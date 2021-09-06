Грузинского боксера досрочно выпустят из американской тюрьмы  

Грузинский боксер Автандил Хурцидзе, приговоренный судом Нью-Йорка к десяти годам лишения свободы в сентябре 2018 года, выйдет на свободу досрочно 14 сентября. Об этом сообщается на странице Хурцидзе в Facebook.

Хурцидзе пишет, что его досрочно освободили за хорошее поведение. Он собирается продолжить карьеру боксера, чтобы выиграть еще незавоеванные призы.

«Приветствую фанатов, друзей, родственников. Хочу сообщить и порадовать вас тем, что 14 сентября отметим день моей свободы. Свобода именно такая, каков я сам, я выхожу благодаря усердию и подготовке, чтобы завершить свою карьеру, если завладею всего несколькими поясами, которых мне не достает», - написал Хурцидзе.

Боксер сообщил, что в тюрьме у него были «прекрасные условия для тренировок», о которых он и мечтать не мог на родине. Спортсмен также поблагодарил своих адвокатов.

Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в ходе масштабной спецоперации в США. Из 33 задержанных 15 были грузинами. Членам преступной группы были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как контрабанда, рэкет, незаконные азартные игры, вымогательство, мошенничество и финансовые махинации. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, сообщает «Новости-Грузия».