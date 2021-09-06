Лили Дбар: «Разве я могу с Российской железной дорогой тягаться?»

По Российской железной дороге грузы доезжают до Абхазии за 40-50 дней. Вагоны месяцами стоят на небольших российских станциях, и их содержимое часто приходит в негодность. Руководство Абхазской железной дороги объясняет ситуацию тем, что огромный поток пассажирских поездов, которые везут туристов на юг, является приоритетным для РЖД, а грузы отправляют, как получится. Предприниматели бьют тревогу и надеются на то, что правительство поможет решить эту проблему.

Абхазский предприниматель Лили Дбар в соцсети «Фейсбук» подала сигнал «SOS» от имени предпринимателей, которые поставляют в Абхазию большие партии грузов по Российской железной дороге.

«Может, нам объявили экономическую блокаду? А может, не объявили, но экономическая блокада негласно происходит? Кто может ответить на происходящее в этом году безобразие с поставками грузов в Абхазию? Ни одно министерство, ни одно ведомство, ни Абхазское телевидение, ни СМИ не пишут о состоянии дел в реальном секторе экономике», – написала она.

Мы спросили Лили Дбар, что именно происходит с грузами, которые направляются в Абхазию по Российской железной дороге? Предприниматель рассказала, что вагоны с грузом идут в Абхазию по 40-50 дней:

«У нас у всех грузы долго идут, и товар портится. Пока он месяц идет, все гниет, и у нас убытки ужасные. Раньше вагон шел 12-15 дней, потом стало хуже, мы стали добавлять еще пять дней до 20 дней, но прошлый вагон шел 40 дней, вагоны уже идут и 50 дней. Они просто стоят где-нибудь на заброшенной станции и все. И никто не объясняет причины. А еще знаете, какая проблема появляется: у вагонов ведь есть собственники – это не РЖД, это коммерческие организации, это российские вагоны. И когда они видят такие задержки, они перестают на наше направление выделять вагоны, мы становимся для них невыгодным партнером, и они или перестают их нам выделять, или выделяют по очень дорогим тарифам, естественно, сразу увеличивается цена товара. Вот такая цепочка, и население от этого страдает: нам каждый день звонят люди, они два месяца живут без крыш, вы сегодня во всей республике ни одной доски не найдете. Звонят и жители, и главы администраций, которые обещали жителям, у которых крыши сорвало, а пиломатериалов нет».

По мнению Лили Дбар, предприниматели не могут решать свои проблемы на уровне Российской железной дороги, этот вопрос должен ставить абхазский кабинет министров:

«Люди вообще поставки перестанут делать, а у нас (в правительстве) никто не знает, что нам нужно, сколько нам нужно, никто не занимается этими вопросами. Предприниматели возмущаются, и чем они объясняют причину этих задержек?

– Скажите, а где стоят эти вагоны?

– На разных станциях в России, они почему-то через Дагестан стали идти, через Чечню, они гоняют эти вагоны хаотично, лишь бы они не стояли. Разве я, Лили Дбар, могу с Российской железной дорогой тягаться, как вы думаете?

– Союз предпринимателей тоже ничего не пытался сделать?

– Это правительственные вопросы. Мы все возмущаемся, говорим, пишем, но решать этот вопрос может только правительство. Это же не только одна моя проблема…»

Предприниматель, который не пожелал быть названным, рассказал, что и у него часто задерживаются вагоны, они несколько раз оказывались каким-то образом в Чечне, и приходилось подключать личные связи, чтобы найти их и направить в Абхазию. Он рассказал, что вагонами в Абхазию возят не только пиломатериалы, но и продуктовые товары, цемент, в вагонах нередко протекают крыши, и во время длительного простоя все портится. Вот, например, на днях в Абхазию пришел вагон с мукой, которая намокла и испортилась. Кто эти убытки предпринимателю возместит? Предприниматель, как и Лили Дбар, уверен, что в этом вопросе бизнесу должны помочь правительство и администрация президента, только они могут вести переговоры с правительством России и с РЖД, чтобы как-то повлиять на эту проблему.

Руководитель Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава прокомментировал «Эху Кавказа» ситуацию. Он объяснил задержки в доставке грузов большим потоком пассажирских поездов, которые везут туристов на юг:

«По поводу задержек грузов наших коммерсантов – в этом нет вины Абхазской железной дороги. В этом году очень большой поток пассажирских поездов на юг, и приоритетом для РЖД являются пассажирские поезда, а грузовые переходят на второй план. Они идут на отстой на Северный Кавказ, потом уже формируются составы и дальше продвигаются. Это занимает определенное количество времени, бывает, что и два месяца люди ждут, и три месяца. И при этом хочу выразить благодарность ОАО «РЖД» за то, что они, по нашей просьбе, по просьбе правительства Абхазии продвигают вагоны. Вы знаете, что у нас сейчас большой кризис возник с топливом, в обществе сложилось мнение, что, может быть, его искусственно кто-то создает, но это все связано с тем, что очень большая загрузка на ОАО «РЖД» на Северокавказской железной дороге».

Арсоу Читанава уверен, что скоро туристический поток сократится и грузы пойдут в обычном режиме:

«В связи с возникшими проблемами с топливом, мы целый день с ними (с ОАО «РЖД») на связи, просим их, чтобы продвинули наши грузы и так далее. Если бы не их помощь, был бы еще больший кризис. В связи с пандемией и с тем, что все границы закрыты, весь поток туристов хлынул на юг, к нам, в нашу сторону.

– Когда задержки грузов закончатся? Какие перспективы?

– Мы сегодня общались по этому поводу, станет лучше приблизительно после 15-20 сентября, когда поток туристов пойдет на спад, и грузы уже не будут задерживаться по два месяца, по три месяца или по 50 дней. Дальше все нормализуется и пойдет по плану, ну, мы на это надеемся».

Лили Дбар не разделяет оптимизма руководителя Абхазской железной дороги. По ее мнению, задержка грузов началась до курортного сезона, он только усугубил ситуацию. Абхазская железная дорога действительно старается помогать предпринимателям, но решить эту проблему не может, это уровень правительства и Министерства экономики Абхазии, считает она.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия