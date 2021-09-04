Абхазский Минздрав получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики

Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики. Передача автомобилей состоялась сегодня, 4 сентября, на де-факто границе по реке Псоу. Ключи министру здравоохранения Эдуарду Бутба лично вручил полномочный представитель Чеченской Республики в Краснодарском крае Саид-Хусейн Хамзатов.

«У меня сегодня очень приятная миссия. Я прибыл в Абхазию по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и президента регионального общественного фонда им. первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой. После предварительной договоренности с президентом Республики Абхазия Асланом Георгиевичем Бжания Рамзан Ахматович поручил мне передать министру здравоохранения два автомобиля скорой помощи», - сказал Хусейн Хамзатов.

По его словам, «учитывая ситуацию во всем мире, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, было решено подставить братское плечо абхазскому народу». «Нас связывают вековые традиции, дружба и братство», - подчеркнул Хамзатов.

Эдуард Бутба выразил благодарность Рамзану Кадырову и Аймани Кадыровой за поддержку. «Хочу сказать спасибо за оказанную помощь в столь тяжелое время, когда в России и в других странах мира бушует коронавирусная инфекция. Вы встали рядом в трудный период для народа Абхазии», - сказал Эдуард Бутба.

После соответствующего оформления документов машины скорой помощи будут переданы в лечебные учреждения республики, сообщает информагентство «Апсныпресс».