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COVID-19 в Грузии: 1965 новых случаев, 3996 человек выздоровели
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 50 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7917 человек.
За сутки в стране выявили 1965 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 624 теста: PCR-тестов – 6884, экспресс–тестов на антиген – 18 740.
Выздоровели еще 3996 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 567 922, выздоровевших – 523 669.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,67%, за последние 14 дней составляет 8,77%, за неделю – 7,63%.
Из 36 310 активных случаев заражения тяжело больны 1559, на искусственном дыхании находятся 405 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 262 человека, всего в Грузии использовано 1 340 062 вакцин.
Другие новости дня
Дмитрий Медоев: «Мы должны присутствовать в Европе, быть на виду и на слуху»
Южная Осетия продолжает расширять международные контакты и готова наладить связи с партиями и политическими организациями левого толка в Италии. Об этом РИА Новости заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, который по приглашению местных коммунистов посещает Италию.
Медоев говорит, что хочет «навести мосты между партиями, заложить фундамент действий».
«У нас есть левые партии, которые бы хотели сотрудничать. Если в Италии будет готовность, я их сведу с двумя-тремя партиями из Осетии», – заявил Медоев.
По словам политика, югоосетинские власти «расширяют географию присутствия», у Южной Осетии уже есть представители в Ломбардии, Венето, Сардинии, Сицилии и Риме.
«Впереди у нас поездки по другим странам Европы, мы должны присутствовать в Европе, чтобы быть на виду и на слуху», – сказал Медоев.
Отметим, что в феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Аслан Бжания встретился с руководителями оппозиционных партий и движений
В Сухуми накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с руководителями различных оппозиционных партий и движений.
Как сообщили в пресс-службе Бжания, участники встречи в конструктивной форме обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Представители оппозиции предложили абхазскому руководству рассмотреть ряд инициатив.
Встречу прокомментировал председатель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия. Именно «Аидгылара» ранее обратилась к Бжания с предложением начать диалог – чтобы «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране».
«Президент пригласил нас на обсуждение вопросов, связанных с реализацией нашей инициативы о путях выхода из внутриполитического кризиса», – заявил Кварчия.
Тони Блэр: «Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов»
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.
Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.
Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает чётко определить меры противодействия новому подъёму терроризма.
Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.
Подруга бежавшей из Чечни Халимат Тарамовой покинула Россию
Анна Манылова, подруга 22-летней чеченки Халимат Тарамовой, которую отец насильно вывез в Грозный из кризисного центра для жертв семейного насилия в Махакале , объявила о том, что вынуждена была покинуть Россию.
Манылова утверждает, что начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. По её словам, она выехала в Европу и возвращаться в Россию пока не планирует.
На днях Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором призвала не распространять о ней слухи и оставить ее в покое. Правозащитница Светлана Анохина считает, что Тарамову заставили сделать эту запись.
- Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова,, приближённого главы республики Рамзана Кадырова. Она уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.
- 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню.
- В августе стали известны подробности истории Тарамовой. Перед побегом из дома и последующим похищением её на три месяца помещали для "лечения" гомосексуальности в подмосковную клинику Invia Elite, а также "изгоняли джинна", читая над ней Коран.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
В Крыму арестован замглавы меджлиса крымских татар
Суд в Симферополе арестовал на два месяца заместителя председателя меджлиса крымских татар Наримана Джелялова. Ему предъявлено обвинение в «пособничестве диверсии».
Ранее российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.
После задержания десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, задержав свыше сорока человек.
Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.
В 2016 году Верховный суд Крыма, подчиняющийся российским властям, признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность.
ПАСЕ отправит в Россию пятерых наблюдателей за выборами
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит пятерых наблюдателей за выборами в Россию. Команда будет работать в Москве с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте ассамблеи.
Члены миссии планируют встретиться с представителями различных партий, местными наблюдателями, сотрудниками СМИ, гражданскими активистами, а также с сотрудниками Центризбиркома. По итогам работы будет подготовлен доклад. Он ляжет в основу отчета о том, как Россия соблюдает обязательства в электоральной сфере.
ПАСЕ отметила, что провести полноценную миссию этом году не получится из-за эпидемиологической ситуации, а также, потому что в Россию на предстоящие выборы не приедут их международные партнеры – наблюдатели от ОБСЕ.
В ПАСЕ надеются, что присутствие наблюдателей придаст дополнительную ценностью диалогу между России с Советом Европы.
- Ссылаясь на пандемию, российские сократили число допущенных наблюдателей на предстоящие выборы с 500 до 60. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 года не направит на выборы в Россию свою наблюдательную миссию.
- С 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.
Тони Блэр: Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.
Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.
Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает четко определить меры противодействия новому подъему терроризма.
Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.
В Абхазии подтверждено 93 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 399 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 пациента. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 62 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 622 человека. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21 525 человек.
В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией
В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Украины и России, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Киевского городского совета Алину Михайлову.
Памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение снести его Киевсовет принял в июле 2021 года. Сейчас памятник находится в одной из районных администраций города и «должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма».
«Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если когда-либо существовала, закончилась оккупация Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна до тех пор, пока Россия не покинет каждый сантиметр украинской земли, не возместит каждую копейку ущерба и пока Президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях», – написала Михайлова в Facebook.
В планах депутата «провести ревизию» и других памятных знаков, «связанные с государством агрессором», в том числе проверить все названия улиц и объектов.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает.
СГБ Грузии: в Цхинвали освободили задержанного гражданина США
Гражданин США Джексон Пол Крамер, находившийся в туристическом походе и задержанный российскими военнослужащими на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, в Джавском районе (граничит с высокогорным регионом Рача на западе Грузии), освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).
По данным СГБ, после незаконного задержания американца была активирована «горячая линия», по которой информация предоставляется Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) и сопредседателям Женевских международных дискуссий.
«Несколько минут назад мы перевезли американского гражданина на территорию, контролируемую центральным правительством. Он находится в Грузии в туристических целях и был незаконно задержан российскими оккупационными силами. После его ареста была активирована «горячая линия», информация была предоставлена МНЕС в Грузии, а также сопредседателям Женевских международных дискуссий, и были задействованы все доступные средства для своевременного освобождения незаконно задержанного гражданина США и его доставки на территорию, которая контролируется центральными властями Грузии», - сказал пресс-секретарь Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе.
Он отмечает, что интенсивные консультации для обеспечения освобождения незаконно задержанного американца проводились в ежедневном режиме. СГБ Грузии также заявляют, что ответственность за произошедшее лежит на Российской Федерации.
«Меня обвинили в пересечении границы, я не знал об этом, исходя из ситуации, я вернулся. Я немного могу сказать: какое-то время я был в тюрьме, потом меня освободили. Я находился в походе по Кавказскому региону, в направлении Черного моря и это [задержание] мне помешало», - заявил после освобождения Джексон Пол Крамер, передает «Новости-Грузия».
«6 сентября Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности и в соответствии со Статьей 14 Законом «О государственной границе» выдворен и передан грузинской стороне», - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь в югоосетинском КГБ заявили, что ответственность за кризисную ситуацию, вызванную нарушением гражданином США де-факто границы грузино-осетинской границы и его задержанием, «целиком и полностью лежит на руководстве США и Грузии, которые не просто отказываются признавать факт существования Южной Осетии в качестве независимого государства, но целенаправленно скрывают от граждан США, пребывающих в Грузию с туристическими целями, информацию о наличии Государственной границы между РЮО и Грузией».
«Полагаем, что полноценное обеспечение личной безопасности иностранных туристов, выбирающих Грузию в качестве места отдыха, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии, а также предоставления всем гражданам третьих стран исчерпывающих сведений относительно линии прохождения госграницы с Грузией и режима ее функционирования», - отмечает КГБ.
Возобновился суд по делу против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
В Тбилисском городском суде возобновилось рассмотрение уголовного дела по обвинению в отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии» - Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. В качестве свидетеля сегодня выступил главный аудитор Счетной палаты Службы доходов Грузии Георгий Барамидзе, сообщает «Новости-Грузия».
Генеральный директор телекомпании «Пирвели» Вато Церетели заявил журналистам, что судебные процессы проходят в ускоренном порядке. Он связывает это с приближающимися выборами, которые называет «референдумом». «Мы приближаемся ко дню референдума, остается несколько недель, поэтому возобновился суд над моей семьей и он будет в ускоренном порядке. Не только суд над членами моей семьи, над членами семей критически настроенных представителей СМИ, медиаменеджерами», - сказал Вато Церетели.
В сентябре 2019 года Вахтанг (Вато) Церетели внес залог за своего отца, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank. Тбилисский городской суд решил оставить Автандила Церетели, основателя компаний «Самгори трейд» и «Самгори М», на свободе под залог в размере 500 тысяч лари.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (около 235 тысяч долларов). Как заявил Автандил Церетели, он не совершал никакого преступления, а лишь одолжил деньги своим друзьям.
Грузинского боксера досрочно выпустят из американской тюрьмы
Грузинский боксер Автандил Хурцидзе, приговоренный судом Нью-Йорка к десяти годам лишения свободы в сентябре 2018 года, выйдет на свободу досрочно 14 сентября. Об этом сообщается на странице Хурцидзе в Facebook.
Хурцидзе пишет, что его досрочно освободили за хорошее поведение. Он собирается продолжить карьеру боксера, чтобы выиграть еще незавоеванные призы.
«Приветствую фанатов, друзей, родственников. Хочу сообщить и порадовать вас тем, что 14 сентября отметим день моей свободы. Свобода именно такая, каков я сам, я выхожу благодаря усердию и подготовке, чтобы завершить свою карьеру, если завладею всего несколькими поясами, которых мне не достает», - написал Хурцидзе.
Боксер сообщил, что в тюрьме у него были «прекрасные условия для тренировок», о которых он и мечтать не мог на родине. Спортсмен также поблагодарил своих адвокатов.
Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в ходе масштабной спецоперации в США. Из 33 задержанных 15 были грузинами. Членам преступной группы были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как контрабанда, рэкет, незаконные азартные игры, вымогательство, мошенничество и финансовые махинации. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, сообщает «Новости-Грузия».
Михаил Саакашвили намерен приехать в Грузию на выборы 2 октября
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну и с тех не возвращался на родину. Он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте. Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
В опубликованном сегодня видеообращении Саакашвили призвал и других проживающих за рубежом граждан Грузии «взять отпуск» и вернуться в Грузию, чтобы принять участие в выборах.
Саакашвили не в первый раз обещает сторонникам приехать в Грузию. После каждого такого заявления действующие власти говорят, что в этом случае экс-президент будет арестован. И на этот раз третий президент Грузии подчеркнул, что не боится ареста в случае возвращения, а также не считает его реваншем.
«Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых «уголовных делах», возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы», - сказал Саакашвили.
«Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится, и освободит и меня. Я не боюсь передать свою судьбу в руки грузинского народа … Не будет никакого реванша, потому что мы должны положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша и несчастья, - отметил экс-президент.
Германия заподозрила российских хакеров в подготовке кибератак
Немецкие спецслужбы зафиксировали рост активности хакеров, предположительно связанных с Россией, заявил пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе. «Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту незаконную кибердеятельность», – заявила она, передает Suddeutsche Zeitung.
Об угрозе атак предупреждают и другие федеральные ведомства – Федеральное управление по защите Конституции (выполняет в Германии функции контрразведки) и Федеральное управление по информационной безопасности. По их данным, в последнее время хакеры все чаще предпринимают атаки на личные и служебные почтовые адреса членов парламента. Разведка предупреждает, что полученные данные хакеры могут использовать «для публикации личной и интимной информации или даже сфабрикованных фейковых новостей от вашего имени».
«У федерального правительства есть надежные сведения, согласно которым за атаками стоит [хакерская группировка] Ghostwriter, киберакторы российского государства и, в частности, российская военная разведка ГРУ», – сообщила Зассе.
По данным американской компании по кибербезопасности FireEye, Ghostwriter существует минимум с 2017 года, она действует «в соответствии с интересами безопасности России». Группа специализируется на распространении дезинформации, в первую очередь среди жителей Литвы, Латвии и Польши, в основном об отношении к присутствию сил НАТО в Восточной Европе.
- Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займет пост канцлера. Ангела Меркель, руководящая работой федерального правительства с 2005 года, свою кандидатуру не выдвигала.
- В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наличии доказательств причастности России к кибератаке на системы немецкого парламента в 2015 году. Тогда в компьютерную систему бундестага была запущена троянская программа, злоумышленникам удалось получить доступ к внутренним документам. Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, ведомство обвинило его в работе на российские спецслужбы. Как писал Spiegel со ссылкой на собеседника в немецкой разведке, за этой атакой стояли группы Sofacy и APT28, которые, по данным немецких спецслужб, «финансируются российским правительством».
Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо
Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его адвоката. Ему было 88 лет.
Жан-Поль Бельмондо – французский актер театра и кино. Он родился 9 апреля 1933 года. Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер".
Всемирную известность 26-летнему актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после чего он прекратил работу в театре и кино, но в 2008 году снялся в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака". О завершении своей карьеры в кино он объявил в феврале 2015 года.
Шестеро палестинцев ложкой вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы Израиля
Власти Израиля разыскивают шестерых палестинских заключенных, которые сбежали из одной из самых охраняемых тюрем страны Гольбоа.
Они в течение нескольких месяцев ложкой рыли тоннель из своей камеры, который ведет к дороге за пределами колонии. Полиция предупредила фермеров, что сбежавшие могут прятаться в полях.
Среди них – бывший лидер палестинской военизированной группировки “Бригада мучеников Аль-Аксы” Захария Збейди, который считается особо опасным преступником. Его называли “символом второй интифады” – вооруженного восстания палестинцев на Западном берегу в 2000-2005 году. Збейди виновен в гибели десятков израильтян, сообщают спецслужбы страны. Ещё пятеро сбежавших – члены “Исламского джихада” (запрещена в России). Все они были приговорены к пожизненному заключению.
Служба безопасности "Шин Бет" считает, что сбежавшие были на связи с людьми за пределами тюрьмы, используя незаконно пронесенный мобильный телефон. Предполагается, что недалеко от тоннеля их ждала машина.
Операция по поимке заключенных – в которой участвует Израильская полиция, силы безопасности "Шин-Бет", пограничники и военные двух подразделений Армии обороны Израиля – началась утром в понедельник. Силовики заблокировали дороги в окрестностях Дженина, а также на дорогах от тюрьмы до Западного берега. Власти опасаются, что сбежавшие могут пересечь границу с Иорданией, которая находится в 14 км от прорытого тоннеля.
Представитель израильской тюремной службы назвал побег “серьезным провалом службы безопасности и разведки”. Группировки палестинских боевиков считает событие “героическим”. Представитель ХАМАС заявил, что это "великая победа, которая показывает, что сила воли и упорство наших смелых бойцов не сломить даже в тюрьмах".
Грузинский гребец Александр Цивцивадзе стал чемпионом мира среди юниоров
Грузинский гребец Александр Цивцивадзе стал чемпионом мира среди юниоров. Информацию распространяет Национальная федерация каноэ.
17-летний грузинский спортсмен, который три месяца назад на чемпионате Европы обошел конкурентов на дистанции в 1000 метров, на этот раз завоевал высший титул в заплыве на 500 метров. Состязание проходило в Португалии, пишет СОВА.
За день до победы Цивцивадзе еще одна спортсменка из Грузии – Мариам Кердикашвили завоевала серебро на дистанции 200 метров.
Очереди на заправках: жителей Абхазии призвали не запасаться бензином
Проблемы с поставками топлива в Абхазию связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон. Об этом вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган заявила на совещании с представителями топливных компаний.
«Летом в южном направлении Северо-Кавказской железной дороги значительно увеличивается количество поездов. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», – отметила Озган.
В связи с дефицитом бензина абхазское ведомство обратилось в РЖД и Минтранс РФ с просьбой оказать помощь в обеспечении поставок. По информации министерства, с 23 августа по 6 сентября в Абхазию было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами (свыше 7 тысяч тонн), еще 136 вагонов (порядка 8 тысяч тонн топлива) находятся на разных станциях РЖД. По словам Кристины Озган, серьезного дефицита топлива в Абхазии не ожидается.
Министр также добавила, что ситуацию с поставками бензина усугубила остановка на профилактический ремонт ряда российских заводов, производящих топливо. В сентябре они должны заработать в обычном режиме, что также облегчит ситуацию и, возможно, повлияет на снижение стоимости топлива.
В абхазском ведомстве считают, что дефицит топлива частично связан и с успешным курортным сезоном. По сравнению с 2019 годом потребление топлива в Абхазии выросло в два раза.
Говоря о росте цен, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды. Она подчеркнула, что никакого влияния на рост цен правительство оказывать не может, Абхазия полностью зависит от ситуации на российском топливном рынке.
Генеральный директор компании «АЗиД» Адамыр Габуния надеется, что компания сможет обеспечивать всех топливом в требуемом объеме уже в ближайшие дни.
«Мы просим население не запасаться топливом. Эти перебои носят временный характер», – заявил Габуния.
- Очереди на автозаправочных станциях стали возникать в Абхазии в начале сентября. Ранее абхазское правительство установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо.
В Цхинвали оправдали двухлетнюю блокаду Ахалгори коронавирусом
Два года прошло со дня закрытия властями самопровозглашенной республики Южная Осетия контрольно-пропускного пункта «Одзиси» близ населенного этническими грузинами поселка Ахалгори.
В югоосетинском КГБ сегодня заявили, что благодаря ограничению на де-факто границе избежали большего ущерба от COVID-19. В Цхинвали уверены, что Тбилиси «игнорирует опасность неконтролируемого распространения коронавируса».
В заявлении говорится, что два года назад грузинская сторона незаконно развернула пост полиции у села Цнелиси, а закрытие пунктов пропуска было ответной, вынужденной мерой.
«В принятом решении власти республики руководствовались, прежде всего, интересами обеспечения безопасности своих граждан. Однако, несмотря на ограничительные меры по пересечению государственной границы и исходя из гуманитарного подхода, руководством республики принимается индивидуальное мотивированное решение по каждому лицу, испытывающему необходимость посещения территории сопредельного государства или возвращения в Южную Осетию», – сказано в заявлении.
- Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста у села Цнелиси. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель 5 сентября призвал югоосетинские власти открыть контрольно-пропускной пункт «Одзиси», закрытый в 2019 году.
- Еще в апреле текущего года вице-спикер югоосетинского парламента Александр Плиев заявлял, что коронавирусом переболели около половины жителей Южной Осетии. В июле он также заявил, что около 80% населения Южной Осетии – с антителами к коронавирусу.
Делегация Конгресса США побывала в грузинском селе Одзиси
Делегация американских конгрессменов, прибывшая в Грузию, посетила село Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Первый заместитель главы Службы госбезопасности Алекси Батиашвили и представители ведомства проинформировали конгрессменов о текущей ситуации, связанной с оккупацией грузинских территорий, сообщает Общественный вещатель.
В пресс-службе СГБ отметили, что было уделено внимание т.н процессу бордеризации вдоль разделительной линии. Разговор также коснулся этнической дискриминации грузин и фактов незаконного задержания местного населения.
Конгрессмены заявили о важности личного присутствия на линии оккупации и получения информации об оккупации на месте.
«Важно было приехать сюда и своими глазами увидеть оккупацию Грузии Россией. Визит сюда – важный шаг в развитии американо-грузинских отношений. Одно – прочитать об этом, другое – приехать и лично увидеть своими глазами, как выглядит зона оккупации», – сказал конгрессмен Брайан Стил.
Конгрессмены акцентировали внимание на дружеских отношениях между Грузией и США и поддержке суверенитета Грузии.
«Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет Грузии и право грузин жить в своей стране. Мы очень гордимся тем, что являемся друзьями демократической Грузии и её правительства», – заявила конгрессмен Кэролл Миллер.
- В состав делегации входят конгрессмены: Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Девин Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас).
- Прибывшие в Грузию конгрессмены являются соспонсорами инициированного Палатой представителей США «Акта в поддержку Грузии».
В югоосетинском парламенте подрались два депутата
В парламенте самопровозглашённой республики Южная Осетия подрались депутат от партии власти «Единая Осетия» Ацамаз Бибилов и оппозиционер Заза Дриаев. Поводом послужила словесная перепалка на последней сессии парламента: провластные депутаты предприняли попытку внести ряд изменений в регламент работы законодательного органа, в том числе изменить кворум для его работы с 2/3 от общего состава до 18 присутствующих (из 34 возможных). Оппозиция воспротивилась этому, и во время разбирательств Заза Дриаев назвал представителей «Единой Осетии» «мочалками».
На следующий день, 2 сентября Ацамаз Бибилов пригласил в рабочий кабинет Зазу Дриаева побеседовать и, по распространенной информации, неожиданно для последнего нанес ему два удара по щекам. Тот схватился за ножницы, но драку удалось остановить сбежавшимся на крик работникам парламента.
«Нынешний режим можно смело называть криминальным. Если его представители нападают на депутатов в стенах парламента, то чего ждать другим людям. Когда президент звонит и лично угрожает депутату парламента, а потом другой депутат, пытаясь угодить шефу, бьет человека старше себя, то это абсолютное дно. Моральное и политическое. Заза Дриаев назвал партию беззаконников «мочалками». Но народ характеризует их и другими, намного более жесткими словами», – прокомментировал ситуацию в своем Facebook-аккаунте оппозиционный депутат Давид Санакоев.
Он рассказал, что свидетелем угроз президента Анатолия Бибилова в адрес Зазы Дриаева стали несколько человек, которые слушали их разговор по громкой связи.
«Если они [окружение президента] предлагают нам такой формат отношений и такие методы разрешения спорных ситуаций, то пусть объявят об этом, чтобы мы были готовы. Но хотелось бы сохранять элементарные принципы депутатской этики», – добавил Санакоев.
Сам Заза Дриаев заявил изданию «Кавказ.Реалии», что воздержится от комментариев по поводу потасовки с Ацамазом Бибиловым, но при этом вкратце рассказал о телефонной беседе с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым.
«Об инциденте с коллегой говорить не буду. Мы с ним сами спокойно разберемся, нужно лишь время. Ну а повторять содержание разговора с президентом Бибиловым, наверное, будет затруднительно, учитывая, какую лексику при этом он использовал. Если коротко, были угрозы и требования извиниться перед депутатами [членами фракции «Единая Осетия»]. Для первого лица республики такая форма общения неприемлема, но это уже похоже на политическую агонию. Самое неприятное, что своими действиями он разделяет парламент», – отметил Заза Дриаев.
Инцидент в своем Telegram-канале прокомментировал журналист Руслан Тотров, которого в январе избил замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов. Тотров назвал режим Анатолия Бибилова «провалившимся, агонизирующим».
«(Он) будет идти на паскудства любого толка перед апрельскими выборами президента. До участников этой клики начало понемногу доходить, что песенка их спета, отсюда и приступы неконтролируемой агрессии вкупе с отчаянными околополитическими метаниями», – пишет Тотров.
- Около года назад в югоосетинском сегменте социальных сетей появилась информация об избиении вице-спикера парламента Александра Плиева, к которому якобы были причастны люди из окружения Анатолия Бибилова. Сам Плиев, однако, через несколько дней опроверг эти сведения.
- В апреле 2021 года в Цхинвали был избит глава Минздрава Георгий Точиев. Инцидент носил бытовой характер. Нападавший состоял на учёте в психиатрическом диспансере: на фоне переживаний после смерти матери от коронавируса у него обострилась болезнь, и он решил выяснить отношения с Точиевым.
У депутата Госдумы РФ изъяли золотодобывающую компанию
Судебные приставы начали изымать в пользу государства долю депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука в золотодобывающей компании, пишет "Коммерсантъ". Это произошло после вступления решения суда в законную силу.
Как установила Генпрокуратура и подтвердил суд, Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью. Суд по иску ведомства признал, что владельцы "Терней Золота" — Сопчук и Василий Усольцев, бывший депутат Госдумы и экс-первый вице-губернатор Приморья, — скрывали от контролирующих органов свое участие в этом активе, и конфисковал его.
Сопчук лично, а также через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год вложил в "Терней Золото", которое разрабатывает месторождения "Салют" и "Приморское" в Приморском крае, более 1 млрд рублей. Акции (99,73%) депутат передал своей сестре Людмиле Стуковой, которая стала фиктивным владельцем золотодобывающей компании, утверждают прокуроры. Даже будучи депутатом, Сопчук продолжил заниматься коммерческой деятельностью, участвуя в судьбе предприятия, актив он не задекларировал, не предоставлял полные и достоверные сведения о своем доходе, считают в Генпрокуратуре.
На вложенные Сопчуком и его партнером деньги "Терней Золото" провело геологоразведочные работы и установило запасы золота, которые оценивались в 38 млрд рублей. Защита обжаловала решение суда о конфискации, но ей удалось добиться лишь раздельного взыскания с ответчиков госпошлины.
- Согласно решению Мосгорсуда, доли "Терней Золота" перейдут Росимуществу, которое должно организовать дальнейшую добычу полезных ископаемых или выставить актив на торги.
- Сам Сопчук отрицал свое участие в бизнесе после избрания в Госдуму и опровергал утверждения, что каким-либо образом нарушал закон. "Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику", — отмечал он.
Эксперты в Кардиффе рассказали о крупной операции «российских троллей»
Эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета рассказали о крупной операции по влиянию на общественное мнение, за которой, как утверждается, стоят российские интернет-тролли.
Их мишенью, по словам исследователей, стали сайты 32-х известных медиа в 16 странах, включая Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt, La Stampa. Комментарии, размещённые троллями под различными статьями в зарубежных СМИ, впоследствии использовались как основа для публикаций в русскоязычных изданиях.
Эксперты университета в Великобритании отмечают, что заметили эту тактику в нынешнем году. Но сама операция, предположительно, ведётся, по меньшей мере, с 2018-го года. В последнее время усилия троллей сконцентрированы на выводе западных войск из Афганистана.
В качестве примера исследователи указывают на 18 русскоязычных публикаций, в которых использовались комментарии под статьями в США и Великобритании о захвате Кабула талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Якобы они были созданы с целью поддержать утверждения о конце либеральной демократии, крахе НАТО или содержали линки, связанные с событиями на Украине.
Также, как пишет "Би-би-си", британские эксперты выявили примерно 240 материалов, в которых были размещены провокационные пророссийские или антизападные заявления в ответ на статьи, имеющие отношения к России. Отмечается, что это делалось с целью продемонстрировать значительную поддержку западными гражданами России, президента Владимира Путина или определённой политики.
Российские власти периодически отвергают обвинения в причастности к пропаганде и распространению дезинформации.
Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии
Минский областной суд огласил приговор по делу членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой и Максима Знака. Колесникова получила 11 лет колонии, Знак – 10 лет колонии. Обвинение запрашивало для них по 12 лет колонии.
Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть "сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности", а они относятся к охраняемой законом тайне.
Весь Координационный совет следствие сочло "экстремистским формированием", настоящей целью создания которого была "координация протестной активности" и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.
Колесникова и Знак, по версии следствия, призывали к захвату государственной власти с использованием СМИ или интернета – но неизвестно, в каких именно высказываниях содержались такие призывы. В релизе прокуратуры говорится, что они "публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской", говорили об "утрате народом Беларуси доверия к органам власти" и призывали к забастовкам.
Максим Знак в интервью Deutsche Welle называл текст обвинения похожим "на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: "основано на реальных событиях".
Представляющий интересы Марии Колесниковой адвокат Владимир Пыльченко говорит, что, несмотря на "внушительный объем материалов, обвинение не располагает достоверными и достаточными доказательствами виновности". "Материалы, которые сторона обвинения считает доказательствами – это в основном распечатки из интернета общедоступных сведений; показания свидетелей, которые очень мало сообщают о фактических обстоятельствах, входящих в предмет доказывания; заключения экспертов, которые мы оспариваем практически по всем критериям оценки доказательств: они недопустимы, недостоверны и недостаточны для каких-либо выводов", – отмечают защитники Максима Знака.
- Мария Колесникова и Максим Знак играли активную роль в массовых уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.
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