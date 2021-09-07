Путь из Швейцарии в Абхазию: о жизни Манфреда Петрича

Всего на два дня приехал в Абхазию из немецкой Баварии общественный деятель, аналитик, предприниматель и инициатор создания русско-германского союза «Геруссия» Вячеслав Сейвальд. Приезжал он, чтобы отдать дань памяти гражданину Абхазии, политическому обозревателю, немецкоязычному блогеру и меценату Манфреду Петричу, который ушел из жизни 22 августа этого года.

«Эхо Кавказа» рассказывало о Манфреде в январе 2014 года, когда он в очередной раз приехал в Абхазию из родной Швейцарии и делился впечатлениями о спуске на горных лыжах с сочинской олимпийской трассы на Красной Поляне. Петрич тогда уже принял решение (два сына и дочь выросли, с женой в разводе) перебраться из богатой и благополучной Швейцарии в бедную, израненную войной и признанную лишь несколькими государствами Абхазию. Полтора года жил в сухумской квартире своего друга журналиста Сергея Арутюнова. Позднее, получив гражданство Абхазии, построил дом в селе Верхняя Эшера Сухумского района, на участке, с которого открывался прекрасный вид на синеющее вдали море, и перебрался туда.

У Манфреда установились дружеские отношения с местными жителями. Он оказывал материальную помощь в ремонте сельской школы, содействовал в организации концертов. В интервью абхазским СМИ он рассказывал, что обрел в Абхазии немало близких друзей, чего в прагматичной Швейцарии ему не хватало.

И вот полмесяца назад пришла скорбная весть: Манфред Петрич на 69-м году жизни умер от рассеянного склероза. Его похоронили там же, близ дома, как это нередко делают в абхазских селах.

С Сейвальдом, младшим другом Петрича, нам увидеться не удалось, он уже уехал из Абхазии. Но вот фрагмент из его вчерашнего интервью одному из местных СМИ, которое он давал на русском языке (его мать русская). Речь зашла о планах друзей Манфреда:

«В идеале, конечно, хотелось бы создать благотворительный фонд «Манфред Петрич». Чтобы его благие дела для Абхазии и налаживание мостов между Европой и Абхазией получили продолжение. И я уверен, что эта идея и создание центра его имени в построенном им доме, который он, по сути, для того и планировал… принимать гостей из Европы, показывать им Абхазию… То есть он площадку уже создал. И я считаю, что всем, кто ценил Манфреда, надо постараться, чтобы этот фонд и центр были созданы».

Сегодня мы поговорили с одним из друзей Петрича, известным абхазским актером и общественным деятелем Кесоу Хагба. И в самом начале не могли не вспомнить о другом немецкоязычном журналисте, с которым когда-то тоже тесно общались и который стал большим другом Абхазии, хотя жить сюда не перебрался, – Ойгене Краммиге. Хагба говорит, что Ойген и Манфред не были лично знакомы, но публикации Краммига про Абхазию, в которую он попал еще в 1995 году, оказали на Петрича огромное впечатление:

«С него же все началось. Манфред читал то, что писал Ойген. А это около четырех тысяч материалов, где употреблено слово «Абхазия». Тогда были в основном газеты… И вот немецкий мир… Как многие немцы узнавали тогда об Абхазии? Из публикаций Краммига. Пфайфер сейчас здесь живет, Байтер приехал… Вот что один человек сделал, царствие ему небесное…»

Интересно то, что Ойгена Краммига привез в Абхазию в начале 1995-го из Москвы тот же самый Сергей Арутюнов, работавший тогда обозревателем российского журнала «Человек и закон». Чтобы он увидел происходящее в ней своими глазами.

Краммиг полюбил Абхазию и ее народ, несмотря на все, что было в жизни республики негативного. То же самое произошло позднее с Петричем. У него было много идей и планов, но, увы…

Сергей Арутюнов сказал мне сегодня, что завтра из Швейцарии приезжает еще один друг Манфреда Петрича, юрист:

«Поскольку он был гражданин Абхазии и, исходя из его деятельности, все мы, его близкие, друзья, выдвинули идею создания международного фонда имени Манфреда Петрича, который как бы явится преемником традиций предыдущего фонда. Тот назывался международный культурный фонд «Германии – Абхазия».

– А дети Манфреда где живут – в Швейцарии?

– Да, в Швейцарии. Мы с ними постоянно на связи. Они нам очень благодарны, что мы организовал все, как положено. Получили от нас видеоматериалы, фотоматериалы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия