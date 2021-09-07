«Сон Художника» на платформе «Гума»

На железнодорожной платформе «Гума», которая этим летом заработала в виде проекта культурно-делового пространства, прошла персональная выставка 26-летнего сухумского живописца Анатолия Качалова под названием «Сон Художника». Анатолий Качалов известен многим жителям Сухума. Гуляя утром по городской набережной, сложно не заметить худощавого человека, который, заняв самое выгодное с точки зрения открывающегося вида место, уверенно набрасывает на холст густой слой ярких красок.

Выставка «Сон Художника», которая была открыта для посещения на платформе «Гума» в течение недели, до 6 сентября, представила зрителю работы, написанные автором за последние три года. Она отражает мировосприятие молодого художника и рассказывает те истории, которые наиболее близки Анатолию. Вот как он объясняет название своей выставки: «Главная работа на экспозиции – это автопортрет «Сон Художника». Это знаковая для меня картина в этом году, потому что она была первой работой, и потом я уже стал писать другие сны, другими красками с разной фактурой. Здесь есть пейзажи, натюрморты, портреты друзей, игроков-шахматистов, просто людей, сидящих на набережной, и автопортреты. Это некая городская тема. И место очень хорошо подошло. Это центр города, отсюда видна главная улица, проспект Леона. Здесь все живое: с одной стороны, красивый ландшафт, с другой – шум дорог. А еще много людей, которые приходили посмотреть на выставку. И получилось, что тема выставки и сами картины соответствуют обстановке вокруг». Куратором выставки выступила друг художника Лаура Саманба. Она познакомилась с Анатолием Качаловым в 2017 году, влюбилась в его творчество и с тех пор коллекционирует его живопись и графику. Именно Лаура Саманба придумала название для экспозиции и отобрала для нее работы.

Несмотря на то, что выставка показывает сорок картин одного художника, воспринимается она легко. Разный формат работ, обилие ярких, гармонично сочетающихся красок и знакомые образы захватывают внимание. Анатолий Качалов рассказал о том, какие техники и стилистические направления использует в творчестве: «На этой выставке представлены разные техники: это акрил, масло и их смешение. Писал я на бумаге, картоне или холсте. Мне нравится использовать много красок, экспериментировать. Я использую натуру с этюдов, с набросков, потом либо в мастерской, либо на пленэре создаю работы. Если говорить о направлении, то здесь в основном авангард и экспрессионизм. Они мне близки по духу, так как передают мое душевное состояние, которое бывает разным, но чаще всего – это позитивное настроение. Оно движет мной, когда я что-то создаю. А еще на меня все-таки влияют отклики людей тоже. И через зрителя я тоже вдохновляюсь, ведь это дает понимание, что, в принципе, то, что ты делаешь, нужно людям». Откликов на его творчество действительно много. Хоть Анатолий Качалов окончил Сухумское художественное училище лишь в прошлом году, его работы уже хранятся в частных коллекциях по всему миру: в России, на Кипре, в Испании, в Израиле и даже в Америке. К тому же несколько десятков его работ представлены британской онлайн-галереей ArtLondon.com.

Для Анатолия Качалова «Сон Художника» – не первое персональное шоу. Летом 2020 года он показал «Вдохновение», выставку под открытым небом, которая была приурочена ко дню города Сухума.