пожара в Кахетии привлечен вертолет
Лесной пожар тушат в Кварельском муниципалитете (Кахетия) на востоке Грузии, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Пожар начался пару дней назад в ущелье Чагургура, недалеко от водохранилища Чала. По предварительной информации, огонь распространился на площадь около пяти гектаров. К тушению сегодня утром был привлечен вертолет пограничной полиции. Работы осложняет ветер. По словам мэра Кварельского муниципалитета Ростома Сесиашвили, пожар не угрожает населенным пунктам.
«Вместе с пожарными к тушению подключены соответствующие службы мэрии Кварели. Можно сказать, что пожар практически локализован», - сказал Сесиашвили журналистам.
Коронавирус в Грузии: 2 684 новых случая заражения, скончались 83 человека
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 684 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,95%, за последние две недели – 9,46%, а за последнюю неделю – 8,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 562 627.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 080. В Имерети выявили 262 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 238, в Кахетии – 232, в Квемо Картли – 224, в Аджарии – 212, в Шида Картли – 198, в Мцхета-Мтианети – 90, в Гурии – 78, в Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
От ковида умерли еще 83 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 732. Выздоровели 3 695 человек, их общее число выросло до 509 181.
На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев коронавируса. Из них 7 061 пациент (более 15%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 624 пациентов тяжелое. 2 453 граждан (около 6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 36,2 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 102 человека.
Коронавирус в Абхазии: 69 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 287 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациента. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 13, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В военном госпитале скончался пациент 1969 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 486 человек. Зарегистрировано 385 летальных случаев. Выздоровели 21 480 человек.
Гарибашвили: Страну можно закрыть за час, но это не выход
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает, что власти решатся на «очередное закрытие» для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, сообщает «Новости-Грузия».
«Нет ничего проще очередного закрытия. За час можно закрыть всю страну, однако это не выход. Мы привезли более 3 миллионов [доз] вакцин. Этот выбор должно сделать само население. Обязательна вакцинация, обязательное ношение масок и защита всех, наших близких. Закрытие страны сегодня невозможно, могут быть введены локальные ограничения», - заявил сегодня Гарибашвили журналистам.
Премьер добавил, что у открытия экономики страны «нет альтернативы» и результатом этой стратегии «стало то, что сегодня мы имеем двухзначный экономический рост».
«Я этим горжусь. Я горжусь тем, что бизнес спокоен, стабильно развивается наша экономика и есть беспрецедентный рост нашей экономики, то, что туристический сезон не провалился и у нашего населения появились дополнительные доходы – это результаты этого решения», - заявил он.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С того дня в стране зафиксировали 559 943 случая заражения, 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.
По мнению эпидемиологов, страна преодолела очередной пик заболеваемости COVID-19, однако число летальных исходов будет оставаться высоким как минимум до середины сентября.
Смерч сорвал крыши нескольких жилых домов в Кобулети
Смерч сорвал крыши нескольких жилых домов в черноморском городе Кобулети. Кадры торнадо в социальных сетях распространяют очевидцы, сообщает «Новости-Грузия».
Как в самом райцентре, так и в селах муниципалитета повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, сотни абонентов остались без электроэнергии. Из-за ливня сегодня днем в Кобулети также были затоплены автомобильные дороги, дворы и первые этажи домов. Критически поднялся уровень воды в реке Ачква.
В пресс-службе мэрии Кобулетского муниципалитета заявляют, что на месте мобилизованы сотрудники спасательной службы, а насосные станции и дренажные системы работают на полную мощность.
В результате непогоды в нескольких селах района активизировались оползневые процессы. Это Хала, Бобоквати, Квирике, Легва. Информация о жертвах в результате стихии до сих пор не поступала.
«Ущерб изучается, устанавливаются все семьи, пострадавшие в результате стихийного бедствия», - сообщили в мэрии. Местные власти открыли горячую линию для пострадавших.
По прогнозам синоптиков, 3 сентября в Западной Грузии сохранится сравнительно холодная и дождливая погода. Ожидаемая температура воздуха составит +18, +23 градусов. 4 сентября погода немного улучшится и до 8 сентября небольшие дожди сохранятся только в отдельных районах страны.
Директор абхазского Русдрама призвал власти обеспечить объекты культуры условиями для работы
Генеральный директор абхазского Русского театра драмы (Русдрам) Абхазии им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба обратился с открытым письмом к министру культуры самопровозглашенной республики Гудисе Агрбе, в котором призвал обеспечить учреждения культуры нормальными условиями работы. Открытое письмо опубликовано на странице Хинтба в Фейсбук.
Приказом абхазского министра культуры с 12 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике на неопределенное время приостановлена деятельность всех объектов культуры, включая Русдрам, Абхазский драмтеатр, Пицундский концертный зал органной музыки, Абхазскую филармонию, Центральный выставочный зал, все музеи и библиотеки. По словам Хинтба, только в Абхазии культура переживает третий локдаун.
По его словам, «с 12 июля 2021 года деятельность подведомственных Министерству культуры Республики Абхазия учреждений запрещена на неопределенный срок, тогда как ни образование, ни спорт, ни торговля, ни общественное питание, ни сфера услуг, включая туризм, не испытывают на себе столь радикальных и унизительных ограничений, как деятели культуры Абхазии».«Сегодня, когда возобновили работу школы, а в остальных сферах не соблюдаются даже минимальные ограничения, продолжение запрета на деятельность учреждений культуры выглядит откровенным беспределом. Только в Абхазии культура переживает третий локдаун, и только Абхазия - единственная в мире страна пошла на радикальный шаг по закрытию учреждений культуры в нынешний период. В общей сложности мы провели в локдауне 10 месяцев», - указывается в письме, передает ТАСС.
Хинтба подчеркнул, что Русдрам «знает, что такое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не на словах, а на деле и гарантирует полную безопасность зрителей». Ранее сообщалось, что из-за запрета на деятельность учреждений культуры на октябрь и ноябрь перенесли два концерта в рамках Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», которые должны были пройти 13 и 15 августа в Пицундском храме и в Сухуми. Также отменили гастроли в Сухуми Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова по программе «Большие гастроли», намечавшихся на вторую декаду сентября.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга покинет пост
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства.
Выборы нового лидера партии назначена на 29 сентября. Он займет кресло премьера.
Комментируя свое решение Суга заявил, что до конца своего срока хочет сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и не отвлекаться на предвыборную кампанию.
В октябре в Японии должны пройти всеобщие парламентские выборы. Местные СМИ предполагают, что правящая партия, если ее лидером останется Суга, может проиграть гонку. У премьера и партии сейчас очень низкие рейтинги, так как правительство решило провести Олимпиаду в Токио – несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом и вопреки желанию японцев.
После Олимпиады в Японии наблюдается резкий рост числа больных COVID-19. В конце августа было зафиксировано максимальное количество заражений за всю пандемию – более 26 тысяч.
Суге 72 года. Он занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после отставки своего предшественника Синдзо Абэ.
В Грузии зарегистрировано три случая смерти вакцинированных от COVID-19 пациентов
В Грузии зафиксировано всего три случая смерти пациентов с COVID-19 среди полностью вакцинированных граждан. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей», – сказал Гамкрелидзе в ходе вебинара для журналистов.
Он не уточнил, какой вакциной были привиты умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в Грузии был зафиксирован 23 августа, пишет агентство «Новости-Грузия».
При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что вакцинация уменьшает риск заражения COVID-19, однако, прежде всего защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.
«В медицине нет ничего абсолютного. В июне-июле у нас было примерно 5 тысяч случаев инфицирования среди привитых одной дозой вакцины и примерно 4 тысячи – среди дважды вакцинированных, однако большинство из дважды привитых [пациентов] были очень легкими, очень малой части потребовалась госпитализация», – сказал Гамкрелидзе.
- По состоянию на 3 сентября в Грузии использовали 1 259 391 вакцину. При этом полностью привиты от коронавируса 437 094 человека, что составляет 15,3% от взрослого населения Грузии.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С того дня в стране зафиксировали 559 943 случая заражения, 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.
В Беслане завершилась вахта памяти жертв теракта в школе №1
Более 2500 человек посетили школу №1 города Беслана и мемориальный комплекс «Город Ангелов», где захоронены погибшие от рук террористов дети, их родители, учителя и сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Как пишет ТАСС, все эти дни во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале установлен деревянный крест, по всему периметру которого люди ставили свечи, свечи, игрушки, бутылки с водой. Именно там в 2004 году террористы удерживали заложников без еды и воды.
Также игрушки и цветы люди ставили на окнах, выбитых взрывами. Каждый вечер с 1 сентября в 20:00 мск во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи – по числу жертв теракта. Их также зажгут сегодня.
В пятницу в школе прошла божественная литургия по погибшим. После прочтения на осетинском языке стихотворения «Великая скорбь Осетии», написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. В это время по республике была объявлена минута молчания по призыву в социальных сетях.
В школе после ударов колокола ученики школ Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара. Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов». Почтить память погибших прибыл в Беслан прибыл и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутаты Госдумы, сенаторы.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Левану Васадзе диагностировали рак крови – множественную миелому
Лидеру общественного движения «Эри», бизнесмену Левану Васадзе диагностировали множественную миелому (злокачественная плазмоклеточная опухоль). Об этом политик рассказал в видеообращении в Facebook.
В начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз – помимо амилоидоза AL-типа у меня официально диагностировали множественную миелому – один из видов рака крови. Те, кто за меня болеет, не бойтесь, потому что, к сожалению, уже подтвержденный предыдущий диагноз – амилоидоз AL-типа – гораздо более агрессивное и опасное заболевание, чем даже сам рак крови. Это родственные заболевания, которые часто вместе протекают. Но в данном случае очень странно, что они появились в совершенно здоровом организме за такой короткий промежуток времени», – сказал Васадзе.
Одновременно он добавил, что, согласно медицинскому заключению, основной причиной рака крови может быть отравление радиоактивным веществом.
«Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин радиация и отравление», – отметил Васадзе.
Политик говорит, что проходит курс химиотерапии, после которого появится определенность относительно дальнейшего лечения.
- Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России.
- В середине мая Васадзе основал общественное движение «ЭРИ» (грузинская аббревиатура «Эртоба, Раоба, Имеди» – Единство, Сущность, Надежда), которая планировала принять участие в предстоящих местных выборах.
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