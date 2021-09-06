В Абхазии подтверждено 93 новых случая коронавируса

В Тбилисском городском суде возобновилось рассмотрение уголовного дела по обвинению в отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии» - Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. В качестве свидетеля сегодня выступил главный аудитор Счетной палаты Службы доходов Грузии Георгий Барамидзе, сообщает «Новости-Грузия».

Генеральный директор телекомпании «Пирвели» Вато Церетели заявил журналистам, что судебные процессы проходят в ускоренном порядке. Он связывает это с приближающимися выборами, которые называет «референдумом». «Мы приближаемся ко дню референдума, остается несколько недель, поэтому возобновился суд над моей семьей и он будет в ускоренном порядке. Не только суд над членами моей семьи, над членами семей критически настроенных представителей СМИ, медиаменеджерами», - сказал Вато Церетели.

В сентябре 2019 года Вахтанг (Вато) Церетели внес залог за своего отца, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank. Тбилисский городской суд решил оставить Автандила Церетели, основателя компаний «Самгори трейд» и «Самгори М», на свободе под залог в размере 500 тысяч лари.

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.

В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.

TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.

Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (около 235 тысяч долларов). Как заявил Автандил Церетели, он не совершал никакого преступления, а лишь одолжил деньги своим друзьям.